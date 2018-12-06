Присяжные решили: виновен

Впервые в истории Коми районный суд вынес приговор на основании вердикта присяжных заседателей.

3 декабря Княжпогостский районный суд огласил решение по уголовному делу в отношении жителя поселка Тракт. Установлено, что в ночь с 30 на 31 октября 2017 года житель Тракта поссорился со своей знакомой, которая, по свидетельству односельчан, иногда приторговывала алкоголем. В ходе ссоры он пытался задушить женщину, нанес множество ударов, причинив ей тяжелую черепно-мозговую травму. Затем с места происшествия скрылся, а одежду, в которой он совершил убийство, сжег на своем участке.

На основании вердикта присяжных Княжпогостский районный суд вынес приговор, назначив подсудимому наказание в виде 9 лет 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как пояснили в прокуратуре Коми, с 1 июня 2018 года суды присяжных функционируют не только в краевых и областных судах, но и в судах городского и районного звена. Коллегия присяжных заседателей в районных судах состоит из шести человек.