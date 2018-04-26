16 сыктывкарских предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками, подготовили коллективное обращение главе республики и администрации столицы.

Все они трудятся на субподряде у Сыктывкарского АТП. Более ста их автобусов могут попасть в разряд «нелегальных», а их владельцы получат штрафы до 300 тысяч рублей.

Выиграв конкурс на проведение регулярных перевозок, ООО «САТП № 1» на свои транспортные средства получило от администрации карты маршрутов. При этом их, подрядчиков, автобусы в эти карты не вписали.

А в декабре в федеральный закон об организации перевозок внесены изменения, которые, по мнению авторов письма, чиновниками трактуются как запрет на субподрядные отношения. Администрация МО ГО «Сыктывкар» и Минпром РК указали ООО «САТП № 1», что автоперевозки предприятие должно выполнять собственными силами, не привлекая третьих лиц.

Однако договор с предпринимателями заключен до конца года. Если завтра они окажутся «вне закона», то более ста автобусов не смогут выйти на линию, это примерно половина автопарка, что работает на столичных маршрутах. Это вызовет не только недовольство жителей города, но и обернется серьезными проблемами для предпринимателей.

Лишившись работы, потеряют зарплату 204 водителя и 204 кондуктора, а предприниматели не смогут оплачивать кредиты и платежи по лизингу, а значит, лишатся автобусов.

Чтобы не допустить социальной напряженности, предприниматели просят сохранить до конца года субподрядные отношения между ними и ООО «САТП № 1», а также включить их автобусы в карты маршрута.