При переправе сельчане рискуют жизнью

Власти Ижемского района в очередной раз не смогли обеспечить жителей зареченских сел безопасным перевозом через реку Ижма на время весенней распутицы. На свой страх и риск зареченцы добираются и на работу, и в больницу, и по другим делам…

— Как только зимнюю переправу закрыли, более четырех тысяч человек снова остались на «острове» со своими проблемами, — говорит житель Мохчи Николай Кожевин. — Районная администрация пять лет тому назад специально для перевоза пассажиров на время распутицы закупала катер-амфибию на воздушной подушке «Марс-700», но все эти годы дорогостоящая техника чаще простаивает, чем работает. А людям каждый день нужно переправляться в райцентр. В этом году власти и вовсе объявили: мол, «Марс» будет перевозить только в экстренных случаях. Почему руководство района не организует альтернативный вариант перевозки — вертолет? Ведь в советское время он летал не только в Припечорье и Томский куст, но и в зареченские села. Ведь в период распутицы мы по сути оторваны от цивилизации.

Лодка, вода и веревка

Чтобы хоть как-то выйти из положения, смекалистые ижемцы сами соорудили мостик на льду из досок. Затем приспособили веревочный перевоз: с берега веревкой тянули лодку с пассажирами.

— Мой зять Юрий при такой переправе на лодке не справился с веревкой и упал в ледяную воду. Если б тесть вовремя не подоспел, Юра бы утонул! — рассказывает жительница Сизябска Любовь Федотова. — Власти района не обеспечили сельчанам безопасный перевоз. Зато мой сын Станислав, который живет в Ижме, часто переправляет зареченцев на своей «амфибии».

— В 2014 году для семейного отдыха и рыбалки я купил за 2 миллиона рублей аэролодку «Пиранья-3», которая передвигается и по суше, и по воде, — говорит Станислав Федотов. — С тех пор во время распутицы зареченцы просят меня их перевезти. Я работаю вахтовым методом, каждую весну беру отпуск, чтобы поохотиться. Но приходится выручать зареченцев. Сам живу на берегу реки, как раз на переправе, и этой весной люди за помощью стали обращаться днем и ночью. И домой приходят, и звонят. А как откажешь землякам? Да и моя супруга, главный врач районной больницы, просит перевозить больных в райцентр. В прошлом году перевозил больного с сердечным приступом, в этом году — беременную женщину. На днях перевозил пассажирку с детьми, которые приехали ночным рейсом из Ираеля.

— Максимальная грузоподъемность аэролодки — почти 900 кг. Но и двухтактный двигатель «жрет» немало, расход топлива составляет примерно 20 литров в час, — продолжает С. Федотов. — Поэтому такса была сначала пятьдесят рублей, а когда река стала слишком труднопроходимой, с «торосами» — пассажиров перевозил за 100 рублей. Все-таки большой риск! Лодка надувная, в любой момент может напороться на лед…

«Речное такси»

— По берегу, со стороны Ижмы, еще трехметровый лед, поэтому причал не оборудован. Вода сильно упала, и лед остался на берегу, — комментирует ситуацию руководитель Ижемского района Любовь Терентьева. — В этом сезоне долго держалась минусовая температура, поэтому «Марс» не смог регулярно перевозить — винт замерзает. Лодку часто приходилось транспортировать в теплый гараж, чтобы оттаял винт… Сейчас два частника из заречья намерены заниматься пассажироперевозками. Приобрели плавсредства, теперь проходят процедуру оформления и регистрации. Пока мост не установим, зареченских будет перевозить «речное такси».

Хлеб — раз в неделю

Особую «заботу» о людях проявляют и власти Корткеросского района. Как сообщил «Трибуне» депутат поселения «Керес» Иван Козлов, жители села Керес, деревни Лабором, Эжол и поселка Уръель остались без аныбской переправы.

— На реке лед пошел уже 2 мая, но до сих пор нет ни парома и вообще никакого перевоза, — говорит И. Козлов. — В середине апреля районные власти жителей заверяли: как только лед уйдет – сразу же организуют паром. Но скоро уже конец мая! Сельчане не могут ни уехать, ни приехать. Хлеб доставляют раз в неделю. И то вкруговую, по «убитой» дороге через Усть-Куломский район.

Наталья КОЛОДИНОВА.