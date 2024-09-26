Приглашают на рентген (Криминал от 27 сентября)

Представляясь сотрудниками Эжвинской поликлиники, мошенники приглашали людей пройти флюорографию.

При этом злоумышленники просили назвать код из СМС, который они отправили, и таким образом получали доступ к личному кабинету Госуслуг. В медучреждении заявили, что не имеют к этому отношения, и призвали жителей Коми быть бдительными. Кстати, только в сентябре с.г. доверчивые сыктывкарцы передали мошенникам 24 млн рублей. Возбуждено 52 уголовных дела, ни одно из них пока не раскрыто.

«И всюду страсти роковые»

Ухтинец, ранее судимый за поджог квартиры сожительницы, после долгого отсутствия вернулся к своей бывшей пассии и стал уговаривать ее заключить с ним брак и прописать его в квартире.

Не добившись желаемого, мужчина разбил с улицы окно в квартиру, вылил жидкость растворителя на подоконник, поджег ее, после чего скрылся с места преступления. Женщина смогла сама потушить огонь, однако получила ожоги. Суд приговорил поджигателя-рецидивиста к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Овчарка вывела на след

Житель Усть-Вымского района освободился из колонии строгого режима и на следующий день похитил смартфон у владельца местного кафе.

Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть полиции, на место прибыл инспектор-кинолог. Овчарка привела полицейских прямо к дверям квартиры, в которой находился подозреваемый. В ходе осмотра жилого помещения они нашли похищенный телефон. Мужчине придется вновь отправиться в колонию.

Вахтовик «заминировал» вокзал

50-летний житель Ухтинского района, возвращаясь с северной вахты домой, напился, и его высадили из поезда. В отместку он позвонил по номеру 112 и сообщил, что Усинский вокзал якобы заминирован.

Поднятые по тревоге правоохранители взрывного устройства не обнаружили, зато быстро вычислили «телефонного террориста». Возбуждено уголовное дело.

По вине лихача погибли двое

18-летний сыктывкарец, всего три месяца назад получивший права, сбил двоих прохожих в центре столицы Коми.

Вечером 21 сентября, управляя автомобилем «Лада Гранта», на ул. Коммунистической он наехал на двоих мужчин, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Оба пешехода скончались после госпитализации. Постановлением суда лихач заключен под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Дело «о стиральной машине»

Мужчина продал стиральную машину бывшего сожителя своей возлюбленной.

45-летняя женщина рассказала полицейским, что присматривала за квартирой бывшего друга на время его отъезда. Пропажу бытовой техники она заметила, когда пришла проверить доверенное ей жилище. Выяснилось, что к краже причастен ее 37-летний нынешний избранник. Мужчина разместил объявление о продаже стиральной машины за пять тысяч рублей и, когда покупатель нашелся, тайно вынес ее из квартиры. Возбуждено уголовное дело.