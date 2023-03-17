Слово «морт» в переводе с коми означает «человек». А если убрать первую букву, то получится «орт» – что-то вроде «недочеловека», его альтер эго, подобие человеческой души, только находящейся вне человеческого тела. По преданиям, встреча с ортом не предвещает ничего хорошего. Этот удивительный миф не имеет аналогов у других народов.

Мертвец в нарядной одежде

Авторитетный фольклорист Павел Лимеров в разных районах Коми республики записал целый ряд историй об орте, которого в Ижме называют уресом. Так, в одном из селений заболел председатель сельсовета Петр Алексеевич, и его отправили лечиться в городскую больницу. Но уже на следующий день его односельчанка увидела, как он в красивой одежде, вполне здоровый входит к себе на работу. А вечером из города пришло известие о его смерти. Разумеется, в сельсовет приходил не сам Петр Алексеевич, а его урес.

Был случай, когда некоей бабушке явился урес ее родственника. Она пошла в хлев, дабы накормить овец, открыла запертую дверь и увидела своего племянника в белой рубашке, восседающего на сене. У бабули душа ушла в пятки, дверь она тут же закрыла на засов и побежала к своей подруге. Когда они вновь открыли хлев, то никого там не обнаружили. А на следующий день ее реальный племяш покинул грешный мир.

Однажды на Удоре

В другом селе старушка поведала о том, как в годы Гражданской войны к ним с матерью явился орт ее брата, воевавший на стороне красных на Удоре. В тот день селение заняли белые, а ночью женщины услышали, как кто-то поднялся на крыльцо и принялся стучать в дверь то ли ногой, то ли прикладом. Дочь с матерью открывать побоялись – думали, что белые пришли искать красноармейца из их семьи. Когда наутро они все же вышли, то не обнаружили чьих-либо следов, хотя накануне выпало много снега. Позже выяснилось, что в тот день их брат и сын погиб в бою.

А еще член партии!

Еще один случай интересен тем, что накануне своей смерти в орта поверил убежденный коммунист по имени Степан, большой человек, не веривший ранее ни в Бога, ни во всякую нечисть.

Однажды он признался своей знакомой, что некто невидимый бросил перед ним на стол сначала хлеб, а потом кружку. Затем Степан почувствовал боли в разных частях тела. И непоколебимый атеист понял, что ему являлся орт и его ждет скорая смерть. Так оно и случилось.

Можно все эти случаи считать совпадениями или играми воображения, но они говорят о том, что даже в XX веке коми люди, будь они набожными христианами или идейными безбожниками, продолжали верить в двойника человека, чей приход является предвестником смерти.

Голова имеет значение

Впрочем, не во всех случаях орт предвещает скорую смерть. Многое зависит от того, с головой или без оной явился двойник. В некоторых случаях орт с головой может предвещать счастливое будущее.

Павел Лимеров записал рассказ сельчанки про ее знакомого продавца сельпо, отправившегося в лес за вениками. Пока он ехал, ему эта женщина встречалась в самых разных местах. До леса он так и не доехал, а вернувшись домой, рассказал о случившемся своей матери. Та поинтересовалась: с головой или без головы был призрак женщины? Узнав, что с головой и в красивых одеждах, она успокоила сына – раз с головой, то значит к добру. И вскоре у той женщины родился здоровый ребенок.

Существовало также поверье, что орт счастливого человека, как разведчик, ходит немного впереди него и предупреждает об опасности. А вот если же при встрече с ортом не испугаться, а суметь его ухватить, то призрачный двойник в качестве откупных будет вынужден наградить смельчака богатством и удачей.

Безголовый же орт – однозначно к чьей-то смерти. Та же женщина, родившая мальчика, после того, как продавец в сельпо несколько раз повстречал ее орта, поведала историю друзей, отправившихся в ночь перед Пасхой охотиться на лося. И один из них увидел среди деревьев в темноте их общего приятеля Гриш Ваня, но без головы. Несчастный охотник оцепенел, минут двадцать дрожал от страха, пока безголовый призрак не исчез.

Поутру друзья вернулись домой без добычи и узнали, что Гриш Вань умер.

Что будет, если пройти под гробом?

По данным кандидата филологических наук Юрия Рочева, орт с головой в некоторых случаях может предсказывать не счастливое будущее, а стихийное бедствие, причем иногда – спустя годы. В деревне Раковица, ныне входящей в состав города Емва, жил некий человек по фамилии Подоров, обладающий способностью видеть орта. Он умер в далекие 1920-е годы, но явившийся ему перед кончиной призрачный двойник предрек, что полностью сгорит деревня Вейпом – верхняя часть села Княжпогост. Местные жители поверили ему и свои сараи и другие деревянные постройки отнесли подальше от деревеньки. Люди старились, умирали, передавая свои тревоги из поколения в поколение, но «красный петух» обходил деревню стороной. И только в 1971 году случился пожар, уничтоживший все 22 вейповских дома.

Возникает, правда, вопрос: почему же Подоров мог видеть орта, а другие нет? Народная молва содержит ответ: такого рода способности обретает тот, кто случайно, чаще будучи ребенком, сумел каким-то образом пройти под гробом с покойником. Ничего хорошего обладание таким талантом не сулит. Увидев орта будущего покойника, лучше ему самому об этом не говорить. Иначе он, живым или уже умершим, будет постоянно встречаться на пути и даже пытаться лезть на провидца.

Однако и соблюдение этого правила не ограждает невольного экстрасенса от неприятностей. Фольклорист и этнограф Анатолий Панюков в одном из своих исследований приводит рассказ о мужчине, которого орт преследовал и досаждал до тех пор, пока человек не додумался носить за голенищем нож. Холодное оружие напугало призрака, и он отстал от бедного мужика.

Но есть и другой способ избавиться от орта, причем навсегда. Для этого необходимо вновь пройти под гробом с покойником, только в обратную сторону.

Забавы призрака

Дабы известить кого-либо о чьей-то смерти, орту совсем не обязательно принимать облик будущего покойника. Иногда, шутки ради, в качестве предупреждения о гибели родственника он может небольно укусить или ущипнуть человека. Как правило, женщину.

Одна сельчанка поведала Лимерову, что ее как-то пощипал орт, после чего на теле появились три синяка. А затем последовали три смерти – ее брата, сестры и еще какого-то человека, которого она уже забыла. В другом селе фольклористу рассказали, что некую тетку Одэй орт частенько кусает и каждый раз после этого умирает кто-нибудь из ее родни.

Еще одна забава орта – выколоть человеку глаза веретеном. Дело в том, что в свободное время призрачный двойник любит прясть, издавая при этом характерное шуршание. В этом случае, дабы не стать слепым, на него лучше не смотреть.

Бродит как неприкаянный

Если душа человека бессмертна, а орт является двойником души, то куда он девается после смерти? По идее, выполнив свою миссию, орт должен исчезнуть. Но если он это и делает, то не сразу. В течение сорока дней или даже года, пока поминают покойника, орт обходит те места, которые при жизни посещал умерший. Причем именно столько раз, сколько он там бывал. И усилия, которые при этом прилагал человек, по утомительности, по объему работы должны быть соответственными.

Юрий Рочев записал рассказ ижемки, как в юности она участвовала в перевозке разобранного дома из одной деревни в другую, как пришлось на весельной лодке трижды покрыть приличные расстояния между селениями. Свое повествование она закончила словами: «Да, изрядную дорогу пришлось проделать для своего уреса».

Кроме любимых мест, орт посещает и тех, кого любил. Поэтому во время похоронных причитаний родственники произносят ритуальную формулу: «Мед кывзас орт пельнас», что означает «Пусть слушает ушами орта».

Лишь после того, как на могиле поставят памятник, умерший окончательно уйдет в мир предков, орт переселится в птицу или превратится в камень. По другим поверьям, он все же умирает и покоится в той же могиле, где погребен его хозяин.

Постскриптум

«Я за тобою следую тенью…»

По мнению этнографов, коми после принятия в XIV веке христианства многие столетия оставались в зоне язычества, а потому, не забывая ходить в церковь, молиться и соблюдать посты, оставались суеверными и придерживались древних традиций.

Ученые не объясняют, откуда мог появиться миф об орте, но можно предположить, что толчком послужила человеческая тень, которая рождается вместе с человеком и следует за ним всю жизнь. Правда, тень ничего не предсказывает, но у наших предков вполне могло хватить воображения, чтобы наделить ее таким даром.

Игорь БОБРАКОВ.