«Не нравится – уходите!» Уравниловка в зарплатах учителей губит саму систему образования

Когда знакомишься с официальными документами о состоянии дел в республике, то у нас вроде все здорово, есть лишь «отдельные недостатки». Большинство национальных проектов выполняются если не на 100 процентов, то около того. Как же удается чиновникам подбивать цифирь, если все видят, что социально-экономическая ситуация стремительно ухудшается?

По данным на апрель 2026 года, исполнение национальных проектов в Республике Коми по итогам 2025 года достигло рекордного уровня – 99,45 процента. В рейтинге регионов по достижению показателей нацпроектов Коми поднялась с 72 места, которое занимала в 2024 году, на 19 позицию.

Причем такие чудеса происходят на фоне резкого падения индекса промышленного производства. В Коми по итогам первого квартала этого года он составил 95,7 процента к 2025 году. В 2025 году по отношению к 2024 году также был зафиксирован обвал в промышленности – до 96,1 процента. Не просто спускаемся вниз, а катимся очень быстро!



Подгоняют под МРОТ



И ведь чиновники совершенно не боятся рисовать образцовые показатели по уровню зарплат в бюджетной сфере. Похоже, только они в них и верят или делают вид, что верят?

Учитель-логопед из Ухты Татьяна Матюхина прислала в «Трибуну» письмо

«в надежде получить хоть какую-нибудь помощь в решении вопроса оплаты труда педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений в Республике Коми». Приведем выдержки из обращения ухтинского педагога в редакцию:

«С января 2026 года без каких-либо письменных уведомлений, без заключения дополнительных соглашений об изменении порядка начисления заработной платы всем педагогам без исключения была снижена зарплата до уровня МРОТ (в Ухте МРОТ составляет 48 тысяч рублей – Авт.), теперь квалифицированные специалисты получают зарплату, как младшие воспитатели. Без учета категорий, выслуги лет, дополнительных выплат за работу с детьми с тяжелыми психическими нарушениями. Зарплата просто подгоняется под уровень МРОТ.

Управление образования ссылается на целевые показатели, но документ, регламентирующий целевые показатели, мы не видели, но на встрече с представителями городской власти были озвучены 62 000 рублей. Это средний показатель заработной платы педагогов дошкольного образования в компенсирующих группах в нашем городе. Но так ли это? Наше обращение в администрацию Президента пока не дало результатов, начальник экономического отдела Министерства просвещения Республики Коми заявляет, что все необходимые отчисления в город поступают. Но в руки педагогов они не попадают. Руководство города рассказывает о многочисленных долгах перед федеральным бюджетом. Почему эти долги выплачиваются из нашего кармана, до сих пор непонятно.

В ответ на многочисленные обращения нам говорят: не нравится – уходите. И люди уходят, сначала самые лучшие, потом уйдут те, кто не может позволить себе роскошь жить в северном регионе, где оплата за коммунальные услуги одна из самых высоких, с высокими ценами на продукты и пр. Помогите решить этот вопрос в соответствии с законодательством Российской Федерации, потому что нарушаются указы Президента о недопустимости уравниловки в вопросах оплаты, нарушаются федеральные, региональные законы, нормативные акты учреждений. Но без общественного резонанса воз и ныне там. Что нам делать в этой ситуации?»



«Майский указ» чиновникам – не указ?



Напомним, что согласно еще «майскому указу» Владимира Путина от 2012 года средняя зарплата педагогических работников должна быть не меньше 100 процентов от средней заработной платы по региону (в Коми она на протяжении уже полугода периодически поднимается за 100 тысяч рублей), ниже этого уровня опускаться нельзя.

То есть проблем с более-менее достойным вознаграждением за учительский труд возникать не должно, как и проблем с кадрами. Но что мы видим в реальности? Количество вакансий учителей (данные за январь – май 2026 года) в Сыктывкаре почти 300, в Ухте – 120, Воркуте – 90, Усинске – 40. Спрос на учителей сформировался не на пустом месте, поскольку предлагаемые размеры зарплат крутятся вокруг все той же минималки. Если кто не верит, то посмотрите базу вакансий.

Столь удручающий разрыв между ожиданиями и реальностью сложился из-за того, что «майский указ» оставил бюрократические лазейки. Если у советского учителя учебная нагрузка была 18 часов в неделю (переработка не приветствовалась), еще 18 часов шло на подготовку к занятиям, то после развала СССР этот барьер был убран, теперь учителю можно работать хоть с двойной учебной нагрузкой, а про подготовку к занятиям можно и забыть. То, что от этого страдает качество учебного процесса, никого, за исключением родителей, не волнует.



Иная реальность



То есть чиновники выхолостили саму суть «майского указа», в котором ничего не говорится о том, что учителя должны годами и десятилетиями пахать «от зари до зари», чтобы дотянуться до средней зарплаты по региону. Но в этом документе ничего не сказано и о запрете на переработку. Так что с точки зрения бюрократии труд педагогов оплачивается достойно.

И еще один существенный момент, который не регламентируется никакими документами. Все педагоги у нас работают по одним федеральным программам и по одним и тем же учебникам. Поэтому и зарплаты у них не должны существенно отличаться. Вроде логично, но что мы видим в реальности? В Москве средняя зарплата учителей без всяких северных и районных коэффициентов уверенно приближается к 150 тысячам рублей в месяц, а в республиках Северного Кавказа, в регионах средней полосы России она в несколько раз ниже. Не должно быть таких различий в учебных заведениях, находящихся на бюджетном финансировании.

А дальше будет еще хуже, поскольку бюджеты всех уровней «дырявые», денег на образование и медицину взять просто неоткуда, и не исключено, что осенью пройдет секвестр бюджетных расходов. Поэтому чиновникам придется и дальше идти по пути сокращения ставок в образовательных учреждениях и далее их укрупнять под предлогом оптимизации.



Сергей МОРОХИН.