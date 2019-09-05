Президент не захотел быть свадебным генералом и не одобрил реформы в ухтинском вузе

Руководитель Ухтинского государственного технического университета Дмитрий Беляев продержался на своем посту всего 8 месяцев. Недотянув до нового учебного года, он уволился с формулировкой «по собственному желанию». Но многие эксперты уверены, что это произошло в результате закулисных интриг.

Напомним, что вакансия руководителя УГТУ освободилась после того, как Николай Цхадая достиг предельного для ректора возраста. Но для пенсионера тут же «сочинили» новую должность – президента университета. И вскоре выяснилось, что роль свадебного генерала господина Цхадая явно не устраивает. Он сохранил свое огромное влияние не только в университете, но и, очевидно, в коридорах власти.

Став врио ректора, Д. Беляев попытался четко обозначить функции президента: «представительство интересов университета в органах государственной власти и крупных компаниях, а также участие в повышении эффективности управления вуза».

Однако Н. Цхадая, вероятно, не собирался ограничиваться представительскими функциями. Как считают в университете, он продолжает «рулить» вузом. И его не устроило то, как повел дела приведенный им же на это место «преемник». В общем, тандема не получилось.

Долговая яма

Приступивший к работе в ноябре прошлого года Дмитрий Беляев начал с ревизии. Он обнаружил, что университет накопил порядка 400 миллионов рублей долгов, из-за чего счета УГТУ заблокировали и студенты остались без стипендий, а работники получают невысокие зарплаты. Новый руководитель решил изменить ситуацию. Для этого он попытался создать свою команду и опереться на профсоюзную организацию университета, в которой состоят и преподаватели, и студенты.

«Мы полностью стабилизировали выплаты заработной платы, причем в полном объеме и в срок, а также в том объеме, который был необходим, – утверждал Д. Беляев, подводя первые итоги своей работы. – Потому что долгие годы в университете недоплачивались зарплаты. Мы уменьшили размер кредиторской задолженности. Мы добились у федерального министерства дополнительного транша денег на ремонт. Самое главное – мы выстроили систему коммуникаций корректных, вежливых, не хамских. Создали людям морально хорошие условия для того, чтобы они работали».

На ковре и под ковром

Выборы ректора – долгая процедура, подготовка к ней началась в марте. Кроме Д. Беляева на пост выдвинулись еще две кандидатуры – Р. Агинея и И. Курта. Как считают в университете, это были кандидаты, которых активно поддерживал Н. Цхадая.

В конце июня Министерство науки и высшего образования страны неожиданно отказало Беляеву в аттестации. Это при том, что он считался единственным реальным кандидатом: его выдвижение поддержали 18 внутренних коллективов УГТУ против шести коллективов, которые выступали за кандидатуру Руслана Агинея. Интернет-портал «7х7» выдвигает версию, что такое решение стало результатом неких договоренностей между Н. Цхадая и руководством Коми.

Дальше были обращения сторонников Беляева в различные инстанции, бурные дебаты в местной прессе, которые закончились отставкой Беляева. На своей страничке «ВКонтакте» он после этого написал: «Мне никогда не будет стыдно за те несколько месяцев, когда в сложнейших условиях мы начали осуществлять реформы. Я делал и уже почти сделал все что мог, – написал он. – Мы создали очень много, прежде всего, управленческих «точек невозврата», и ситуация в УГТУ уже никогда не будет прежней».

«Точка возврата»

Похоже, господин Беляев ошибся. После его ухода в вузе начались «контрреформы». Приступивший к своим обязанностям с 15 июля Р. Агиней стал, по мнению активистов профсоюза УГТУ, проводить «чистку рядов», освобождаясь от сторонников Беляева и назначая «своих».

Причем «беляевцы» считают, что под «санкции» могут попасть и студенты, состоящие в профсоюзе, которые в июне подписывались под обращением в адрес Министерства науки и образования России. В обращении подписанты просили пересмотреть решение аттестационной комиссии и допустить Беляева к конкурсу на замещение должности ректора. Студенты опасаются, что их будут «склонять» к выходу из профсоюза или к переходу в новый, «цхадаевский», который будет поддерживать новоиспеченного ректора.

Сейчас в университете развернулась борьба между профсоюзом и администрацией вуза. Председатель профсоюзной организации Александр Качесов, причисленный к сторонникам Беляева, недавно «отбил» первую атаку по выселению из главного корпуса в здание, которое находится на отшибе.

Позицию «новой команды» озвучил советник при ректорате УГТУ Дмитрий Безгодов: «Сейчас идет реорганизация вуза. В свое время были созданы институты, но это себя не оправдало. Поэтому будет возврат к прежней структуре. Вместо четырех институтов с программами высшего образования в структуре вуза будет три факультета».

В связи с этой реорганизацией ряд корпусов будет передан в ведение администрации города, проще говоря – они станут «чужими». В один из таких корпусов и хотели «переселить» проф-союз. Пока это не удалось, хотя, как считает А. Качесов, вся борьба еще впереди.

Но самое большое возмущение профсоюзного лидера вызывает резкое снижение зарплат. По его мнению, Р. Агиней убрал стимулирующие надбавки у многих сотрудников, что привело к снижению заработка. У некоторых – в четыре раза. К примеру, советник службы безопасности недавно получал 80 тысяч рублей, а в последний раз – только 20, а начальник бассейна вместо 40 – те же 20. Причем «удар», как считает А. Качесов, приходится как раз на «сторонников» уволенного Беляева. Профлидер убежден: делается это с одной целью – чтобы сменить руководство подразделений вуза, поставить во главе людей, лояльных нынешней власти.

В свою очередь Д. Безгодов заявляет, что «срезание» выплат связано с тем, что в вузе идет оптимизация, сокращение управленческого персонала, поэтому нужно экономить…

Сор из избы

Александр Качесов возмущен новыми «старыми» веяниями, которые на щит подымает врио ректора Р. Агиней. В кулуарах он твердит, что нельзя выносить сор из избы, порочить вуз. А по мнению профсоюзного лидера, именно сейчас как никогда нужны гласность и открытость.

Университет – не закрытая сверхсекретная военная база, здесь воспитываются будущие руководители производства. А сокрытие информации – это содействие коррупции. Профлидер надеется, что общественность и руководство республики обратят внимание на происходящее в УГТУ, будет проведена полноценная проверка экономической деятельности и дана оценка происходящему.

Виктор СЕМЕНОВ.