Недавно в СМИ появилась информация «Парк Геологов в Печоре лидирует в голосовании за благоустройство». Сообщалось, что при выборе объектов, которые предстоит благоустроить этим летом в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», печорцы отдали предпочтение парку Геологов.

Местные жители хорошо помнят, как три года назад благоустраивался другой парк – Победы. Тогда под топор попали вековые деревья. Лишь вмешательство общественности спасло парк от полной вырубки. А сейчас печорцы выражают опасение, что вместо парка Геологов в лучшем случае останется сквер: предполагается вырубить почти полтысячи (!) деревьев.

Ниже «Трибуна» публикует выдержки из обращения депутата Совета муниципалитета Ивана Пьянкова, которое он разослал и в правоохранительные органы.

Бредовая идея

«На территории парка Геологов запланирована не санитарная вырубка, а так называемая «ландшафтная». «Ландшафтная» вырубка нанесет прямой вред городу, сократив зеленую зону, умертвив вековые сосны – живую фабрику кислорода и фитонцидов. К вырубке «приговорены» 458 деревьев.

Для сравнения: при благоустройстве парка Победы в 2019 году было вырублено 35 деревьев, что нанесло значительный ущерб окружающей среде. В этот раз будет вырублено в 15 раз больше!

В центр парка планируется перенести достопримечательность Печоры – макет буровой вышки, подаренный городу газовиками к 50-летию Великого Октября (сейчас макет находится на перекрестке Печорского проспекта и ул. Мира). Именно для реализации бредовой идеи по переносу буровой вышки в парк, а также для устройства там качелей требуется вырубка огромного количества здоровых деревьев. После чего парк будет уже вовсе не парком, а, скорее, сквером или даже аллеей Геологов.

Подчеркиваю, что печорцы не против благоустройства парка, не против санитарной вырубки больных и сломанных деревьев. Однако люди считают, что в перемещении макета буровой вышки и в вырубке огромного количества деревьев нет никакой необходимости.

Варварство за 11 миллионов

Проект реконструкции парка Геологов не выносился на всеобщее голосование жителей города и района. Поэтому информация о том, что он согласован большинством проголосовавших, является ложной. Общественные слушания по проекту реконструкции парка не проводились.

Печора, в отличие от других северных городов (Воркуты, Инты, Усинска), всегда радовала жителей и гостей своими зелеными насаждениями, которые росли перед железнодорожным вокзалом, в парке им. В. Дубинина, в парке Победы, в парке Геологов, в скверах возле кинотеатров и Домов культуры, на улицах города. Но после так называемого «благоустройства» большая часть зеленых насаждений была бездумно вырублена. Такая же участь ждет и парк Геологов.

Горожане возмущены действиями администрации МР «Печора», которые направлены на уничтожение здоровых деревьев в зеленой парковой зоне, и готовы выйти на улицу с протестными акциями.

Необходимо проверить обоснованность и законность проведенного аукциона по выбору подрядчика, сметной документации, расчетов по определению количества подлежащих вырубке деревьев. Медлить нельзя, поскольку уже выбран подрядчик – ООО «МОНТАЖ-СЕРВИС», – который готов приступить к выполнению работ в ближайшие дни. Из казны города на это варварство будет израсходовано свыше 11 миллионов рублей».

Иван ПЬЯНКОВ,

депутат МОМР «Печора».