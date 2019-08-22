Правительство региона хочет вернуться к проекту создания под Ухтой могильника радиационных отходов

Мало нам пресловутого Шиеса на границе с республикой? Федералы в лице «Росатома» навязывают Коми еще один полигон, причем более опасный – по захоронению радиоактивного мусора.



Напомним, проект строительства пункта захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО), который планировалось реализовать в поселке Водный под Ухтой в 2013-2015 годах, вызвал тогда волну возмущения жителей. Против строительства было собрано 27 тысяч подписей.

Инициативная группа получила заключения профильных специалистов и ведомств с указанием объективных причин невозможности данного строительства из-за рисков гидрологического и природно-климатического характера. В результате руководство республики пошло на попятный. Тогдашний глава Коми Вячеслав Гайзер заверил, что речь пойдет только о первом этапе строительства. То есть о консервации хранилища, оставшегося в Водном от завода по добыче радия-226 с 50-х годов прошлого века.

«Росатом» провел работы первого этапа, гамма-фон на самом «грязном» участке на берегу реки Ухта, который ранее завод использовал как место сбора радио-

активных отходов, был снижен с 4000 мкР/ч до естественного радиационного фона по республике (около 10 мкР/ч). В соответствии с требованиями инициативной группы жителей поселков, находящихся в зоне влияния строительства ПЗРО, реализацию второй очереди проекта «Рос-атом» тогда прекратил.

И вот спустя четыре года, как гром среди ясного неба, новый «привет» от Госкорпорации. Республике предлагают вернуться к проекту и реализовать второй этап путем создания полигона общепромышленных отходов с повышенным содержанием природных радионуклидов для размещения радиационно загрязненных промышленных отходов от реабилитации пгт. Водный, заводов и поисковых разведочных скважин Водного промысла.

У «Трибуны» оказался проект распоряжения председателя комиссии правительства Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Константина Лазарева о создании рабочей группы по рассмотрению вопросов по реабилитации радиационно загрязненных участков на территории Ухты. В пояснительной записке к нему говорится о том, что в Ухтинском районе на сегодня остаются участки общей площадью 17,3 га, на которых сохраняется повышенный радиационный фон, и это может «представлять опасность для людей в случае их длительного пребывания на этих землях». Чтобы решить этот вопрос – нужен полигон. И «Рос-атом» готов его построить.

Северяне в шоке

Жители Водного и Ухты категорически против этих планов. В адрес главы Коми Сергея Гапликова уже отправлено письмо, в котором говорится, что «возобновление темы строительства объекта по захоронению радиационно-загрязненного грунта и других радиационных отходов вызовет новую волну социального напряжения, спровоцирует еще больший отток населения с северных территорий, а также подорвет доверие к власти, ранее заявлявшей об отмене строительства подобного объекта».

Подписанты напоминают, что существующая с 2014 года рабочая группа по этой тематике неоднократно предлагала варианты реабилитации загрязненных участков без строительства нового объекта: «Путем консервации на месте их нахождения или ограждения с установкой предупредительных знаков, ввиду их низкоактивности».

Подписчики группы «Ухта против радиоактивного новостроя», существующей в социальных сетях, высказываются более жестко. «Первый этап того проекта – реконструкция существующего хранилища на Водном – вопросов ни у кого не вызвал. Все были «за», и наша группа всячески помогала в его реализации. А вот против второй части проекта мы сопротивлялись как могли. И будем это делать сейчас. Мы за реабилитацию оставшихся загрязненных земель на территории района, но мы были и остаемся против строительства свалки радио-

активных отходов на нашей земле», – пишут люди.

Тихой сапой – не получится

В Положении о работе Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов реабилитации радиационно загрязненных участков территории МОГО «Ухта» изложены основные принципы ее деятельности. Одним из них является «открытость». Однако уже сегодня можно говорить, что именно этот принцип нарушается. Методы 2013 года – замалчивание информации, попытка найти послушных общественников и распространение информации об огромных зараженных площадях на Водном – применяются и сегодня.

Еще в 2014 году активные ухтинцы вместе с местными журналистами и лабораторией «Росатома» проехали по территории Водного и по Ухте со специальной аппаратурой. Результаты замеров показали: жилая зона Водного и Ухты – чистая, радиационный фон соответствует норме. Результаты этого обследования были подтверждены и две недели назад. Загрязненные участки в поселке Водный находятся только в промышленной зоне поселка, их можно и нужно консервировать на месте.

Известно, что в новую рабочую группу по рассмотрению вопросов реабилитации радиационно загрязненных участков на территории Ухты не вошли неудобные для власти общественники, входившие в нее ранее. По своему составу она, скорее, напоминает согласительный орган по продвижению опасного старого Проекта в новой упаковке.

«Как решить проблему загрязнения собственных территорий, не став полигоном чужих отходов?» – задаются вопросом члены инициативной группы. И сами же дают ответ: «Надо «открывать все карты», садиться за стол переговоров и решать проблему реабилитации загрязненных территорий на месте их образования максимально безопасным способом. С учетом мнения населения, ставя во главу угла прежде всего экологическую безопасность».

Игорь ВОЛКОВ.