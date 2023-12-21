Присвоила деньги детей (Криминал от 22 декабря)

Директор одной из школ Сысольского района осуждена за присвоение с использованием служебного положения.

Подсудимая получила 12 тысяч руб. для выплат учащимся в качестве стипендии за отличную учебу, но распорядилась деньгами по своему усмотрению. Детям, которые расписались в ведомости, она сообщила, что стипендии выдаст позже, после того, как сдаст ведомость и получит деньги в Управлении образования. Вердикт суда: 1 год лишения свободы условно.

Вышел, выпил, снова сел

Осужденный заработал реальный срок, вернувшись в исправительный центр Емвы в состоянии опьянения.

Мужчина попал в исправительный центр за кражу. Его наказали принудительными работами. В конце срока он заработал новое наказание – лишение свободы на несколько месяцев.

Собака покусала ребенка

Администрация Сосногорского района выплатит 200 тысяч рублей за нападение собак на ребенка.

Три беспризорные собаки напали на придомовой территории на 11-летнего мальчика, покусав ему ноги. После осмотра в медучреждении ему был назначен курс антирабической вакцины. Учитывая, что мальчик является инвалидом, потребовалось также обращение к узким специалистам для назначения лечения. Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал в пользу ребенка 200 тыс. рублей.

Печорский ревнивец

21-летний парень осужден за кражу колец у спящей приятельницы.

Девушка была у него в гостях, а в 4 часа утра на ее мобильный телефон пришло сообщение от другого молодого человека. Приревновав, хозяин квартиры снял с ее пальцев два золотых кольца, в дальнейшем заложил их в ломбард, а полученные деньги потратил. Суд признал молодого человека виновным в совершении кражи и назначил ему наказание в виде 440 часов обязательных работ.

Медики вызвали спасателей

Ухтинцу весом более 100 кг потребовалась госпитализация.

19 декабря аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми» выезжал по вызову медиков скорой помощи. Нужно было спустить пациента с большим весом до машины, а близких и соседей, которые могли бы помочь, рядом не оказалось. Спасатели вынесли ухтинца на носилках из квартиры первого этажа и передали медикам.

Шутите с оглядкой

Ссора между сожителями из-за рекламного ролика закончилась трагедией.

58-летний житель Печоры неудачно пошутил относительно фигуры своей сожительницы. Ему, мол, больше нравятся формы женщины из рекламы. Из-за этого возникла ссора, в ходе которой мужчина ударил свою пассию ножом в бедро. После этого он вызвал скорую помощь, однако потерпевшая от госпитализации отказалась, заявив, что сама упала на нож. На следующий день от полученного ранения женщина скончалась. А ее сожитель предстал перед судом. Недавно ему вынесен приговор: 7 лет лишения свободы.