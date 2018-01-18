Пожарным удалось залить «бездонную» коробку

7 января в селе Межадор Сысольского района торжественно открыли хоккейную коробку.



«Трибуна» уже писала об этом «спортивном объекте», который возвели в Межадоре в 2014 году в рамках государственной программы по развитию сельского спорта. Однако выйти на лед ребята смогли лишь недавно. Напомним, эта хоккейная коробка представляла собой лишь бортики и ворота. Хотя по проекту у площадки должно быть специальное резиновое покрытие для занятий зимой и летом. Межадорцы хотели самостоятельно приобрести это покрытие, но оказалось – дорого. Не помог и российский благотворительный фонд по развитию спорта «Добрый лед», куда обращались сельчане. На этот «заборчик», как выяснили активисты регионального ОНФ, потрачена немалая сумма — 1 миллион рублей.



— Из-за того, что твердого дна у площадки нет, заливать лед было бесполезно: вода уходила в песок. Как же сейчас удалось это сделать? — спросили мы директора Межадорской школы Марию Каракчиеву.

— Способ тот же, — отвечает Мария Васильевна. —Пожарная часть начинала заливать еще с ноября, но окончательную заливку удалось произвести только с наступлением морозов.

— То есть песчаное дно ничем не покрывали?

— Специальное резиновое покрытие приобрести очень дорого. Но администрация района обещала помочь. Летом нынешнего года в селе будут асфальтировать дорогу, заодно, возможно, покроют и дно коробки. Тогда детям можно будет кататься на роликах.

Сейчас каток открыт. Тренер Межадорской школы Алексей Печеницын сам чистит лед, проводит хоккейные матчи.

Как сообщили «Трибуне» в региональном штабе ОНФ, этот сельский спортивный объект на особом контроле. Ведь власти Сысольского района не раз обещали доделать хоккейную коробку, но слово не сдержали. Теперь окончательно исправить покрытие спортплощадки

обещают летом 2018 года.

Екатерина МАКАРОВА.