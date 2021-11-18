Преступление на заброшенной шахте (Криминал от 19 ноября)

В Инте возбуждено довольно «экзотическое» уголовное дело: местного жителя подозревают в совершении экологического преступления.

40-летнему интинцу инкриминируют «повреждение корней деревьев» (ст. 280 ч. 2 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений»). Причем это произошло, когда он собирал металлолом на территории заброшенной интинской шахты. По версии правоохранителей, охотник за металлом повредил деревья и тем самым нанес ущерб муниципалитету – свыше 100 тысяч рублей.

Вот тебе и «сходила за хлебушком»…

В столице Коми 76-летнюю бабушку задержали по подозрению в краже мобильного телефона.

Это произошло после того, как 28-летняя сыктывкарка заявила в полицию, что в магазине «Магнит» у нее украли телефон Apple iPhone 11. С помощью видеокамер, установленных в торговом зале, быстро установили личность подозреваемой. По словам старушки, телефон она не воровала, а «просто нашла» его в торговом зале. В итоге iPhone девушке вернули, а против пенсионерки возбудили уголовное дело по статье 158 («Кража»), с нее взята подписка о невыезде.

Исчез по дороге домой

В Усть-Цилемском районе продолжаются поиски 27-летнего жителя села Ёрмица. Вечером 16 ноября он выехал из поселка Новый Бор на снегоходе, но по дороге домой бесследно исчез.

Спасатели подготовили водолазное оборудование, подозревая худшее: в 11 км ниже Нового Бора на реке Печоре они обнаружили след снегохода, который обрывается возле огромной полыньи. Возможно, в темноте молодой сельчанин не заметил полыньи и на скорости провалился под лед.

Жертва утреннего пожара

В селе Усть-Цильма во время пожара погибла 67-летняя женщина.

Утром 15 ноября загорелся частный жилой дом по ул. Батманова. Пожарные прибыли через несколько минут и вывели из огня 55-летнего мужчину. Пожар быстро потушили, но на месте ЧП было обнаружено тело пенсионерки, которая, вероятно, задохнулась в дыму.

Два колеса и один люк

Велосипедист вчинил иск Сыктывкарской мэрии и выиграл судебную тяжбу.

Двигаясь по улице Станционной, в районе железнодорожного вокзала мужчина наехал колесом на канализационный люк и свалился с велосипеда, получив травмы. Согласно решению суда, столичная администрация выплатит ему 132 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда.

Спасенные бились в истерике

На Печоре самодельную аэролодку унесло по шуге вместе с женщиной и ребенком.

В м. Кузьдибож Вуктыльского района местный житель на самодельной аэролодке перевозил молочную продукцию в населенный пункт за рекой и взял с собой двух пассажиров: маму с десятилетней девочкой. Посередине реки лодка заглохла, и ее понесло по шуге. Справиться с течением было нереально, судно уносило все дальше. К пострадавшим пытался выехать катер, но не смог пробиться по начинающемуся ледоставу. На помощь к мужчине и женщине с ребенком на аэролодке «Аллигатор» поспешили спасатели Ухтинского отряда СПАС-Коми. Аэролодка догнала судно, спасгруппа погрузила к себе пострадавших и доставила на берег. Со слов очевидцев, люди были в истерике, их отпаивали чаем.