Приказано ликвидировать (Блиц от 2 декабря)

Полигон ТБО в Воркуте придется ликвидировать из-за пернатых.

Согласно требованиям Воздушного кодекса РФ, из-за угрозы безопасности полетов в зоне взлета-посадки воздушных судов на приаэродромной территории запрещается размещать объекты, способствующие массовому скоплению птиц. А по заключению эколого-орнитологического обследования аэродром Воркуты находится на участке регулярных суточных перемещений большого количества птиц, которые «прописались» на полигоне неподалеку. По решению суда в течение 1,5 лет полигон необходимо будет ликвидировать.

Смерть рядового Мишарина

В ходе спецоперации погиб рядовой Евгений Мишарин, уроженец села Усть-Кулом.

Между тем в Сыктывкаре продолжается прием документов на службу по контракту через интернет. Для этого гражданам необходимо подать заявку на сайте госуслуг. После этого в течение двух дней им придет уведомление, в котором будут указаны время и место посещения военкомата, а также список необходимых документов.

На кладбище появится мемориал

На сайте Сыктывкара появилась «Галерея героев», где представлены имена погибших в ходе СВО земляков, награжденных Орденом Мужества.

Пока здесь пять человек: Никита Карамнов, Аркадий Лукьянов, Джалиль Мифтахов, Алексей Опацкий, Артем Тимушев. Военком по Сыктывкару и Сыктывдинскому району Игорь Безручко выступил с предложением сделать реальную аллею героев на кладбище. Идею поддержал и.о. мэра Владимир Голдин. Сегодня на Верхнечовском кладбище уже выделен ряд захоронений для участников СВО. Он находится в 22 секторе рядом с храмом. Там похоронено 15 бойцов.

Мост может обрушиться

В Усинске с 28 ноября введен режим повышенной готовности. Такое решение принято на внеочередном заседании комиссии по ЧС в связи с разрушением полотна на мосту через реку Колва.

Как сообщает администрация города, имеется угроза обрушения конструкции. Для

безопасности на данном участке введены ограничения движения транспорта массой до 12 т и ограничения скорости до 20 км. Рассматривается вопрос о создании объездных путей.

Закрыли за ненадобностью

В Коми решили закрыть портал «Активный регион».

Первый зампред правительства Коми Эльмира Ахмеева подписала распоряжение о выведении из эксплуатации интернет-портала «Активный регион Республика Коми» с 1 декабря. С 1 января 2023 года доступ пользователей к порталу будет полностью прекращен. В 2016-м, когда этот портал запускали, предполагалось, что он позволит жителям республики принимать участие в процессе управления регионом, в голосованиях и обсуждениях, сообщать о проблемах. В 2021-м обращения от населения перестали принимать, потому что заработал Центр управления региона, который стал реагировать на жалобы людей в соцсетях.

Попов лишился приставки

На этой неделе состоялись выборы главы Сысольского района. Избавившись от приставки и.о., новым руководителем был избран Александр Попов.

Напомним, что он сменил на этом посту своего бывшего шефа Андрея Батищева. Последний подал в отставку после скандального инцидента. Сотрудники автоинспекции остановили его за рулем личного автомобиля в центре села Визинга и предложили пройти медосвидетельствование. Однако г-н Батищев отказался «дунуть в трубочку» и вскоре был вынужден покинуть свое кресло.

Коми получит помощь

Семь передвижных медицинских комплексов поступят в сельские районы республики.

В ближайшее время по распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина в 68 регионов дополнительно поступят 299 передвижных медицинских комплексов. Они будут оснащены специальным оборудованием и доставлены в регионы до конца I квартала 2023 года.

Первый собачий приют

В Печоре открывают первый в районе приют для бездомных собак.

Приют находится в здании бывшего электроцеха. В нем две части: карантинная, куда будут поступать отловленные собаки, и общая, в которую они будут переводиться после карантина. 1 декабря администрация города объявила аукцион по оказанию услуг по отлову, содержанию и утилизации животных без владельцев на территории Печорского района.

Главный по «наркотикам»

Полковник полиции Федор Фогель назначен на должность начальника Управления по контро-

лю за оборотом наркотиков МВД по Коми.

Ранее 41-летний Ф. Фогель занимал должность заместителя начальника УМВД России по Сыктывкару. В 2008 году окончил ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет МВД России» по специальности «Правоохранительная деятельность».

Помогите погорельцам!

Открыт благотворительный сбор для двух семей из Сыктывкара и Прилузья.

Первый пожар произошел на прошлой неделе в садовом товариществе «Ивушка». К счастью, никто не пострадал, но старый дом сгорел вместе со всеми вещами и документами. Досталось и новому дому семьи, который стоял рядом: там пришлось менять крышу и решать проблему с заменой окон и отоплением. Сыктывкарка Вера Владимировна вместе с двумя детьми нуждается в новых вещах и денежных средствах, которые япожар произошел 28 ноября в с. Объячево. Два пожилых человека эвакуировались из горящих помещений самостоятельно, однако в пожаре сгорели дом и почти все имущество. Вещи для погорельцев можно принести в Дом культуры.

«Почта Деда Мороза»

В Сыктывкаре открыли домик, в котором будут принимать письма от детишек с их заветными желаниями.

Помощники зимнего волшебника будут работать ежедневно с 12 до 19 часов до 25 декабря включительно. Письма отправят в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг. Загаданные сюрпризы будут ждать детей под домашними елками. Напомним, такой домик третий год устанавливается на Стефановской площади по инициативе администрации города.