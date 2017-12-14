Представители коми народа обсудили самые острые проблемы

Отсутствие дорог и сотовой связи, проблемы переселения из аварийного жилья и капитальный ремонт многоквартирных домов, строительство школ, детских садов и участковой больницы в Щельяюре — эти вопросы были в центре внимания недавней конференции ижемского МОД «Коми войтыр».

Из 54 делегатов от населенных пунктов района на мероприятии присутствовали лишь 36. Не приехал к ижемцам и ни один из министров (отправили заместителей). Среди приглашенных были два депутата Госсовета: Татьяна Саладина и Дмитрий Кологривый.

Впервые из бюджета района не были выделены деньги на проведение конференции и на транспортные расходы делегатам. Об этом с обидой поведал с трибуны председатель ижемского отделения МОД «Коми войтыр» Олег Терентьев, назвав такое решение районного Совета позорным. (Чтобы делегаты смогли добраться из отдаленных уголков, О. Терентьев вложил личные деньги).

Корова на вертолете

По словам директора Ижемского ЦЗН, главы райсовета Татьяны Артеевой, в районе высок процент безработицы, вакансий крайне мало. Поэтому курс взят на самозанятость посредством развития народных промыслов. Однако мелкие поделки, варежки и плетеные корзины по сути заработка не дают. Таким ремеслом трудолюбивый крестьянин занимался на досуге, но на этом не выживешь.

— В районе нет работы, поэтому и народ уезжает, — уверен житель деревни Чика Геннадий Артеев. — Несколько лет назад я хотел оформиться фермером. Но бюрократические проволочки перечеркнули это намерение. Крестьянину некогда заниматься бумагами, нужно пахать и сеять. Теперь еще одну подножку поставили — убой животных осуществлять в сертифицированных пунктах. Если раньше мясо я мог реализовать в Щельяюре, то теперь скотину нужно везти в убойный пункт в Диюр за тридевять земель. Оборудованной лодки нет. Вертолетом, что ли, скотину отправлять, как в кинокомедии? Так что хозяйство нынче держать — одни убытки. Картофельные поля зарастают бурьяном. С супругой мы держим пока восемь голов домашнего скота, в том числе две лошади и два жеребенка. Лошадь — незаменимый транспорт в селе: и за дровами, и за сеном. Чтобы за бензином поехать на снегоходе до ближайшей АЗС, это 50 км, необходимо пятьдесят литров бензина. Но с будущего года моя семья вынуждена будет отказаться от большого хозяйства.

Где крыша дома моего?

По словам Геннадия Артеева, брыкаланцев беспокоит и еще одна проблема — оформление права собственности на сельские дома:

— В припечорских селах большинство домов документально не оформлено. Говорят, что в дальнейшем планируется выдача любых справок на основании свидетельства на недвижимость по месту прописки. Даже, мол, билеты на дрова будут выписывать по этой системе, поэтому сельчане стараются зарегистрировать свои дома. Но процедура оформления занимает годы, да и поездки в райцентр обходятся дорого.

Особые сложности возникают с регистрацией старых домов, полученных в наследство. К примеру, моя семья получила в наследство часть старинного дома, который находится в селе Няшабож. Постройке 125 лет, в этом доме прожили семь поколений родни. С оформлением пришлось пять лет повозиться и пройти через судебные инстанции. А сколько нервов и денег на поездки ушло!

Дорожные страдания

С болью и тревогой о дорожных проблемах говорил на конференции 77-летний ветеран труда, житель поселка Щельяюр Валентин Мамонтов:

— По трассе Ижма — Диюр за весь сентябрь грейдер проходил лишь один раз. В конце октября приехал из санатория, на дороге все те же «родные» ямы и ухабы.

Отметим, 19 километров дороги на данной трассе заасфальтировано, 21 км — грунтовка с ямами. По словам Валентина Арсентьевича, куда только он не писал, а в ответ получал отписки. Глава РК С. Гапликов ветерана обнадежил, что в 2016 году дорогу заасфальтируют. Но на дворе заканчивается уже 2017-й…

Присутствовавший на конференции руководитель ГКУ РК «Управтодоркоми» Валерий Пронин в своем ответе был краток — нет денег.

О внутрипоселенческих дорогах говорила и глава поселения Маргарита Бабикова. Она затронула вопрос и по капремонту многоквартирных домов. В поселке 51 дом включен в программу капремонта. Но реально таких домов 96. Из них 4 дома аварийные. Поскольку нет свободного жилья, обитателей аварийки расселять некуда. На капремонт с населения собраны уже почти 1,7 млн рублей. 99 процентов собираемых денег идут от жильцов муниципальных квартир.

Делегатов из Мошъюги интересовал вопрос по состоянию дороги Гам – Мошъюга. Также в Мошъюге и Щели, как и в поселке Койю, нет доступной сотовой связи и интернета.

Надо объединиться

Руководитель района Любовь Терентьева в своем выступлении отметила, что в рамках соцпартнерства от ЛУКОЙЛа район получает 28 млн рублей. Партнер активно помогает образованию, медицине и спорту. Но в районе были бы рады получить от ЛУКОЙЛа еще так необходимые для поселений трактора.

В докладе было отмечено, что в районе 12 аварийных домов, откуда необходимо переселить 88 граждан. Поселениям нужно готовить землю под строительство жилья. Необходимо строить дома экономкласса. Руководителя района волнуют вопросы строительства школ в селах Ижма и Мохча, детских садов в Бакуре и Красноборе, школы-сада в д. Усть-Ижма, участковой больницы в п. Щельяюр, строительство которых каждый год отодвигается.

Депутат и общественник Игорь Рубан предложил объединить «Изьватас» и районное представительство «Коми войтыр», которые порой дублируют друг друга, а движение общественников назвать, например, «Изьва войтыр». По словам председателя МОД «Коми войтыр» Алексея Габова, в планах организовать ассоциацию коренных народов республики, куда бы вошли общественники из движений «Коренные женщины Республики Коми», МОД «Изьватас», «Коми войтыр» и «Русь Печорская».

Наталья КОЛОДИНОВА.