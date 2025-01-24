Малолюдному и суровому Коми краю повезло с тем, что он издревле был весьма удобен как место ссылки. Отправляя сюда неугодных, власти убивали двух зайцев – избавлялись от них, но при этом способствовали освоению необжитых мест. Конечно, встречались среди них и мелкие уголовники, однако бывали и те, кто попадал на Север по мотивам, скорее, политическим. И именно они оставили свой след не только в истории нынешней Республики Коми, но и всей многоликой России.

О том, как это происходило, рассказал на очередной экскурсии в рамках проекта «Пешком по Усть-Сысольску» историк Игорь Сажин.

Родня мятежного митрополита

Одними из первых в Коми край угодили представители опального рода бояр Колычевых. Из всей этой обширной династии более всего прославился Федор Степанович Колычев, ставший при Иване Грозном митрополитом Московским и всея Руси.

Свой путь в церковной карьере Колычев начинал в качестве послушника Соловецкого монастыря, где был пострижен в монахи с именем Филипп. За восемь лет достигнув сана игумена, он затем превратил монастырь в промышленный и культурный центр Северного Поморья, чем привлек внимание государя Ивана IV, и тот вызвал Филиппа в Москву, где на соборе епископов ему предложили принять митрополичий сан.

Однако отношения с царем у митрополита не сложились. Филипп активно выступил против опричного террора, за что поплатился лишением сана и ссылкой в отдаленный монастырь по обвинению в колдовстве. Позже его задушил Малюта Скуратов, пришедший за благословением на поход в Великий Новгород и не получивший его.

Но Ивану Грозному этого было мало, и он обратил свой гнев на весь род Колычевых. Кого-то он казнил, а кого-то отправил в места весьма отдаленные. Сибирь к тому времени к России еще не присоединили, и Колычевы попали на Европейский Север. Часть из них угодила в село Усть-Вымь, основанное самим Стефаном Пермским.

Потомки Колычевых живут там до сих пор. Известно, что в 1812 году один из них, Александр Васильевич Колычев, стал пономарем, а впоследствии диаконом Усть-Вымской Михайло-Архангельской церкви.

Дочь советника «беспокойного нрава»

В XIX веке приток политссыльных в Коми край стал регулярным. Одним из первых не по своей воле попал в Усть-Сысольск надворный советник Осип Ишимов.

Поначалу, когда он служил при канцелярии генерал-губернатора Вятской и Казанской губерний, его за правдоискательство сослали в Тобольск. Там он женился на дочери председателя гражданской палаты, и у них родилась дочь Александра.

В 1805 году Осипа Филипповича в чине надворного советника перевели в Санкт-Петербург на службу по судебному ведомству. Но спустя 13 лет по приказу государева любимчика графа Аракчеева Ишимова вновь отправили в ссылку «за беспокойный нрав и вредные для общества действия». Он посмел защищать крестьян от их помещика, который оказался родственником всесильному министру.

В 1819 году Осип Филиппович прибыл в зырянскую столицу, его семья последовала за ним. Через год пятнадцатилетняя Александра, успевшая окончить частный пансион, затеяла с подругами домашнюю постановку небольшой комической пьесы «Девичник, или Филаткина свадьба», написанной прославленным российским офицером Александром Княжниным.

Спектакль показали в доме самого известного в Усть-Сысольске купца Степана Суханова (сейчас там литературный музей Ивана Куратова). Как писала Ишимова в своих воспоминаниях, провинциальным девицам пришлось «преодолеть природную робость». Зато успех был невероятным. Первое театральное представление в Коми крае с восторгом приняли и хозяин дома, и его гости.

Ишимовы прожили в Усть-Сысольске всего два года, пока Осипа Филипповича не отправили в Никольск, затем в Кемь, чтобы оттуда препроводить в Соловецкий монастырь. Но его дочь срочно уехала в Петербург, добралась до Царского села, где дождалась отправившегося на прогулку государя Александра Павловича и добилась для отца прощения.

Позже Александра Осиповна прославилась как писательница и автор «Истории России в рассказах для детей». И она оказалась последним человеком, которому отправил свое послание Пушкин. Ишимова вовсе не входила в донжуанский список великого поэта, но в роковой день 27 января 1837 года, перед тем, как ехать на место дуэли с Дантесом, Александр Сергеевич завернул в бумагу книгу английского поэта и драматурга Барри Корнуолла, которую Пушкин хотел, чтобы Ишимова перевела на русский язык. А к ней приложил небольшое письмо, заканчивающееся словами: «Сегодня я нечаянно открыл Вашу «Историю в рассказах» и поневоле зачитался. Вот как надобно писать! С глубочайшим почтением и совершенной преданностью честь имею быть, милостивая государыня, Вашим покорным слугою». Через час Александр Сергеевич был смертельно ранен.

Путь к легендарному «Броненосцу»

По мере нарастания общественного движения в России росло и число тех, кого ссылали в холодный Коми край. Среди них была революционерка Нина Агаджанова, чье имя ныне помнят лишь любители истории советского кино.

Впрочем, ко времени своей ссылки Нина Фердинандовна никакого отношения к кинематографу не имела. В 1906 году она, будучи ученицей 1-й Екатеринодарской женской гимназии, вела агитацию среди рабочих мукомольной фабрики и кирпичного завода. По настоянию родителей соучеников, гимназию ей пришлось покинуть, но после вступления в РСДРП она вела подпольную работу в Воронеже, Москве и Иваново-Вознесенске.

В 1912 году подпольщицу арестовали, и два года она в качестве ссыльной кочевала от Великого Устюга до сел Кослан и Усть-Кулом. Здесь она познакомилась со своим будущим мужем, большевиком Кириллом Шутко, сосланным в Коми край также за революционную деятельность.

Подпольной работой Агаджанова-Шутко продолжала заниматься и после Октябрьской революции – на этот раз в тылу у белых. В 1924 году накопленный опыт ей очень пригодился, когда ее муж, коего в те годы называли комиссаром по делам кино, предложил ей написать киносценарий на эту тему. И она сочинила полубиографический рассказ «За белыми линиями», переложенный на кинопленку под названием «В белых розах».

А затем последовала работа над проектом, вошедшим во все учебники по теории и истории мирового кино. В 1925 году большевистское правительство решило отметить двадцатилетний юбилей Первой русской революции широкомасштабным фильмом «1905 год». По предложению Шутко, сценарий поручили написать его супруге, а поставить киноленту – молодому режиссеру Сергею Эйзенштейну.

Полностью осуществить замысел не удалось – не хватило ни средств, ни времени. И тогда режиссер решил воплотить на экране лишь одну главу сценария. Так родился киношедевр «Броненосец Потемкин», признанный в 1958 году по результатам международного опроса критиков в Брюсселе лучшим фильмом всех времен и народов.

P.S.

«За вашу и нашу свободу».

Поселок Краснозатонский приютил у себя двух диссидентов

В советские, даже постсталинские годы в Коми республику по-прежнему отправляли политических ссыльных. Их называли «диссидентами», что в переводе с латинского означает «несогласные» или «инакомыслящие». Это были интеллигенты, поверившие в годы хрущевской оттепели, что тоталитарный Советский Союз можно хоть как-то преобразовать ненасильственным путем – распространением «самиздатовской» литературы и мирными акциями.

Одна из самых громких акций произошла в Москве на Красной площади 25 августа 1968 года, через несколько дней после ввода советских войск в Чехословакию, и длилась всего несколько минут. Семь правозащитников (они предпочитали называть себя именно так) подошли к Лобному месту и развернули плакаты «Позор оккупантам!». «Руки прочь от ЧССР!», «За вашу и нашу свободу». Лингвист и бард Константин Бабицкий держал в руках бумажный транспарант с надписью на чешском языке: «At’ žijesvobodné a nezávislé Československo!» («Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!»).

Их тут же задержали патрулировавшие на Красной площади сотрудники КГБ в штатском, и вскоре они предстали перед судом. Надписи на плакатах квалифицировали как клеветнические, Бабицкого приговорили к трем годам ссылки. Отбывать наказание отправили в сыктывкарский пригород Краснозатонский.

Хорошо знавший Константина Иосифовича писатель Олег Мраморнов в своих воспоминаниях пишет, что тюрьма и ссылка Бабицкого не сломили, он «научился там чему-то ремесленному и людей хороших повстречал». А по словам религиозного деятеля Глеба Анищенко, в Коми у ссыльного диссидента была любовница из местных.

После отбытия наказания Константин Иосифович, не имея возможности работать по специальности, поселился в поселке Щелыково Костромской области, где плотничал, используя полученные в Краснозатонском навыки. В 1990 году он получил почетное гражданство Праги.

В 1972 году вслед за Бабицким в ссылку в Краснозатонский отправился математик и правозащитник Револьт Пименов. Но, в отличие от Константина Иосифовича, он остался в Сыктывкаре и после того, как срок наказания истек. Работал по специальности в Коми филиале Академии наук СССР, а в 1990 году был избран народным депутатом РСФСР от Коми республики.

Игорь БОБРАКОВ.