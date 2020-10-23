Жалобу на нарушение свободы мирных собраний от гражданской активистки из села Помоздино (Усть-Куломский район) Антонины Першуковой начал рассматривать Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ).

Все необходимые документы для международного суда сельчанке помог подготовить юрист московского правозащитного фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезак.

Полиция бдит

Случай с жалобой Антонины Першуковой – это просто какой-то позор на весь мир. О том, что случилось с ней и ее подругой Татьяной Третьяковой, летом прошлого года уже писала «Трибуна».

В начале апреля 2019 года в Сыктывкаре прошел многотысячный митинг против обустройства мусорного полигона на Шиесе. Почему бы не показать, что и в Помоздино живут люди, которые также не желают, чтобы кто-то сваливал опасные отходы на границе Коми с Архангельской областью. В специально отведенном месте Антонина Першукова провела пикет. В тот момент рядом с ней решила сфотографироваться Татьяна Третьякова.

Двое – это уже перебор! – решили полицейские. Они признали пикет массовым и увидели в нем угрозу общественному порядку. Антонину Першукову Усть-Куломский районный суд наказал штрафом в размере 10 тысяч рублей. Верховный суд Коми посчитал его уместным.

Тихий ужас!

Судьи не стали заморачиваться деталями жизни сельской пенсионерки, на содержании которой находится младший сын. Практически вся скромная пенсия и средства, собранные от сдачи дикоросов, уходят на помощь внучке, у которой врачи выявили редкое заболевание, и денег на лечение катастрофически не хватает.

Прямо сейчас представляю тихий ужас в глазах судей ЕСПЧ, которые узнают, что на момент наложения штрафа семья Антонины Першуковой проживала в доме, в котором еще в 2014 году случился пожар, из-за него жилье пришло в негодность. Выделенных местной администрацией средств в размере 10 тысяч рублей хватило лишь на ремонт печки. Из-за отсутствия электричества сотовый телефон приходилось заряжать у соседей.

Очередной штраф

Видя столь бедственное положение подруги, Татьяна Третьякова вызвалась помочь в сборе средств для выплаты штрафа. Благое дело обернулось очередным наказанием – штрафом в размере 20 тысяч рублей! В суде посчитали, что сбор пожертвований возле районного Дома культуры подпадает под статью 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях: «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

И нельзя обойти вниманием еще один момент. Татьяна и Антонина по причине хронического безденежья обратились к судье с просьбой заменить штраф принудительными работами, но получили отказ.

«Обременительное наказание»

«В жалобе Антонины Владимировны в ЕСПЧ мы указали, что не было никакой насущной необходимости в наложении на нее чрезвычайно обременительного наказания за организацию акции с двумя участниками в селе, где проживают всего 1400 человек. В результате суды Коми допустили явное нарушение статьи 11 Европейской конвенции по правам человека. В Страсбурге согласились с нашими аргументами, жалоба Першуковой будет рассмотрена по упрощенной процедуре, в рамках которой с правительством России будет обсуждаться лишь вопрос о сумме компенсации, которую получит моя подзащитная из федеральной казны», – говорит Эрнест Мезак.

Кроме Антонины Першуковой «Общественный вердикт» защищает в Страсбурге еще 19 борцов с незаконным обустройством «полигона смерти» на Шиесе (среди которых есть и Татьяна Третьякова), а жалобу еще одного такого активиста фонд отправит в ЕСПЧ в этом месяце.

Сергей МОРОХИН.