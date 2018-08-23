Пожар на улице Победы

В ночь на 13 августа в сыктывкарском местечке Кочпон-Чит произошел пожар в трехэтажном жилом доме № 10 по улице 65-летия Победы.

Очаг возгорания находился в квартире третьего этажа, здание сильно пострадало. Из 34 квартир огнем повреждены восемь жилых помещений, кровля дома, уничтожена разводка отопления на верхних этажах здания. В ходе тушения также залиты квартиры на первом и втором этажах. Обитатели дома остались без крыши над головой. Власти города погорельцам предложили переселиться в маневренный фонд.

— На носу уже осень-зима, но мы в неведении, будут ли восстанавливать дом. Погорельцам сказали: мол, сначала нужно дождаться результатов экспертизы по оценке состояния дома. Пока же, по словам чиновников, угрозы жизни и здоровью нет. Жильцы вынуждены ютиться кто как может, — сокрушается Татьяна Латкина. — Моя семья квартиру в этом доме получала в сентябре 2015 года по переселению. В июле сделали ремонт. Наша квартира и мебель сильно пострадали от воды. Появились даже плесень и грибок.

— После ЧП я вынуждена снимать квартиру, а это накладно, — добавляет обитательница 21 квартиры Евгения Матвиевская. — Сына надо готовить к школе. Власти обещали материальную помощь для пострадавших. Мы собрали документы, а теперь разговоры идут уже о том, что помощь окажут якобы только тем, у которых квартиры пострадали от огня. Если квартира приватизирована, чиновники говорят: это только ваши проблемы.

— У меня нет ни другого жилья, ни близких родственников, которые могли бы меня приютить. После пожара почти неделю одна обитала на третьем этаже, среди обугленных руин, — говорит 64-летняя Надеж-да Миронова (имя изменено). — Я еще не оправилась после той трагедии, когда в 1998 году я потеряла свою единственную дочь — она погибла при пожаре в Лесозаводе. Недавно я перенесла инсульт. Когда случился пожар в нашем доме, я проснулась от дыма и шума. Коридор уже полыхал. Огнеборцы меня укрыли и вынесли на руках.

— Жильцы выбежали в одних халатах, — вспоминает то страшное утро Елена Глуходедова. — После пожара нам частично по временной схеме включили электроснабжение. Но муниципальные власти поспешили отчитаться о том, что ремонт кровли уже завершен – ее лишь местами подлатали. Через крышу виднеется небо.

Точная причина возгорания еще не установлена, проводится экспертиза. По предположениям самих жильцов, это случилось из-за неисправной проводки.

В квартирах установлен пожарный оповещатель, который работает от батарейки. Но батарейка села, и во время ЧП ни в одной из квартир сигнализация не сработала. А некоторые собственники даже не знали, что в доме установлена автономная пожарная сигнализация.

Дом № 10 был сдан в эксплуатацию три года назад. Он еще на гарантийном обслуживании. Жильцы предполагают, что здание было построено с нарушениями технологии. В помещениях стены и потолок обшиты гипсокартоном. По сути, это картонный домик со стекловатой. А главное — в стенах нет вентиляционных зазоров, которые могли бы обеспечить проветривание.

Наталья КОЛОДИНОВА.