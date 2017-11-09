Правда о революции оказалась ужасной

50 лет назад режиссер Михаил Игнатов снял фильм об Октябрьском перевороте. По цензурным соображениям он тогда так и не вышел на экраны. К 100-летию Октября Игнатов выпустил книжку «Переворот», в которой подробно описал весь процесс «сдачи» фильма. И теперь это тоже — документ эпохи…

5 ноября в Национальной библиотеке РК прошла презентация книги «Переворот». Ее автор, известный в республике историк-краевед Михаил Игнатов, рассказывает, как, будучи молодым режиссером студии «Леннаучфильм», снял документальный фильм «Последние часы Временного правительства». Фильм был приурочен к юбилею Октября, авторами сценария выступили авторитетные ученые-историки Виктор Старцев и Сергей Семанов. Тем не менее партийная цензура не пропустила его в прокат. Главной претензией к фильму стала его… правдивость.

Фильм развенчивал главный миф революции: из него следовало, что штурма Зимнего дворца в 1917 году не было! «Штурм Зимнего — один из красивых символов революции, поэтому партия своими руками не даст ломать сложившуюся легенду», — высказался на приемке фильма первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Григорий Романов. В итоге фильм 22 года пролежал «на полке» и был восстановлен лишь в 1989 году.

Бежит матрос, бежит солдат

— Поначалу мои представления о событиях 25 октября были такими же, как и у большинства советских людей: героический штурм Зимнего (кадры из фильма Сергея Эйзенштейна «Октябрь»), выстрел «Авроры», юнкера, Керенский в женском платье, — рассказывает Михаил Дмитриевич Игнатов. — В процессе работы над фильмом для меня многое стало открытием. Министры Временного правительства вели дневниковые записи, их глазами мы и предложили взглянуть на те события зрителям. А сотрудники Эрмитажа, которые меня консультировали, рассказывали порой удивительные подробности.

Из рукописи книги «Переворот»: «Павел Филиппович Губчевский, один из консультантов нашего фильма, рассказывал, что через несколько дней после так называемого «штурма» в Зимнем дворце работала специальная комиссия по подсчету убытков от его последствий, и выяснилось, что дворец был разграблен штурмовавшими на четыре миллиона золотых рублей.

Сохранилось довольно много кино- и фотодокументов о тех событиях. Баррикады из дров, которые строили защитники Зимнего дворца, — подлинные, их снимали фотографы из Скобелевского комитета. Кинохроника снята по просьбе журналиста-очевидца Джона Рида, к слову, платившего за эти кадры в долларах. Для фильма «Последние часы…» были сделаны копии этих кинодокументов. Некоторые материалы Игнатов взял также в Музее революции, который расположен в бывшем особняке балерины Кшесинской (весьма популярной нынче по фильму «Матильда»).

Заказывая фильм «к юбилею», партийное руководство не предполагало, что режиссер подойдет к заданию столь… творчески.

Из рукописи книги «Переворот»: «16 ноября 1967 г. Ленинград. Просмотровый зал киностудии. Атмосфера в зале как перед заседанием суда по какому-нибудь скандальному делу.

— Иг-ги-игнатов, что это та-такое?! — заикаясь от гнева, прорычал директор студии. — Мы, кинематографисты — партийные пропагандисты. А иначе зачем государству тратить деньги на производство фильмов?! Мы за объективную, но партийно-тенденциозную истину. За 50 лет у народа устоялись взгляды на события 17-го года, и вдруг оказывается, что события эти происходили совсем не так. Оказывается, и штурма-то не было! Залпа «Авроры» не было! А что же тогда было?!».

Игнатов переделывал «Последние часы…» шесть раз. Процесс обсуждения фильма в различных инстанциях он записывал в блокнот. Эти записи спустя годы и стали основой его книги.

Зверства в лазарете

Из книги «Переворот»: «Надо ли показывать в фильме, что женский батальон сбежал, что казаки ушли, что юнкеров осталось совсем мало? Такое копанье в мелочах — это позиция буржуазных историков… А нам, советским патриотам, следует быть по-большевистски тенденциозными, придерживаться партийной точки зрения».

«Надо ли показывать погром во дворце после штурма? Все это выглядит насмешкой над большевиками и участниками штурма Зимнего».

При этом, как пишет М. Игнатов, самые жуткие эпизоды «штурма» автор оставил за кадром. Об одном ужасном событии, случившемся в ту ночь, режиссер узнал от того же Павла Губчевского.

Из рукописи книги «Переворот»: «Когда красногвардейцы обнаружили, что среди арестованных министров Временного правительства нет самого Керенского, кто-то пустил слух, что он спрятался в лазарете среди раненых солдат. Антонов-Овсеенко, член Военного ревкома большевиков, распорядился, чтобы красногвардейцы тщательно обыскали весь лазарет. Красногвардейцы ворвались туда и, не найдя Керенского, начали срывать марлевые повязки с лиц раненных в голову солдат… В лазарете поднялся страшный вой. Раненые набросились на вооруженных красногвардейцев с ругательствами, обороняясь от насильников своими костылями и «утками». Керенского, разумеется, не нашли. Тогда-то и родилась легенда, что он сбежал из дворца, переодевшись в платье сестры милосердия. Вот так одна ложь породила другую».

Холостой или боевой?

Один из дальних родственников М. Игнатова по прозвищу Матрос Ёгор Игнатов во время Октябрьского переворота 1917 года служил на флоте. По его рассказам, накануне переворота матросы решили помочь свергнуть Временное правительство, заседавшее в Зимнем. Чтобы их запугать, было решено произвести выстрелы с крейсера «Аврора». Матрос Ёгор рассказывал, что он лично подносил фугасную болванку к орудию на палубе, из которого был сделан выстрел по Зимнему. Он потом очень удивлялся, что в школьных учебниках писали, будто выстрел был сделан холостым снарядом.

Матрос Ёгор рассказывал правду — выстрел с «Авроры» был сделан не холостым, а боевым снарядом. Игнатов нашел этому подтверждение, работая над созданием фильма «Последние часы Временного правительства».

— В 1917 году шла война с Германией, и так как немцы уже приближались к Петрограду, то все ценности Зимнего дворца было решено эвакуировать, — рассказывает М. Игнатов. — Была создана специальная комиссия, которая не только брала на учет каждую вещь, но и фотографировала всю обстановку. Работа эта проходила незадолго до Октябрьского переворота, а когда он состоялся, то члены комиссии продолжили фотографировать каждую комнату Зимнего. На одной из таких фотографий — кабинет императора Александра III, через окно которого с видом на Адмиралтейство влетела фугасная болванка, выпущенная с «Авроры». Увеличенная копия этого исторического фотодокумента есть в моем архиве. Я собираюсь отправить ее в редакцию Книги рекордов Гиннесса. Говорят, там никак не могут определить, какое орудие во всей мировой истории может быть названо самым мощным и разрушительным. На мой взгляд, таковым является орудие на палубе крейсера «Аврора», одним выстрелом из которого была разрушена огромная Российская империя.

Во время гражданской войны Матрос Ёгор вернулся из Петрограда домой и воевал с белыми на Печоре. В 1937 году он был осужден по обвинению в троцкизме на 10 лет лагерей, а незадолго до конца войны неожиданно вернулся домой.

Меня же самого в это время осудили на два года «за колоски» и отправили в Верхнетурьинскую детскую колонию. Домой, в колхозное рабство, я уже не вернулся…

Сегодня фильм «Последние часы…» показывать широкой аудитории уже нет смысла, считает 87-летний М. Игнатов. О событиях 1917 года сняты десятки фильмов, развенчавших партийные мифы. А вот книга «Переворот» наверняка будет интересна читателям уже хотя бы потому, что показывает «кухню» государственной пропаганды. И сейчас это весьма актуально…

ПОСТСКРИПТУМ

Мятежный Парвус просил бури?

Не только большевики, но и любая бесконтрольная власть тяготеет к мифотворчеству, используя при этом все средства государственной пропаганды.

Очередное тому подтверждение — одновременный показ по федеральным каналам двух наскоро состряпанных телефильмов — «Демон революции» и «Троцкий». Их главными героями стали вовсе не Ленин и даже не Лев Бронштейн, а господин Парвус (он же Израиль Гельфанд).

Идеологическая оболочка этого псевдоисторического «мыла» очень проста. Дескать, царская Россия была процветающей страной. Никаких объективных предпосылок для гражданской смуты не существовало. Но вот возник некий «мятежный» Парвус, на деньги западной спецслужбы устроивший в России социальную революцию. Это как же надо не уважать собственный народ, чтобы великую трагедию ХХ века свести к проискам ничтожного авантюриста!

Мошенник Парвус, обожавший деньги и женщин, не был никаким демоном. Скорее, мелким посредником в большой игре. Пешкой, которую большевицкий главарь Ленин использовал в своей многоходовой комбинации.

Лиля ВОВК.