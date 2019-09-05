Приговорами недовольны и прокуроры, и обвиняемые

Вчера, 5 сентября, Московский городской суд рассматривал апелляционное представление Генеральной прокуратуры и апелляционные жалобы фигурантов по «делу Гайзера» на приговор Замоскворецкого районного суда.

Прокуратура настаивает на том, что «дело Гайзера» можно отнести к более строгой статье. Осужденные в свою очередь намерены добиться полного оправдания. Ранее суд удовлетворил ходатайство экс-главы Коми Вячеслава Гайзера о личном участии в рассмотрении апелляционных представлений и жалоб. Однако из-за ненадлежащего извещения всех участников судебного разбирательства рассмотрение дела Мосгорсуд перенес на 26 сентября.

Во время короткого заседания, длившегося около 15 минут, в суде апелляционной инстанции выяснилось, что не всех осужденных своевременно известили о дате судебного заседания.

Так, экс-глава Коми Владимир Торлопов, которого взяли под стражу сразу после оглашения приговора 10 июня, переводился из одного следственного изолятора в другой. Из-за этого извещение о дате судебного заседания осужденный получил с большим опозданием.

Кроме того, суд принял решение отдельно рассмотреть вопрос об освобождении Игоря Ковзеля. Экс-спикер Госсовета РК получил 6 лет колонии общего режима, а также штраф 500 тыс. руб. В СИЗО Ковзель находился с 20 сентября 2015 года. К этому вопросу судья вернется 18 сентября.