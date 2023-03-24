«Прекратить обсуждение!» «Демократия по-ухтински»: как депутаты уходят от вопросов назойливых избирателей

Так сложилось, что ХХ заседание Совета депутатов МОГО «Ухта» 6-го созыва пришлось на 15 марта – День защиты прав потребителей. А ведь ухтинцы, как и все граждане, являются потребителями. И в прямом смысле, и в переносном: они потребляют еще и информацию о жизни города, которую, по идее, обязаны предоставить избранные ими депутаты. Увы, на практике все иначе…



В повестку дня работы депутатов были включены 13 вопросов: о преобразовании МОГО «Ухта» путем изменения статуса на МОМО «Ухта», о внесении изменений в решение Совета о бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, о рассмотрении отчета о деятельности КСП МОГО «Ухта» за 2022 год, два вопроса о внесение изменений в решения о приватизации муниципального имущества и так далее.

На заседание были приглашены депутаты Государственного Совета РК, которые отсутствовали, и.о. прокурора г. Ухты и начальник ОМВД России по городу Ухте и представители администрации МОГО «Ухта». О приглашении избирателей Ухты информация отсутствовала, но самые активные, располагающие свободным временем, все же присутствовали и подтвердили свое присутствие на соответствующем «бегунке».

Думаю, уместно напомнить, что Ухтинское отделение КПРФ после проведения 19 января 2023 г. общественных слушаний по первому вопросу повестки дня собрало более 200 подписей граждан Ухты, выразивших недовольство организацией и ходом проведения этих слушаний. На состоявшемся заседании депутатов подписанты попытались обратить на это внимание слуг народа. Но, увы! Председательствующий на заседании А. Анисимов пресек их попытки задать вопросы, как, впрочем, и при рассмотрении депутатами других вопросов повестки дня. Аргумент «железный»: здесь проходит заседание депутатов, а не обсуждение проектов решений Совета МОГО «Ухта».

Просто, как пять копеек

Не ведаю, как работают депутаты муниципалитетов Республики Коми, а в Ухте, изобретательнице особой Ухтинской системы управления ЖКХ, характерен и особый ускоренный способ проведения заседаний депутатского корпуса, отучающий избирателей от активного участия в жизни города.

Итак, 13 вопросов повестки дня очередного заседания Совета МОГО «Ухта», рассмотренных и принятых за 30 минут рабочего времени. Методика проста, как пять копеек.

Председатель заседания зачитывает очередной вопрос повестки дня и говорит: «Проект решения рассмотрен на заседаниях депутатских комиссий. Ваши предложения».

Один из депутатов: «Принять без заслушивания».

Председатель заседания: «Голосуем. Кто «за», «против», «воздержался»? Предложение принять за основу. Голосуем. Кто «за», «против», «воздержался»? Предложение принять в целом. Голосуем. Кто «за», «против», «воздержался»? Предложение принято».

Если кто-то из присутствующих в зале избирателей вслух выскажет вопрос или просьбу что-то пояснить, то звучит стандартный ответ председательствующего: «Прекратите реплики, здесь не обсуждение, а заседание депутатов. Переходим к следующему вопросу повестки дня».

МОМО или МО – есть ли разница?

На этот вопрос от пользователей интернета в мой адрес в конце января разместил в интернете свое понимание решения вопроса «преобразования» городского округа, как автор-составитель Устава МОГО «Ухта» в его первой редакции. В те годы я был заместителем председателя депутатского корпуса Ухты. Ниже привожу мой ответ в полной редакции:

Пресс-служба администрации МОГО «Ухта» в газете от 28.01.2023 г. под заголовком «Большинство проголосовало «за» разместила информацию о прошедших 19 января общественных слушаниях по вопросу преобразования городского округа в муниципальный округ.

Так что на самом деле произошло? О каких преобразованиях речь? Увы! Ничего подобного в части преобразования в соответствии с внесенными изменениями в Федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не произошло. Все осталось, как и было ранее. Только муниципальное образование городского округа (МОГО) стало муниципальным образование муниципального округа – МОМО. При этом поменяли буквы, причем без всякого смысла. Неужели слова «муниципальный округ» не равнозначны муниципальному образованию? Так первые МО следовало бы вовсе исключить и оставить наименование, причем без кавычек: муниципальный округ Ухта или кратко – МО Ухта.

Думаю, не преобразованием без преобразования надо заниматься, а в Уставе МОГО «Ухта» изменить описание границ муниципального округа в соответствии с изменениями названий Ухтинский лесхоз на ГУ Ухтинское лесничество с соответствующими участковыми лесничествами, а также с граничащими вместо Сосногорский лесхоз – ГУ Сосногорское лесничество с соответствующими участковыми лесничествами и т.д. Обратите наконец внимание на Примечание в Уставе МОГО «Ухта» «Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства Сосногорского лесхоза 1995 года и Ухтинского лесхоза 1996 года».

Валерий ТОРЛОПОВ,

экс-депутат первого созыва Государственного Совета РК,

долгие годы депутат Советов города Ухты.