Право на митинги пока никто не отменял

Свобода митингов, собраний и демонстраций — конституционное право граждан России. Но в последние несколько лет это право попирается чиновниками. Причем столь цинично и откровенно, что даже полицейских это смущает…

В преддверии юбилея Октябрьской революции многие партии и движения намечают проведение массовых митингов и шествий. Некоторые аналитики предрекают, что власти будут их запрещать. Однако зачастую для этого нет ни малейших юридических оснований.

Недавно вопрос о разрешениях на проведение митингов обсуждался на совещании по правопорядку. Руководство МВД высказало ряд претензий к чиновникам муниципалитетов, которые чересчур осторожничают при выдаче разрешений.

Надо «выпускать пар»

На совещании были приведены цифры «митинговой активности» по разным городам республики. Как выясняется, всего за девять месяцев 2017 года в республике было подано 155 заявлений о проведении публичных мероприятий, в 27 случаях было отказано. Отличилась Ухта: здесь зарегистрировано аж семь «отводов».

Основными причинами отказа стали нарушения в сроках подачи уведомления в администрацию города, а также несогласование места проведения.

За тот же период полиция пресекла два несанкционированных мероприятия — 26 марта в Сыктывкаре и Ухте. В них приняли участие 250 человек, полиция выявила 10 административных правонарушений.

Согласованные протестные мероприятия снижают социальную напряженность в обществе. Однако если власти отказывают в митинге, то зачастую не предлагают альтернативы. Хотя в Коми существует 193 так называемых гайд-парка, где разрешено проводить подобные мероприятия.

При этом заместитель министра внутренних дел по Коми Владислав Мингела отметил, что и сами организаторы акций нередко плохо ориентируются в законах, а потому заявки не оформляются должным образом.

В 2017 году в Сыктывкаре, по словам мэра Валерия Козлова, состоялось 57 культурно-массовых мероприятий. Поступило 147 заявлений о проведении публичных мероприятий, из них 86 администрация согласовала.

С 2011 года Сыктывкарский суд рассмотрел 81 иск об обжаловании действий администрации в части отказов в проведении публичных мероприятий, в 74 случаях отказы признаны правомерными.

Кстати, в Сыктывкаре четыре гайд-парка, где и проводятся разрешенные акции.

Мэр Ухты Магомед Османов сообщил, что в Ухте за 2016 год и 9 месяцев этого года проведено более 70 массовых мероприятий, 17 из них носили политическую направленность, всего в собраниях приняли участие полторы тысячи человек.

Магомед Османов также сообщил, что, поскольку имелся факт отказа организаторов митинга от предоставленного места проведения, администрация муниципалитета приняла решение открыть в городе третий гайд-парк.

Виктор СЕМЕНОВ.