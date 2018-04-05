Пожилая женщина стала жертвой аферистов

Пенсионерка из Коми Марина Михайловна получила через интернет любопытное письмо. В нем сообщалось, что она имеет право на «компенсацию» за неиспользованные медицинские услуги, которые полагаются по медполису.

Деньги пенсионерке, конечно, были нужны — пенсия-то грошовая! Она прикинула, что за последние два года действительно не обращалась к врачу.

Всего и дел-то — проверить свой полис ОМС! В письме имелась ссылка на сайт, где можно заполнить форму и узнать размер полагающейся выплаты.

Марина Михайловна перешла на указанный сайт. Для получения выплаты там предлагали ввести свои персональные данные для того, чтобы подсчитать «размер компенсации». «Правильно, — рассудила пенсионерка. — Ведь сумма может быть у всех разная. Одни лечатся в больнице постоянно, другие — очень редко». Ей, как она узнала, якобы причиталась немалая сумма — в 82 тысячи рублей.

Однако для получения «компенсации» требовалось оплатить «организационные расходы», а также заполнить соответствующие поля формы, указав в них данные банковской карты застрахованного лица («для перечисления денег»).

Пенсионерка заполнила все, что требовалось, и стала ждать. Ждать пришлось недолго. Вскоре ей пришло SMS-сообщение, известившее, что с ее карты списаны деньги…

Денег, правда, было немного, но пенсионерке до слез обидно: это последние гроши, а до пенсии — почти неделя.

Сын Марины Михайловны, узнав об этом, растолковал наивной женщине, что она стала жертвой мошенников. И добровольно дала им всю необходимую информацию (данные паспорта и банковской

карты).

Жулики не дремлют

Напомним, что федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» предусматривает обеспечение за счет средств ОМС гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи при наступлении страхового случая в рамках территориальной программы ОМС и базовой программы ОМС. Однако никаких оговорок о возможности возмещения денежных средств за неиспользованное право оказания бесплатной медпомощи или израсходование меньших средств за медицинские услуги закон не содержит.

Значит, никакие «компенсации», «неиспользованные средства» получить нельзя.

Увы, мошенников в интернете немало. К примеру, совсем недавно гражданам предлагали получить «налоговую компенсацию» в размере 0,91% от подоходного налога. Мошенники даже создали в интернете сайт-клон налоговой службы.

С помощью этих и других уловок жулики охотятся за персональными данными доверчивых граждан.

Нина ВЕТЛУГИНА.