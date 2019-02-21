Престарелым назначили компенсации

Вчера, 21 февраля, состоялось первое заседание сессии регионального парламента. Депутаты утвердили льготы старикам и приняли в свои ряды нового коллегу.

В числе наиболее значимых – законопроект о социальных выплатах на оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении. А также законопроект, который в три раза увеличивает компенсацию на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Компенсацию смогут получить граждане старше 70 лет, а также инвалиды I и II групп. Таких в республике примерно 9 тысяч человек. Средний размер компенсации для них будет около 170 рублей в месяц. Люди старше 80 лет будут полностью освобождены от уплаты указанных взносов. На реализацию этого законопроекта предусмотрено более 20 млн рублей. Чтобы получить компенсацию, гражданин должен обратиться с заявлением в службы социальной защиты по месту жительства, подтвердить возраст и то, что он является собственником жилья.

Пенсионерке вручили мандат

Также депутаты проголосовали за объединение малосоставных судов Троицко-Печорского и Удорского района, что позволит перераспределить штатные единицы в другие районные суды. (На прошлой сессии, напомним, таким же образом были оптимизированы Сысольский, Койгородский, Ижемский и Усть-Цилемский суды).

Кроме того, на сессии состоялась передача мандата. Депутат-бизнесмен от Ухты Игорь Завальнев сложил с себя полномочия, его мандат перешел пенсионерке Нине Бондаревой. Она была третьей в списке кандидатов, выдвинутых КРО ВПП «Единая Россия» по единому избирательному округу (Боровская территориальная группа № 11). Перед ней была еще экс-директор МУП «Ухтинское телевидение» Анна Фролова, но она направила в Избирком Коми заявление об исключении ее из партийного списка в связи с переездом в другой регион.