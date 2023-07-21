Предатель или патриот? Освободитель Усть-Сысольска Болеслав Контрим был и советским разведчиком, и польским шпионом, сражался с нацистами, а жизнь закончил на виселице в социалистической Польше

1 декабря 1919 года красноармейский отряд под командованием коменданта Вятки Болеслава Контрима вступил в занятый белыми Усть-Сысольск. Затем в течение восьми дней, преследуя отступающих белогвардейцев, Контрим взял Корткерос и Пезмог, попытался окружить врага в районе села Небдино, но столкнулся с серьезным сопротивлением. В боях на верхней Вычегде погибли десятки красноармейцев, 14 из которых похоронили в Усть-Сысольске на Красной (ныне Стефановской) площади.

Позже на их могиле установили памятник, в 1963 году их перезахоронили в сквере за пределами площади, на бетонном монументе сделали надпись на русском и коми языках: «Слава навеки отдавшим жизнь за наше счастье». А вот имя их командира Болеслава Контрима в советские годы постарались забыть. Между тем весь его жизненный путь мог бы послужить сюжетом для захватывающего боевика. Хотя в советские герои он не годился.

Красный поручик

Сын офицера российской армии, этнический поляк Болеслав Контрим к красным попал волею случая. Ему было шестнадцать, когда началась Первая мировая война, и в 1915 году, прервав учебу в Ярославском кадетском корпусе, он ушел добровольцем на фронт. Дослужившегося до унтер-офицера Контрима направили в Саратовское военное училище, по окончании которого Болеслав стал командиром разведывательного кавалерийского отряда.

В ходе войны у российских офицеров польского происхождения возникла идея создания польских частей в составе русской армии. В одно из таких формирований – Пятый уланский полк Второго Польского корпуса – попал в 1917 году поручик Контрим. Корпус располагался на территории Украины, но после провозглашения ею независимости отказался разоружаться и продолжил сражаться с немцами. 11 мая 1918 года поляки попали в окружение возле города Канева и были вынуждены капитулировать. Так поручик Контрим оказался в германском плену, но сумел бежать. Он намеревался добраться до занятого британцами Мурманска, где генерал Юзеф Халлер по соглашению с западными союзниками создавал польские части для борьбы с большевиками.

Однако большевики узнали об этом договоре от немецкого посла Вильгельма фон Мирбаха и принялись вылавливать польских военнослужащих и расстреливать их на месте. В лапы чекистов угодил и Контрим. Расстрела он избежал лишь потому, что согласился вступить в Рабоче-крестьянскую Красную Армию (РККА).

Поляк против поляков

В РККА Болеслав Владиславович числился военспецом, коих очень ценили Ленин и Троцкий, но ненавидели «военные оппозиционеры» вроде Климента Ворошилова и Емельяна Ярославского. Ну а поскольку на VIII съезде РКП(б) оппозиционеров прижали к ногтю, то военной карьере молодого красного командира Контрима ничего помешать не могло. Служба в качестве коменданта Вятки, освобождение Усть-Сысольска, бои возле Небдино были лишь начальными эпизодами его военной биографии. После них Контрима назначили командиром 82-го стрелкового полка, и уже 8 июня 1919 года за успехи в боевых действиях на Северном фронте его наградили первым орденом Красного Знамени РСФСР.

Второй раз этой награды Болеслав Владиславович удостоился 6 января 1921 года и вряд ли был ей рад, поскольку накануне ему, командиру 28-й стрелковой бригады, пришлось сражаться в составе Юго-Западного фронта против Польской армии. А весной и летом того же года комбриг Контрим участвовал в подавлении крестьянского восстания на Тамбовщине. И 31 декабря он получил третий орден.

Таким образом наряду с Буденным, Котовским, а впоследствии и Рокоссовским Контрим становится трехкратным кавалером высшей советской награды времен гражданской войны. После ее окончания он мог с успехом продолжить карьеру – ему к тому времени стукнуло всего 23 года. И кто знает, каких высот он мог бы достигнуть к началу Великой Отечественной войны, если, конечно, ему удалось бы пережить репрессии 1937-39 годов. Но его судьба оказалась заковыристей, хотя и не менее трагичной, чем его боевых товарищей Тухачевского и Егорова.

Смертельная инсценировка

Свою дальнейшую карьеру Контрим начал со службы в военной разведке, что вполне логично – он имел внешность европейца, прекрасно владел польским языком и мог бы, подобно Рихарду Зорге, действовать за границей под легендой гражданина Польской Республики. Или руководить разведотделом Генерального штаба Красной Армии, учитывая, что Болеслава Владиславовича, как и многих красных командиров, отправили на учебу в Военную академию РККА.

Но тут судьба столкнула его с сотрудниками 2-го управления Генштаба Польской армии, занимавшимися разведкой. Контрим работал против них, а они – против советской России. И на этом невидимом фронте он перешел на сторону соотечественников. Вероятно, свою роль сыграло чувство вины, что совсем недавно он сражался с ними в советско-польской войне.

Работа на вражескую разведку состояла в том, что он передавал данные о состоянии дел в РККА военному атташе Польши в Москве полковнику Ромуальду Воликовскому. Однако Особый отдел ВЧК-ГПУ тоже не дремал. Польский полковник был, что называется, у него «под колпаком», и странные контакты с бывшим комбригом вызвали у советских контрразведчиков подозрения. Контрим это быстро понял и начал действовать.

Сначала он переправил за границу свою мать, супругу и двухлетнего сына, а затем разыграл собственную смерть. Как он это сделал, источники не сообщают. Возможно, инсценировал самоубийство, якобы утопившись в реке, на берегу которой оставил свой китель и фуражку.

Чекисты поверили в преждевременную кончину бывшего комбрига и искать его не пытались. А Контрим тем временем нелегально перешел советско-польскую границу.

Среди «безмолвных незримых»

Карьера на новой-старой родине у Контрима развивалась не столь успешно, как в советской России. Вероятно, поляки не слишком доверяли бывшему высокопоставленному командиру Красной Армии. Какое-то время Болеслав Владиславович служил в пограничной страже, затем перешел на работу в полицию. К концу 1930-х годов он дослужился до начальника воеводского следственного управления в городе Вильно, где он появился на свет в 1898 году.

Но тут произошло непредвиденное – 19 сентября 1939 года Вильно заняла Красная Армия. Контрима как польского жандарма арестовали. Но он, как и в 1918 году, сумел бежать и через Ригу, Таллинн и Стокгольм добрался до Англии. Здесь он прошел подготовку в британском Управлении Специальных Операций и вступил в ряды так называемых тихотемных – в переводе с польского «безмолвных незримых». Это были элитные десантники Польской армии в изгнании. В их составе его забросили назад в Польшу для борьбы с нацистскими оккупантами в рядах Армии Крайовой.

Летом и осенью 1944 года Болеслав Владиславович принял активное участие в знаменитом Варшавском восстании. Нацисты восстание подавили, Контрим опять оказался в плену, и опять ему удалось бежать.

Брат брату

В июне 1947 года Болеслав Контрим вернулся в Польшу, хотя прекрасно знал, что в этой стране, ставшей просоветской, идет настоящая охота на бывших военнослужащих Армии Крайовой. Но он знал и другое: его старший брат – Константин Контрим – стал бригадным генералом Польской Народной Республики.

В годы гражданской войны Константин Владиславович тоже служил в РККА, но, видимо, не проявил должной храбрости и таланта, а потому не дослужился до высоких командных постов и получил только один орден Красного Знамени. Ни шатко ни валко развивалась его карьера и в мирное время, а в 1937 году он и вовсе уволился в запас в звании майора, что уберегло его от начавшихся репрессий в отношении командного состава Красной Армии. Но в начале Великой Отечественной войны его мобилизовали, а летом 1944 года в звании подполковника направили в сформированное на территории СССР Войско Польское. С ним он и вступил на свою историческую родину.

Как братья нашли друг друга, нам неведомо, но известно, что младший приехал в Варшаву под гарантии старшего. Год Болеслава Владиславовича не трогали, пока Константин Владиславович не закончил службу в Войске Польском. В СССР он вернулся в звании генерал-майора, а Болеслава Контрима 13 октября 1948 года арестовали сотрудники Министерства общественной безопасности ПНР.

Воеводский суд в Варшаве, обвинив Болеслава Владиславовича в «преступлениях, совершенных им во время службы в полиции довоенной Польши» и в «антигосударственной деятельности во время Второй мировой войны», приговорил его к смертной казни. 2 января 1953 года Болеслава Контрима повесили.

P.S. Поздняя реабилитация

В октябре 1956 года во главе Польши встал недавний оппозиционер, отстаивающий «польский путь к социализму», Владислав Гомулка. В стране начались реформы, получившие название «Гомулковской оттепели». 35 тысяч политзаключенных вышли на свободу, и около 1,5 тысячи осужденных на смерть по политическим мотивам были реабилитированы.

В это число попал и Болеслав Контрим. 3 декабря 1957 года его посмертно реабилитировали, но в отличие от Тухачевского и Егорова это не вернуло ему былой славы. В СССР своего трижды орденоносца и в Коми АССР освободителя Усть-Сысольска от белых предпочли не вспоминать. Лишь в постсоветское время историки Игорь Жеребцов и Михаил Таскаев в своих работах о гражданской войне в Коми крае расставили все по своим местам.

Игорь БОБРАКОВ.