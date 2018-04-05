Православные готовятся к великому торжеству

Заканчивается Страстная неделя, а с ней и Великий пост. День перед светлой Пасхой называется Страстной или Великой субботой.

В Страстную субботу не рекомендуется рукодельничать. Не убирают в доме, не стирают, не гладят белье. Считается, что этот день нужно посвятить кухне. Именно в этот день основная масса хозяюшек будет красить яйца, печь куличи и готовить разнообразные угощения на праздничный стол.

Символы Пасхи — кулич и крашеное яйцо. Традиционно яйца красят в красный цвет, хотя сегодня их украшают, расписывают по-разному.

Считается, что в Страстную неделю на кладбище ходить нельзя, но в субботу делается исключение. В этот день можно посетить могилы своих родных, особенно если почили родители. В ночь со Страстной субботы на воскресенье верующие не ложатся спать. Многие идут на всенощную службу.

Когда уже готовы блюда к праздничному столу, хозяйки могут собрать пасхальную корзину. Каждый продукт в ней имеет символическое значение. Если же не собираетесь освящать мясо, вино и прочее, то кулич и яйца в корзине должны быть обязательно. Количество яиц должно быть не меньшим, чем членов семьи, чтобы каждому досталось освященное яйцо и кусочек кулича.

Народные приметы

Считается, что погода в Страстную субботу олицетворяет будущее лето. Так, если в этот день пасмурно и холодно — теплого лета можно и не ждать.

Существуют особые ритуалы и заговоры, связанные с Великой субботой. Все они направлены на то, чтобы члены семьи весь следующий год были здоровыми и жили в благополучии.

Еще существует запрет на рыбалку и охоту, также стоит перенести все огородные работы.

От храмов к собору пройдут участники Крестного хода

Крестный ход, посвященный Пасхальным торжествам Светлого Христова Воскресения, состоится 8 апреля.

Участники крестного хода следуют от храмов г. Сыктывкара на площадь перед Свято-Стефановским кафедральным собором (ул. Свободы, 60).

11.00 – от Свято-Вознесенского храма (Кируль, ул. Кирова, 79а);

11.00 – от храма Воскресения Христова (подворье Кылтовского монастыря, Октябрьский пр-кт, д. 41/1);

11.00 – от храма Покрова Пресвятой Богородицы (р-н Орбита, ул. Тентюковская, 327);

10.20 – от храма Смоленской Божией матери (м. Давпон, ул. Морозова, 173);

11.00 – от храма благоверного князя Александра Невского (военный гарнизон, ул. Катаева, 20);

11.30 – от храма Рождества Христова (Епархиальное управление, ул. Свободы, 20);

Праздничный молебен архиерейским чином — площадь перед Свято-Стефановским кафедральным собором (ул. Свободы, 60) — в 12.00

Для нуждающихся и обездоленных производится сбор пасхальных яиц и куличей в храмах.