С 1 января 2023 года начнет работу Социальный фонд России, который объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

Слияние фондов предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции ПФР и ФСС. Как изменится обслуживание граждан после объединения фондов, нам рассказала управляющий отделением ПФР по Республике Коми Ольга Колесник.

– Ольга Михайловна, зачем понадобилось объединять фонды? Каковы преимущества такого объединения?

– Объединение даст гражданам возможность получать услуги обоих фондов быстрее и в более удобном режиме. Есть немало ситуаций, когда человеку для получения полного объема социальной помощи необходимо обращаться и в ПФР, и в ФСС. Например, такая ситуация, как установление инвалидности: за выплатами гражданину нужно обращаться в ПФР, а за средствами реабилитации – в ФСС. После объединения фондов все услуги можно будет получить в одном месте в рамках «одного окна».

Наравне с услугами, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, Социальному фонду будут переданы на администрирование новые меры поддержки, например, единое пособие на детей и беременных женщин, выплата на первого ребенка до 3 лет.

После слияния

– Не усложнится ли процедура оформления выплат после слияния фондов?

– Нет. Объединение фондов, напротив, направлено на оптимизацию и упрощение процедуры получения выплат. В перспективе граждане смогут получить практически все услуги онлайн через электронные сервисы. Сейчас на портале госуслуг доступно уже более 60 онлайн-сервисов.

Будет расширяться и количество проактивно назначаемых выплат, когда человеку не нужно подавать никаких заявлений и документов. Как, например, сейчас проактивно назначаются пенсии по инвалидности. С начала года пенсии в таком режиме назначены более одной тысячи жителей республики. Беззаявительно оформляются и сертификаты на материнский капитал, а также СНИЛС на детей – сразу после рождения.

– Объединение фондов повлияет на даты выплат?

– После объединения фондов граждане продолжат получать положенные им пенсии, пособия и другие выплаты в прежние даты.

– Некоторые пенсионеры беспокоятся, что при объединении фондов потеряются их пенсионные дела, а работающих волнует вопрос сохранности информации о стаже.

– Поводов для беспокойства нет. Информационная система пенсионного обеспечения работает уже почти 30 лет. За это время менялось пенсионное законодательство, правила учета пенсии и сами виды пенсий. Сегодня данные ПФР учитывают пенсионные права, которые формировались в нескольких пенсионных системах. Информация по каждому такому периоду

надежно сохраняется, и любой человек может увидеть ее на своем лицевом счете в личном кабинете на портале госуслуг. Людям, которые уже вышли на пенсию, также доступна эта информация в личном кабинете.

Все данные о страховом стаже, необходимые для назначения пенсии, хранятся в единой системе индивидуального персонифицированного учета и надежно защищены. Эта система сохранится и целиком перейдет в ведение Социального фонда России.

Убедиться, что весь стаж после объединения фондов учтен, можно будет, заказав выписку о состоянии индивидуального лицевого счета в электронном виде на портале госуслуг. Если в справке не будет отражен какой-то период работы или иной деятельности, можно обратиться с заявлением о зачете таких периодов, предоставив подтверждающие документы.

Привычные адреса

– Где будет вестись прием граждан? По тем же адресам, что и сейчас?

– В нашей республике единые офисы клиентского обслуживания СФР создаются на базе клиентских служб ПФР, поэтому жители региона смогут получать услуги по привычным адресам.

К слову, первые единые офисы – в Сосногорске, Инте, Печоре – уже начали работать в пилотном режиме. В течение декабря офисы СФР будут созданы во всех муниципалитетах Коми.

– Получается, теперь граждане будут приходить в одну организацию вместо двух. Но не появятся ли в связи с этим очереди в клиентских офисах?

– В процессе объединения будут применяться новые усовершенствованные стандарты обслуживания, чтобы граждане смогли быстро и просто получить все необходимые услуги. Все специалисты проходят

обучение и стажировку, чтобы каждый из них смог предоставить консультации, связанные с услугами и ПФР, и ФСС.

Кроме того, как уже было сказано, фонд продолжит развивать дистанционное обслуживание и обслуживание по экстерриториальному принципу – когда услуги фонда можно получить в любом офисе на территории страны, независимо от места прописки или фактического проживания.

Виктор СЕМЕНОВ.