Преподаватели и студенты УГТУ обратились к премьеру Дмитрию Медведеву

6 сентября «Трибуна» опубликовала статью «Крах операции «Преемник», в которой рассказывалось о конфликте в Ухтинском государственном техническом университете.

Напомним, что недавно в УГТУ произошла смена власти. Кресло уволившегося и.о. ректора Дмитрия Беляева занял Руслан Агиней. После этого, по мнению сторонников Беляева, в университете начались кадровые чистки и гонения.

Как считают оппоненты, бывший ректор, а ныне пенсионер Николай Цхадая, занявший непонятную должность президента УГТУ, продолжает рулить вузом. Именно он был противником реформ и добился отставки Беляева, пытавшегося навести порядок в университетских финансах.

Профлидер вуза Александр Качесов высказал предположение, что в университете имеет место злоупотребление властью, а новое руководство не хочет выносить сор из избы. Сокрытие информации, по словам Качесова, может способствовать коррупции. Он выразил сожаление, что на ситуацию не обращают внимания ни власть республики, ни правоохранительные органы…

Это «беспредел»

На интернет-портале «Ухта-24» появилось открытое письмо к главе правительства страны Дмитрию Медведеву. Подписано оно так: «группа сотрудников и студентов УГТУ».

В обращении, в частности, говорится: «Происходящие в последние годы события в УГТУ, Республике Коми, а теперь и в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации можно описать одним словом – БЕСПРЕДЕЛ. В центре этих событий стоит фигура действующего не законно избранного президента УГТУ (ранее ‑ ректора УГТУ) Николая Денисовича Цхадая.

По всей видимости, целью действий Н.Д. Цхадая является уход от ответственности по целому ряду эпизодов, совершенных им самим, а также администрацией вуза, действующей во время его руководства в составе: первого проректора Ярослава Петровича Цуневского, проректора по экономическим вопросам Аркадия Рубиковича Эмексузяна, главного бухгалтера Ирины Александровны Поповой, начальника Управления по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам Сергея Валентиновича Штоля.

К 20.10.2018 г. – моменту окончания срока полномочий на посту ректора Н.Д. Цхадая – кредиторская задолженность УГТУ составляла 441 млн рублей (при годовом бюджете в 1,1 млрд рублей), в том числе 150,5 млн рублей по платежам в бюджет (в том числе НДФЛ – 40,3 млн рублей, страховые взносы в ПФР, ФСС, ФФОМС – 88,5 млн рублей).

Обращают на себя внимание систематические нарушения администрацией вуза сроков уплаты налогов и страховых взносов в течение последних лет: кредиторская задолженность по указанным платежам на 01.01.2016 г. составляла 81 млн рублей, на 01.01.2017 г. – 113 млн рублей, на 01.01.2018 г. – 84 млн рублей. С 2016 года не производились перечисления страховых взносов работников университета в Пенсионный фонд России. В связи с этим возникает вопрос: почему с 2016 по 2018 годы руководители налоговых служб Республики Коми, Пенсионного фонда не обращались в судебном порядке за взысканием задолженности с университета, говорит ли это о наличии коррупционных проявлений в работе исполнительных органов Республики Коми и Российской Федерации?

После окончания полномочий ректора Н.Д. Цхадая целый ряд контрагентов обратился в суд за взысканием задолженности. Задолженность по исполнительным листам на 01.01.2019 г. составляла более 30 млн рублей, исполнительные листы приняты к исполнению с 01.01.2019 г. по 22.05.2019 г. – 99 млн рублей, исполнено по денежным обязательствам с 01.01.2019 г. по 22.05.2019 г. – 47 млн рублей, соответственно, задолженность по исполнительным листам на 22.05.2019 г. составляла 82 млн рублей. Указанная задолженность привела к тому, что счета университета были заблокированы…».

Десять пунктов

В обращении к премьеру Дмитрию Медведеву приводится список требований из 10 пунктов. А главный из них – провести настоящую проверку и дать оценку происходящему. Заканчивается обращение так: «Просим не допустить роста социальной напряженности в УГТУ и в городе Ухте, а также дальнейшего развития негативных финансовых ситуаций и коррупции в УГТУ!»

Один из подписантов заявил «Трибуне», что

надеется не только на реакцию Дмитрия Медведева, но и на резонанс в федеральных СМИ. Только тогда, по его словам, «зашевелятся и власти Коми».

Анатолий ПОЛЬКИН.