В Усть-Цилемском районе любитель охоты застрелил своего старшего брата, приняв того за дикого зверя.

Информация об этом попала в СМИ в начале января, но сама трагедия произошла еще 13 декабря минувшего года в 60-ти километрах от деревни Скитская (входит в состав сельского поселения «Замежная»).

Трое местных, имея лицензию на добычу лося, отправились на охоту. Поначалу все складывалось удачно. Застрелив сохатого, они возвращались в лесную избушку, чтобы там переночевать.

Охотники, одетые в белые маскировочные костюмы, какое-то время шли порознь. Наступали сумерки, видимость резко ухудшилась. Один из охотников, 56-летний Бобрецов, вскинул ружье, когда заметил, что впереди шевелится что-то темное. Ему показалось — это дикий зверь… На самом деле это был его 62-летний брат Анатолий. Пуля угодила ему в грудь. Анатолий Павлович скончался от сквозного ранения на месте происшествия.

Тут, вероятно, сыграла роль роковая случайность. Анатолий первым вернулся в избу и успел переодеться в темную куртку, а затем вышел навстречу брату.

По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело. Установлено, что в момент происшествия охотники были трезвы.

Сельчане в шоке

— Трагедия потрясла не только село Замежная, где проживает около двух тысяч жителей, но и весь район, — говорит заместитель главы администрации сельского поселения Ольга Преснецова. — Погибший Анатолий Павлович проживал в деревне Степановская, которая находится в 12 км от села Замежная. Раньше трудился в колхозе, последние годы был на пенсии, вырастил двоих детей, помогал поднять и внука. Был заботливым семьянином. Его брат Сергей проживает в маленькой деревне Скитская, где всего 160 жителей. Эти деревни разделяют четыре километра и река Пижма. В деревне каждый человек на виду, и братьев Бобрецовых все знали как добрых и работящих людей.

Слова поддержки устьцилемы адресуют и Сергею, который попал в нелепую ситуацию и потерял брата.

— Сергей — добрейшей души человек. Создал хорошую семью. Воспитал прекрасного сына, который выучился на художника, — рассказывает председатель Совета ветеранов деревни Скитская Ирина Вокуева. — Братьев Бобрецовых у нас очень уважают, они слывут трудоголиками. Не пьющие и не курящие. Родились в многодетной семье в деревне Скитская. Их мать, рано овдовевшая, одна поднимала на ноги десятерых детей. Она сумела им дать достойное воспитание и с раннего детства приучала к труду. Оба брата работали в колхозе. Держали и свое большое хозяйство. После того, как колхоз развалился, Сергей работал лесником.

В последний путь Анатолия провожали всем поселением, его похоронили в Скитской рядом с матерью.

Страх и риск на «краю земли»

Но драма на охоте высветила и много других проблем села.

— После закрытия совхоза «Пижемский» жизнь в деревне начала угасать. Молодежь в поисках работы уезжает. Многие вынуждены трудиться вахтовым методом. Два года назад закрылся детский сад. Школьников и малышей возят в соседнюю деревню Степановская. Местный клуб, частный магазин и медпункт — вот и вся инфраструктура деревни, — продолжает Ирина Ивановна. — Три раза в неделю привозят хлеб, дважды — доставляют почту. В распутицу мы отрезаны от «большой земли». В навигационный период с центром нас связывает висячий мост через Пижму. Малогабаритную технику на свой страх и риск перевозят на моторном пароме. Раньше в каждом дворе сельчане держали скотину, но в последние годы вынуждены отказываться от большого хозяйства. Некуда сбывать излишки мясо-молочной продукции.

По словам ветерана, главная проблема в Скитской — отсутствие постоянного

медработника. При этом почти половина населения — пожилые. В деревне проживают более пятидесяти пенсионеров. Из них двоим жителям перевалило за 90 лет, пятерым — за 80. Но есть и грудные малыши, которые должны быть под постоянным присмотром медика.

С этой «болезненной» проблемой куда только сельчане не обращались, но тщетно. Чиновники отписываются: мол, молодые кадры в глубинку не хотят ехать. Пока односельчан выручает 67-летняя пенсионерка, в прошлом — медработник. Она согласилась временно заменять фельдшера, пока не найдут постоянного. Но если случится ЧП, то сельчанам и до «скорой» не дозвониться. Стационарная связь работает с перебоями, а чтобы «поймать» сигнал сотовой связи, нужно залезать на чердак или на крышу дома.

Наталья КОЛОДИНОВА.