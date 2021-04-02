Осенью прошлого года губернатор Владимир Уйба протащил на пост первого заместителя правительства республики молодого московского бизнесмена Игоря Булатова.

Против этого назначения были не только общественники, но и многие депутаты Госсовета. Тем не менее, ключевая должность в правительстве досталась очередному «варягу», к тому же не имеющему административно-хозяйственного опыта. Все, что о нем было известно на тот момент, это скандальный развод Игоря с дочкой олигарха и его женитьба на известной телеведущей и топ-модели Виктории Лопыревой.

В результате господина Булатова стали за глаза называть «старик Лопырев» и воспринимать как одного из забавных персонажей светской хроники. А между тем этот малоизвестный доселе «московский мажор» имеет богатую родословную. Сам он этим на публике не козыряет (возможно, и зря). Зато его пассия Виктория все же раскрыла кое-какие тайны семейного древа Булатова.

В Instagram Stories В. Лопырева разместила эпизод из сериала «Красная королева», снабдив его такой подписью: «Артем Ткаченко в роли Льва Збарского – прадедушки нашего сына Марка Лиона». Оказывается, известный художник Лев Збарский – дедушка Игоря Булатова. А прадедушка – бывший директор лаборатории при Мавзолее Ленина, Герой Социалистического Труда Борис Збарский. Это был легендарный человек…

Каково еврею в империи?

Уроженец Каменец-Подольска Борис Збарский в ранней юности связался с эсерами, за что был изгнан из гимназии (выпускные экзамены сдал экстерном). Затем последовала учеба в Женевском университете. Ведь продолжать образование в Российской империи еврею, скомпрометировавшему себя участием в революционном движении, было невозможно.

В Женеве Борис познакомился с талантливым биохимиком Алексеем Бахом. Под его руководством Борис Ильич занялся изучением свойств ферментов – сложных белковых соединений, ускоряющих химические реакции в живых организмах. Более того, Збарский разработал собственный метод очистки восстановительного фермента – пергидридазы.

Эти исследования легли в основу его докторской диссертации, после защиты которой он вернулся в Россию. В годы Первой мировой войны Збарский организовал производство формалина для нужд армии. Впервые в России он разработал и наладил заводской способ производства наркозного хлороформа, который используется в качестве анестезии.

Адская работенка

После смерти Ленина в 1924 году его соратники решили сохранить тело вождя на максимально долгий срок. Первоначальное бальзамирование проводил профессор Абрикосов, но долгосрочное сохранение он считал нереальным. И тогда за дело взялись Борис Збарский и профессор анатомии из Харькова Владимир Воробьев.

Предстояла адская и кропотливая круглосуточная работа – мертвое тело требовало постоянного наблюдения. Тогда Мавзолей закрыли. И к нему по приказу Дзержинского проложили трамвайные рельсы и электрические провода, установили специально оборудованный вагон, чтобы ученые могли отдыхать в нормальных условиях.

Через несколько месяцев работа была закончена, Мавзолей вновь открыли для посещения, оба ученых получили награды, а дальнейшее наблюдение над телом поручили Воробьеву. После его смерти в 1937 году Збарский продолжил этот уникальный эксперимент.

В годы войны Борис Ильич сумел решить архисложную задачу: эвакуировать тело Ленина в Тюмень и вернуть его обратно в Москву. В 1949 году он возглавил работу по бальзамированию болгарского коммунистического вождя Георгия Димитрова.

Через три года Збарского репрессировали, сочтя политически вредной его книгу «Мавзолей Ленина». Борис Ильич полтора года просидел в тюрьме, вышел из нее только после смерти Сталина.

Сидя за решеткой, Збарский перенес два инфаркта, а на свободе случился третий, от которого он скончался 7 октября 1954 года во время лекции в стенах 1-го Московского мединститута.

Борис Ильич был женат дважды. Его вторая супруга – биохимик Евгения Борисовна Збарская (в девичестве Перельман) – в 1931 году родила сына. Отец ребенка решил дать ему имена тех людей, которых он более всего уважал. А таковых оказалось двое. Это создатель «советской охранки» Феликс Дзержинский и выдающийся российский химик Лев Карпов.

Так появился на свет будущий гражданин США Феликс-Лев Збарский.

Советский плейбой

В годы эвакуации в Тюмени Лева Збарский (первое имя Феликс он в сочетании со вторым не употреблял) увлекся рисованием. Интеллигентные родители нашли для него учителя, а уже в Москве Лев Борисович успешно окончил полиграфический институт, получив специальность художника-графика.

Расцвет его таланта пришелся на хрущевскую «оттепель». В 1956 году молодой художник блестяще оформил книгу Юрия Олеши «Избранное». Все рисунки Льва Збарского выполнены будто одним росчерком карандаша. Таким образом на обложке изображена некая птица, а внутри книги – портрет писателя, почти сливающийся с его автографом.

Эти рисунки вызвали фурор. Последовали новые заказы. Збарский иллюстрировал книги с пьесами Артура Миллера и Жан-Поль Сартра, сборник Евгения Евтушенко «Яблоко», автобиографию Ива Монтана «Солнцем полна голова» и «Любовные элегии» Овидия. За 15 лет работы в книжном искусстве Лев Борисович оформил семь десятков изданий.

Творческой элите Москвы Лев Збарский запомнился как этакий плейбой, но при этом он, по словам актера Игоря Кваши, хранил верность женщинам, с которыми был рядом. Если любил – женился, а когда любовь уходила, расставался.

Его первой женой стала студентка консерватории, впоследствии заведующая музыкальной частью театра «Современник» Лаура Саакян. У них родился сын Борис, возможно, получивший имя в честь прославленного деда. Но в начале 1960-х гг. Лев Борисович ее оставил ради «советской Софи Лорен» Регины Колесниковой.

«Сто ночей с Региной»

Это была изумительная манекенщица, уже успевшая прославиться в музыкальном фильме «Матрос с «Кометы», сыграв роль итальянской певицы. Регина кружила голову многим знаменитостям, однако сама мечтала о спокойной семейной жизни. Вот только с Львом Збарским этот номер не прошел. Она от него забеременела, но муж-художник не желал больше иметь детей и заставил сделать аборт. Чувство вины за потерянного ребенка Регина Збарская глушила антидепрессантами, а после того, как муж ее покинул, попала в «психушку».

Постепенно ее карьера в Доме моделей сошла на нет. Манекенщица с потухшим взглядом никого не интересовала. После того, как ее очередной любовник, югославский журналист, издал на немецком языке полную эротики книгу «Сто ночей с Региной Збарской», она и вовсе решилась на самоубийство. Покончить с собой ей удалось лишь с третьей попытки в 1987 году.

А ее бывший муж закрутил роман с актрисой театра им. Вахтангова Марианной Вертинской, дочерью знаменитого русского шансонье Александра Вертинского. Через год он ушел к артистке того же театра Людмиле Максаковой. После рождения сына Максакова и Збарский даже сыграли свадьбу, но художник расстался с ней и в 1972 году эмигрировал в Израиль, откуда перебрался в США. По словам поэта Анатолия Наймана, он бежал «от скуки, от общей серости жизни, от запертости, запретов, недосягаемости заграницы».

В эмиграции Лев Борисович почти ни с кем не общался, зарабатывал на жизнь преподаванием дизайна и рисунка в нью-йоркском Fashion Institute of Technology. Пять лет назад он умер в хосписе от рака легких на 85-м году жизни.

Между тем его первая супруга Лаура Саакян вышла замуж за Булатова, и эта фамилия досталась ее сыну от брака с Львом Збарским. Именно Борис Булатов стал отцом нынешнего первого вице-премьера Коми.

Жгучий брюнет

Если присмотреться к портретам Льва Збарского и Игоря Булатова, можно уловить между ними определенное сходство. Впрочем, Игорь Борисович унаследовал от деда не только жгуче-черные волосы, широкие глаза и прямой нос, но и мятущуюся душу, а также умение кружить головы красивым женщинам.

С первой женой Татевик Карапетян, дочерью президента и основателя группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, он познакомился еще в молодости. Этот брак способствовал быстрой карьере Булатова. К 2014 году он уже занял пост вице-президента ГК «Ташир», а позже стал генеральным директором ООО «Ташир Капитал».

Но подобно Льву Борисовичу, то ли «от скуки и общей серости», то ли еще по каким-то причинам, он покинул Татевик Самвеловну, успевшую родить ему мальчика и девочку. В январе 2019 года в СМИ появились скандальные снимки Булатова и Лопыревой на пляже в Майами. Что за этим последовало, догадаться нетрудно: развод и лишение всех выгодных постов в процветающей «Ташире». Но он приобрел высокий пост в правительстве северной республики.

В результате г-н Булатов совершил «жесткую посадку»: из процветающей московской фирмы – в холодный таежный регион. Да и встретили его здесь плохо – местные скептически оценивают деловые качества новичка.

Основания для такого скепсиса есть. Достаточно вспомнить других «варягов» – предшественников Игоря Булатова на посту вице-премьера. Таких, например, как Николай Левицкий или Павел Орда…

Но вдруг в скромном Игоре Борисовиче взыграет кровь великого прадеда, сумевшего сохранить тело вождя? А то была задача не менее сложная, чем реанимация экономики Коми.

Игорь БОБРАКОВ.