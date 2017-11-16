«Правильно, вали ее!» — кричали зрители

14 ноября в Доме дружбы народов Коми награждали лауреатов VIII Республиканского театрального конкурса имени Степана Ермолина «Зарни кодзув».

Артистка Светлана Малькова победила в номинации «Лучшая женская роль», а ее муж Денис Рассыхаев получил главный приз — статуэтку Мельпомены — за актерское мастерство. Супруги выступают на сцене академического театра им. Савина.

После церемонии награждения корреспондент «Трибуны» пообщалась со звездной парой.

— Не тесно вам на одной сцене, нет ли соперничества?

— Что вы, какое соперничество! Денис для меня все – и муж, и отец детей, и друг, и подруга, и коллега. Нам вместе легко и дома, и на работе. Я благодарю Бога, что он нас соединил, — говорит Светлана.

Вожатая в театре

Светлана родилась в Сторожевске Корткеросского района. С детства мечтала быть артисткой. Поэтому бегала в сельский драмкружок, выступала вместе со взрослыми. Мама увлечение не одобряла, говорила, что артист — это не профессия.

После окончания школы Света поступила в педучилище. Педагоги быстро разглядели талант девушки и сказали: «Ты не учитель, иди-ка лучше в артистки…» И показали ей объявление о наборе в драмтеатр.

Первым же, кого Светлана встретила в театре, оказался Денис Рассыхаев. Он тоже пришел на пробы, но девушка приняла его за профессионального актера.

— Высокий, кудрявый, с голубыми глазами, с книжкой Есенина в руках. И я подумала: вот каким должен быть настоящий артист! И… отправилась обратно в педучилище, — вспоминает Светлана Малькова.

Устроилась вожатой в Максаковку, готовилась к госэкзаменам. Но педагоги ее снова отправили в драмтеатр: мол, пусть все-таки покажет себя приемной комиссии.

— Когда я вышла на сцену, — продолжает Светлана, — в зале сидели Галина Лыткина, Александр Клейн, Михаил Красильников, Виктор Градов. Сразу призналась, что пришла неподготовленная. Мол, у меня книга, оттуда буду читать. Александр Клейн удивился: «Как не стыдно!» А Михаил Красильников спросил, говорю ли я по-коми и умею ли петь. Ну я и спела по-коми. После этого меня взяли…

«Может, вам еще и сплясать?»

Уроженец села Зеленец Денис Рассыхаев мечтал стать психологом и подал заявление в пединститут. Хотя манил его и театр…

— Экзамены в пединститут и драмтеатр были в один день. Сначала я написал сочинение. А потом с книжкой Есенина побежал в театр. Кто-то мне говорил, что я похож на Есенина, — рассказывает Денис Рассыхаев. — Вижу, что там царит суматоха: все готовятся, руками машут, кто-то на колени падает…

Глафира Петровна Сидорова спросила, что я приготовил. И я стал тараторить все, что выучил. А члены комиссии сидят и смеются надо мной. Я даже обиделся. Спрашиваю: «А может, вам еще и сплясать?!» Но меня вовремя остановили… Я был уверен, что не возьмут. Но приняли сразу, без следующих туров. А в пединститут я так и не поступил — сочинение написал на «двойку».

— Артистов принято спрашивать про театральные курьезы. В вашей копилке они наверняка есть.

— Конечно. Вот одна история. Играем с Денисом в спектакле В. Напалкова «Олам-вылам» («Жили-были»), – вспоминает Светлана. – Спектакль про любовь. И с этим спектаклем мы поехали на гастроли в село. По сценарию, мы влюбленные, танцуем, радуемся встрече. А сцена была маленькая, узкая, и я упала. А Денис грохнулся прямо на меня. Кто-то из последнего ряда кричит: «Правильно, молодец, вали ее!». Коллеги за кулисами покатились со смеху…

— Вы играете и в сказках, и в комедии, и в драме… Что вам ближе?

— Если говорить об амплуа артиста — это устаревшее понятие, — считает Денис Рассыхаев. — В современном театре артисту нужно быть универсалом.

Екатерина МАКАРОВА.