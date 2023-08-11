Принцип «Тяп-ляп – и готово!» Соцобъекты в Коми строят долго и плохо, но никого из «единороссов» за это не исключили из партии

Социальные объекты в Сыктывкаре – школа в микрорайоне «Орбита» и детский садик в местечке Кочпон-Чит – на протяжении нескольких лет приковывали внимание общественности. Оба долгостроя уже запущены в эксплуатацию, но, как теперь выясняется, с большими недоделками и многочисленными нарушениями при их строительстве.

А помните, был у нас такой Гапликов?

В конце июля стало известно, что в школе в «Орбите» (здание передано гимназии имени Пушкина) выявлены многочисленные недостатки: есть трещины в стенах, протекает крыша, отслаивается облицовка и так далее. Учебное заведение подало иск в суд на «Службу единого заказчика Республики Коми», которая от имени государства курировала стройку.

Глава Коми Владимир Уйба дал ряд поручений по линии возглавляемого им регионального отделения «Единой России», чтобы однопартийцы взяли «на особый контроль вопрос качественной подготовки «орбитовской» школы к новому учебному году». Звучит, конечно, красиво, но дело в том, что на «особый контроль» этот социальный объект, как и садик в микрорайоне Кочпон-Чит, был взят еще на стадии строительства. Депутаты горсовета и Госсовета Коми ездили сюда регулярно, как на работу. Но толку от них – как от козла молока.

Теперь сложно будет искать виноватых, поднимать техническую документацию, поскольку долгострой в «Орбите» возводили три разные организации, базирующиеся за пределами Коми. Вполне возможно, что их уже и нет в качестве юридических лиц.

Напомним, что эту школу обещал запустить в эксплуатацию экс-глава Коми Сергей Гапликов еще осенью 2016 года. Ждать выполнения «обещания» пришлось аж пять лет! Сам Сергей Анатольевич не дождался первого школьного звонка – скоропостижно ушел в отставку и вернулся в Москву. То есть проделал обычный для всех «залетных» москвичей путь: из «варягов» обратно. Вообще, руководители с психологией временщиков – это беда для нашей республики.

Когда Уйба сердится

По детскому садику на днях высказала претензии Контрольно-счетная палата Коми. Напомним, что этот социальный объект уже функционирует с апреля этого года (садик рассчитан на 270 мест). Как и по школе в «Орбите», по его поводу было много официального инфошума с участием первых лиц республики и столичной мэрии.

Владимир Уйба несколько раз приезжал на объект, устраивал разносы своим подчиненным. Рассерженный губернатор указывал на бюрократические ошибки, из-за которых ввод в эксплуатацию важного социального объекта постоянно переносился. А это было чревато санкциями со стороны федеральных чиновников, поскольку в его финансирование было вложено 124 млн рублей из российского бюджета (еще 322 млн рублей – средства республиканского бюджета).

Но если даже нарочитая строгость г-на Уйбы не помогает, то, может, дело в самом губернаторе?

Страшный список на 33 страницах

Итак, что же выявила КСП? В документе казенным языком отмечается следующее: «При осуществлении государственным казенным учреждением РК «Служба единого заказчика Республики Коми» функций заказчика как на этапе осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, так и в ходе непосредственного строительства Объекта установлен ряд нарушений и недостатков в части соблюдения требований законодательства о контрактной системе, требований Градостроительного кодекса России и иных актов, свидетельствующих об отсутствии должного контроля со стороны учреждения за осуществлением строительства и исполнением условий заключенных контрактов…»

Не будем вдаваться в сугубо производственные моменты тех самых нарушений и недостатков, изложенных на 33 страницах отчета. Отметим лишь то, к чему они в итоге привели. А именно: при осмотре детского садика и прилегающей к нему территории зафиксированы многочисленные недостатки при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе оказывающих влияние на безопасность эксплуатации дошкольного учреждения.

Песочницы без песка

Садик принят в эксплуатацию всего четыре месяца назад, а уже документально зафиксировано проникновение воды через стены фундамента и намокание пола в подвальных помещениях, значительное намокание железобетонных конструкций чаши бассейна.

В помещении вентиляционной камеры отмечается намокание стены в районе вводного кабеля. Как сказано в отчете КСП, это «может свидетельствовать о некачественном выполнении работ (несоблюдении технологии при выполнении работ, требований проектной документации, строительных норм и правил) по гидроизоляции стен подвала, фундаментов чаши бассейна. В дальнейшем в ходе эксплуатации здания указанное может привести к ухудшению технического состояния строительных конструкций и дополнительным расходам, связанным с проведением ремонтно-восстановительных работ».

Читаем далее: «В спальнях и игровых обнаружены щели между порогом и эвакуационной (противопожарной) дверью, сквозь которые поступает холодный воздух в помещение», что указывает на очевидные теплопотери здания, влечет негативное влияние на санитарно-эпидемиологическое благополучие детей и сотрудников дошкольного учреждения. На внутренних стенах (перегородках), а также в районе примыкания плит перекрытия в различных помещениях здания есть многочисленные трещины, отмечается разрушение верхней части кирпичной кладки вентиляционной шахты». В помещении водоподготовки установлено протекание труб системы, намокание пола. Асфальтобетонное покрытие проезда к садику имеет существенные неровности, а также каверны и сколы.

Покрытие рулонным газоном площадок для отдыха и игр детей выполнено некачественно и т.д. и т.п. Дотошные ревизоры КСП указали даже на отсутствие песка в песочницах. Мол, и тут проявили нерасторопность, лишив детей маленьких радостей.

«Коррупционные риски»

Складывается ощущение, что речь в данном случае идет о каком-то старом здании, требующем капитального ремонта. А все потому, что работы проведены, как говорится, тяп-ляп, да еще якобы под чутким присмотром депутатов и чиновников.

А ведь все эти недостатки каким-то удивительным образом не сумела заметить приемная комиссия. Или перед ней не ставилось такой задачи? Главное – сдать объект и отчитаться перед Москвой о потраченных средствах.

Однако с последним могут возникнуть серьезные проблемы. КСП в своем отчете хоть и витиевато, но вполне конкретно указывает на то, что заказчик не контролировал должным образом работу подрядчика – ООО «ПромМонтажСтрой». А на ряд нарушений попросту закрывал глаза. «Непринятие мер ответственности (бездействие) в отношении подрядчика может указывать на признаки (возможные риски) коррупционного правонарушения во взаимоотношениях заказчика с подрядчиком», – бесстрастно отмечают проверяющие из КСП.

Бардак заказывали? За все уплачено!

В Коми очень сложно идет обустройство практически всех социальных объектов – будь-то фельдшерско-акушерские пункты в сельской местности, детские садики, больницы и школы, квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Все в итоге обходится для бюджета очень дорого, да еще и «продукт» низкого качества. А то, что повсеместно нарушаются сроки ввода сооружений в эксплуатацию, уже давно никого не удивляет.

В советскую эпоху с руководителями, допустившими подобное головотяпство, разговор был коротким: «Партбилет на стол!». А могли и под суд отдать, невзирая на прежние заслуги.

Но времена изменились. Из «Единой России», в которой состоят почти все начальники и большинство депутатов, за ротозейство не исключают. Отсюда и ощущение полной безнаказанности. А когда бюджетные средства пытаются «освоить» бестолковые и безответственные люди, результат вполне предсказуем.

Кстати

Новые, а уже протекают

Сельские ФАПы сдаются с недоделками

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Бортом (село Пыелдино Сысольского района), торжественно открытый в ноябре прошлого года, был сдан в эксплуатацию с браком и недоделками.

Недавно депутат Госсовета Татьяна Саладина побывала в Бортоме и зафиксировала, что в местном ФАПе протекает потолок. «Ранее я уже сообщала про такие же недостатки в ФАПах в Небдино Корткеросского района и в Колве Усинского района», – отметила депутат республиканского парламента.

Сергей МОРОХИН.