Когда в Коми случаются экологические происшествия, сразу же возникают две «параллельные реальности». Первую из них обычные люди видят сами – ощущают вкус, цвет и запах беды, ее последствия на земле и в реках. А вторую – виртуальную – для жителей региона создают чиновники всех мастей. И картинка, сочиненная ими на нужных сайтах и в соцсетях, выглядит как раскрашенный кадр из мультика…

Чудом никто не погиб

Как уже сообщала «Трибуна», утром 24 декабря на станции очистки сточных вод произошла страшная авария. Ветхие сооружения станции, построенной еще в 1976 году (с тех пор она ни разу капитально не ремонтировалась), обрушились как карточный домик. Несущие стены, рабочая будка, трубы – все ушло под землю. Хлынувшая вода затопила машинный зал со всем оборудованием. Лишь чудом обошлось без человеческих жертв.

Коммунальные стоки 60-тысячного города (из унитазов и раковин воркутинцев, больниц, морга, промышленных предприятий) мутным потоком стали попадать в реку. Каждый день – по 40 тысяч кубометров грязной жидкости, кишащей инфекционными палочками, бактериями и токсическими веществами.

По оценкам независимых экспертов, масштаб разрушений таков, что восстановить полноценную работу воркутинских очистных сооружений удастся не ранее осени.

Власти взбодрились

Однако уже на третий день после аварии (26 декабря) Минстрой Коми сообщил жителям республики (включая изумленных воркутинцев), что «система очистки сточных вод в Воркуте восстановлена». Кстати, эта «новость» Минстроем до сих пор так и не опровергнута. То ли сотрудники ведомства, офис которого находится почти за тысячу километров от Воркуты, оказались не в курсе происходящего, то ли просто не захотели портить людям праздничное настроение.

Более трезво оценил ситуацию мэр Воркуты Ярослав Шапошников. В отличие от чиновников из Сыктывкара он побывал на месте аварии и даже руководил работами по разбору завалов. А 11 января господин Шапошников радостно отчитался, что «исключен факт аварийного выброса сточных вод напрямую в окружающую среду» и теперь сточные воды будут хлорироваться. В свою очередь губернатор Коми Владимир Уйба, который почему-то не удосужился побывать на терпящей бедствие станции, сообщил, что вся очистка воркутинских стоков начнется уже 12 января.

С помощью официозных СМИ и провластных телеграм-каналов эта «добрая весть» разлетелась по всей республике: дескать, все «под контролем властей, опасаться нечего». А тревожные сообщения из Воркуты – это лишь гнусные инсинуации злопыхателей.

«Не пей воды, Гертруда!»

Однако сами сотрудники воркутинского «Водоканала» опровергают оптимистические рапорты начальства. За их бодрыми формулировками кроется следующее: до аварии вся канализация попадала в очистные сооружения, где проходила четыре этапа очистки, и шла в реку уже прозрачной и безвредной. В момент аварии трубопровод между двумя этапами очистки обрушился, и стоки перенаправили по аварийному сбросу (он нужен, чтобы избавиться от излишков воды, например, в половодье, и в нем не предполагается никакой очистки). Теперь же коммунальные стоки снова идут через очистные сооружения. Вот эту ситуацию и описал Шапошников, подав ее как достижение, только не упомянул, что очистки там нет. Там на решетках задерживается разве что крупный мусор. Активный ил, предназначенный для биологической очистки и удаления органических веществ, при аварии и в морозы погиб. (Кстати, в самой Воркуте его вероятнее всего не найти).

Обеззараживание на хлораторных установках до сих пор не запущено. По технологии для этого требуется холодная вода, а после аварии водопровод не восстановлен (на самой станции – в кранах и унитазах – бежит только горячая вода).

В комментариях «ВКонтакте» горожане советуют мэру подробнее изучить цикл очистки. «Водичка хлорируется в последнюю очередь на контактных отстойниках, а они заморожены», – пишет Наталья Обухова. Другая воркутинка – Эмма Михайлова – добавляет: «Я тоже работала на очистной станции. Когда-то к нам приезжал Игорь Шпектор (мэр Воркуты в 1997- 2007 гг. – Ред.) и пил стакан воды с контактного отстойника. Вот были времена!» Сейчас же глоток «отстойной» воркутинской воды можно приравнять к попытке самоубийства.

Ядовитая грязь

По словам сотрудников «Водоканала» (несмотря на угрозы увольнения, они продолжают общаться с журналистами «Трибуны»), в Воркуте хотят создать видимость: раз стоки проходят через очистные сооружения, значит, они якобы проходят очистку. Но в действительности это будет та же самая грязь. При правильной очистке вода приходит на обеззараживание очищенная и осветленная.

Сейчас же, как сообщает господин Шапошников на своей странице «ВКонтакте», коммунальные стоки хотят перед сбросом в реку хлорировать. «Но это будет та же самая грязная вода, только с ядовитой хлоркой», – недоумевает один из операторов «Водоканала».

По мнению экологов «Комитета спасения Печоры», хлорирование при фактическом отсутствии биологической очистки только усугубит проблему:

– Стоки, по большому счету, продолжат оставаться неочищенными. Но теперь к ним добавится еще и хлор – сильнодействующее токсичное вещество, опасное для всего живого. Это может нанести непоправимый вред акватории рек Воркуты и Усы, – говорят активисты общественного движения.

Дабы прояснить ситуацию, на месте сброса сточных вод в Воркуте побывали и представители другой общественной организации – «Комитета защиты Вычегды» – и пришли к тем же выводам.

«Там по-прежнему все ужасно. По ручью идет не вода, а сантиметров 20 взвеси с крупным мусором – считай, сплошная канализация. Запах омерзительный», – делится впечатлениями лидер экологов Иван Иванов.

Чтобы провести независимый анализ, экологи взяли четыре пробы: одну для сравнения выше стоков и три ниже места сбросов – в ручье, на станции Песец и Сейда. Результаты будут готовы через пару недель.

Хлором убьют всех, кто выжил?

– Есть определенная технология очистки коммунальных стоков, и каждый этап для чего-то нужен. Хлорирование, которое собираются вводить на очистных, – это не цикл очистки. Им убьют всю живность в реке. Это серьезное нарушение экосистемы, после чего она будет восстанавливаться годами, – считает Иван Иванов.

Увидев мощные потоки разбавленного дерьма в реке Воркута, экологи с трудом сдерживали эмоции:

– Это просто афера и показуха! Надо привезти эту воду Уйбе и вылить ему на стол, пусть ею дышит и пробует на вкус. Сливается дерьмо, но зато говорят: «У нас все организовано, все под контролем». Это настоящее презрение к людям!

Как правило, глава региона не чурается экологических ЧП: на нефтеразливы в Мутном Материке и в Княжпогостском районе он приезжал прямо на место аварий. На сей раз, судя по видео Владимира Уйбы из кабинета на Стефановской площади, за дурнопахнущей аварией в Воркуте он решил наблюдать издалека.

Светлана СЕЛИВАНОВА.