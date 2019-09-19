Предложение депутата вызвало нервный смех

На прошлой неделе Госсовет республики принял так называемый закон «О миллиарде», по которому семьи с детьми будут получать дополнительную поддержку от государства.

Как заявила спикер Коми парламента Н. Дорофеева, более двух месяцев межведомственная рабочая группа анализировала уже действующие нормы и поступившие в ходе обсуждения предложения. В результате большая часть их вошла в итоговую редакцию, а сумма поддержки была увеличена с 1 до 1,3 миллиарда рублей.

Тем не менее, депутат от ЛДПР Галина Нагаева предложила коллегам ряд поправок к законопроекту. В частности, распространить действие закона на всех родителей вне зависимости от того, признаны ли они в установленном порядке малоимущими или нет. По словам парламентария, данный критерий является очень условным и необоснованно ограничивает число получателей данной меры поддержки.

Кроме того, депутат Нагаева внесла предложение начать оказание мер соцподдержки не с нового года, как записано в законопроекте, а с 1 октября года текущего. По ее мнению, данные затраты серьезно не отразятся на расходной части нынешнего профицитного бюджета региона. Зато семьи с детьми могли бы улучшить материальное положение уже в этом году.

Кроме того, представительница ЛДПР предложила коллегам обратиться к федеральным властям с просьбой выделить 100 миллиардов рублей к 100-летию Республики Коми. Так сказать, по миллиарду за каждый год. Предложение вызвало бурное оживление в зале и даже смех. Впрочем, эпатажное выступление депутата на том и закончилось: обсуждать внесенное «с голоса» предложение собравшиеся не стали. По мнению остальных депутатов, «жириновцы» опоздали, хотя времени для внесения поправок было предостаточно.

Анатолий ПОЛЬКИН.