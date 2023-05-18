Придавило вездеходом (Криминал от 19 мая)

В Интинском районе на реке перевернулся вездеход с тремя охотниками.

Трое мужчин отправились на промысел. В 10 км от поселка Юсьтыдор на реке Инта самодельный вездеход перевернулся и упал в воду. Двое охотников выбрались на берег, а третий пропал. Его труп был обнаружен, когда спасатели начали вытаскивать самодельную машину. Вероятно, мужчину придавило вездеходом.

Помогли, а потом и задержали

Ухтинские полицейские помогли наркосбытчику вытащить застрявший автомобиль.

23-летний житель Новгородской области приехал в Коми, взял в аренду машину и поехал в лес за партией наркотиков, которую планировал сбыть в Ухте через тайники-закладки. По дороге он приобрел также электронные весы и шесть упаковок пакетиков по 100 штук, для расфасовки. Однако после получения «зелья», не смог выехать из леса: автомобиль застрял в луже. На помощь пришли сотрудники полиции, которые сначала помогли, а затем задержали горе-сбытчика. Мужчина заключен под стражу, ему грозит большой срок.

Выбирайте выражения!

Интинец арестован за призыв к террористической и экстремистской деятельности.

Мужчина обвиняется в размещении своих публичных призывов через YouTube. В материалах дела есть также сведения о его незаконном пересечении государственной границы между Россией и Украиной. В отношении интинца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Жертве некуда было идти

40-летний сельчанин систематически избивал сожительницу.

Сыктывдинским райсудом установлено, что осенью и зимой прошлого года житель села Шошка наносил побои своей пассии. Все это происходило в местечке Педегрезд. На стадии расследования дебоширу запретили общаться и находиться рядом с ней. Однако мужчина в суде заявил, что продолжает проживать со своей жертвой, поскольку ей некуда идти. По его словам, во всем виноват алкоголь, в трезвом состоянии он бы никого не бил. Суд назначил дебоширу наказание в виде ограничения свободы на полтора года.

Поджег дом из ревности

61-летний житель Корткеросского района причинил подруге ущерб почти в 700 тысяч рублей.

Подозреваемый пояснил, что поджег дом на почве ревности к своей подруге. К счастью, на момент возгорания дома потерпевшая находилась в другом городе. Ревнивцу-поджигателю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ловили стерлядь – «поймали» штраф

В заказнике «Белоборский» установлен факт вылова стерляди двумя жителями Сыктывкара.

Заказник находится недалеко от Сыктывкара и является излюбленным местом охоты и рыбалки жителей города и его районов. Выезд инспекторов Минприроды Коми и Центра по ООПТ помог пресечь незаконную ловлю. Браконьерам придется заплатить за добычу ценной рыбки 4500 рублей и штраф от 3 тысяч рублей.