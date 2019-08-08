Представители коммунистов и ЛДПР рассказали о «перегибах на местах»

Кампания по регистрации кандидатов на выборы, которые состоятся 8 сентября, проходит в Коми в целом спокойно. Эксцессов, подобных московским (когда в ход идут дубинки и автозаки), у нас не предвидится. Тем не менее, и в нашей «тихой» республике не обошлось без скандалов.



В прошедший понедельник представители сразу двух партий (ЛДПР и КПРФ) провели пресс-конференцию на ступеньках Госсовета, на которой рассказали о фактах «перегибов» в избиркомах Княжпогостского района и Сыктывкара, где были зафиксированы отказы в регистрации кандидатов. Причем, как указывали партийцы, в обоих случаях «верховодили» не председатели комиссий, а как раз некие «посланцы из центра». А «местные» члены комиссий выступали в роли наблюдателей и покорных исполнителей.

Представители партий сообщили, что после инцидентов они обратились в суды. Княжпогостский суд обязал территориальную избирательную комиссию рассмотреть заявления кандидатов в депутаты райсовета, а в Сыктывкаре комиссия самостоятельно исправила свои «ошибки».

После того, как Коми региональное отделение ЛДПР оспорило в суде решение территориальной избирательной комиссии Княжпогосткого района, суд восстановил регистрацию трех кандидатов, сообщил координатор отделения партии Роман Нараб.

В списках не значится

Между тем, конфликт в Ижме пока не завершен. Напомним, что избирательная комиссия отказала в регистрации в качестве кандидата в депутаты райсовета Николаю Братенкову. На том основании, что он, будучи якобы действующим членом партии «Единая Россия», выдвигается кандидатом от КПРФ. Об этом факте «Трибуна» сообщила в прошлом номере в материале «Докажи, что ты не член». Тогда же Николай Братенков рассказал газете, что намерен оспаривать решение избиркома в судебном порядке.

В минувшую среду состоялся суд, однако решение пока не принято. Судья отложила вынесение вердикта для изучения материалов.

Как стало известно «Трибуне», на заседание суда по доброй воле пришли три члена политсовета районного отделения партии. Они в один голос заявили, что Братенков уже 10 лет назад «изгнан из рядов» и предъявили протокол заседания данного политсовета, а также список членов «Единой России» Ижемского района за текущий год, в котором нет фамилии Братенкова.

По словам Н. Братенкова, выборной кампанией в Ижемском районе заправляет некий политтехнолог из Москвы, который и придумал эту историю с «двойным членством».

Анатолий ПОЛЬКИН.