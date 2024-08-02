Без топора не только солдатской каши не сваришь. Без него нельзя представить ни русской истории, ни русской литературы. Вся жизнь наших предков крутилась вокруг этого полезного в быту и незаменимого в бою орудия. Но мало кто знает, что топор – это еще и сильный талисман-оберег, важный атрибут магических ритуалов.

«Не барское это дело»

В России в течение многих веков топор служил инструментом, с помощью которого делали все – от ложки до крепостных стен. Хотя Петр I сам был плотником, но в дворянской России топор воспринимался исключительно как мужицкий инструмент. Недаром же в романе «Преступление и наказание» каторжники говорят Раскольникову: «Не барское вовсе дело – с топором ходить».

В средневековой Европе боевой топор-секиру прославили викинги и рыцари. Секира могла пробивать рыцарские доспехи. Боевые топоры получили широкое распространение во всем мире. В Европе были алебарды, а на Руси – бердыши (секиры с изогнутым лезвием). Часто приходится слышать, будто топор – это бандитское оружие (вспомним детскую песню: «работники ножа и топора, романтики с большой дороги»). На самом деле топор состоял наряду с мечом на вооружении княжеских дружин.

Сегодня боевые топоры – это уже экзотика. Но плотницкие и столярные – до сих пор несут свою службу. А в сельской местности и на дачных участках они всегда должны быть под рукой.

Кстати

«А ведь удобная все-таки вещь!» – сказал студент Раскольников, засовывая топор в петельку и пряча его под пальто. После чего отправился убивать Алену Ивановну – старушку-процентщицу.

Как зачать мальчика

Издревле на Руси считалось, что нечисть боится остро наточенных железных предметов. Поэтому топор закладывали под порог, вешали над входной дверью или втыкали в дверной косяк. Топор прятали под детскую люльку и кровать роженицы. А если что у кого заболит, то больное место очерчивали острием топора, чтобы «зарубить хворь».

Чтобы зачать мальчика, молодые родители должны были положить топор под подушку в первую брачную ночь. Был и другой обряд: топор клали на пол, и через него несколько раз босыми ногами должна была переступить молодая жена. При рождении мальчика ему тоже полагался топор. И неважно, что новорожденный еще не мог оценить значимость такого подарка – считалось, что с топором человек обеспечен на всю жизнь.

На Руси существовал обряд «заковывания свадьбы». Кузнец ковал для жениха и невесты кольца, украшения, подкову на счастье. Также изготавливал «солнышко», на котором делались особые насечки. Этот блинчик из металла – своеобразное свидетельство о браке – оставалось в кузне. Считалось, что чем больше людей увидят его, тем счастливее будет жизнь молодоженов.

Сейчас некоторые кузнецы стараются воссоздать древнюю традицию и куют для новобрачных подковы, семейные монеты, сердца и солнышки. На них чеканят имена молодоженов и дату свадьбы.

А вот что говорят народные приметы. Положенный на пороге дома топор должен уберечь семью от сглаза. Найти топор – к большой удаче. Если утопающий скажет слово «топор», то Водяной испугается и не станет забирать его с собой. Топором прогоняли тучи во время града. Для этого выходили на улицу и махали инструментом в воздухе.

Как выйти замуж

Сохранился один из древнейших способов гадания на топоре. Необходимо взять топорик и всадить его в круглый брусок, мысленно задав свой вопрос. Ответом на вопрос станут вибрации и звуки, издаваемые во время удара в брусок.

Второй способ гадания. Топор воткнуть в землю или в пол и вокруг него поплясать. В какую сторону упадет от сотрясения топорище, там и надо искать истину или преступника.

При помощи топора можно было даже выйти замуж. Топор ставили посреди помещения и держали его обеими руками так, чтобы вращать было легко. При вращении произносились имена девушек. Та, на чьем имени топор покривится, и выйдет замуж.

Как снять порчу

В коми традиции существовало такое понятие, как чер öшван (в переводе – вешание топора). К нему обращались при заболеваниях людей и скота, если знахари-врачеватели помочь им были не в силах. В таких случаях, если не предполагались сглаз или порча, считалось, что речь идет о мыж – каре, посланной умершими предками.

Чтобы удостовериться в этом, заболевший или его родственник приходили к знахарке, умеющей гадать с помощью топора, захватив с собой коврижку хлеба и узелок с шишками хмеля. Знахарка клала их на божницу, а затем сразу же, если посетитель был из дальних мест, или же через три дня, если за помощью обращался односельчанин, приступала к гаданию. Она сгребала в печи в кучу горячие угли, брала из узелка на божнице шишки хмеля и бросала их на угли. Если они начинали от жара трещать, наличие мыж считалось доказанным.

Затем она бросала на угли шишки хмеля и подвешивала над жаровней топор. Сам процесс гадания был простым: уравновесив импровизированный маятник-топор, знахарка начинала перечислять имена умерших родственников заболевшего. В момент произнесения имени покойника, наславшего мыж, топор должен был качнуться. Определив виновника болезни, знахарка, опять же с помощью топора, выясняла, какие необходимо принять меры, чтобы умилостивить предков: устраивали поминки или же заказывался молебен по предкам.

Так что не надо относиться к старому топору как к отжившему свой век орудию труда. Это не только универсальный инструмент, но и посредник для общения с миром богов и духов, и защитник от нечисти, и еще многое другое.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.

Постскриптум

Острый символ власти. Кто из вождей потерял секиру?

На территории Коми края в I тысячелетии до н.э. были распространены боевые топоры – секиры. Недалеко от села Слудка Сыктывдинского района Коми нашли бронзовую секиру, выкованную в VI-IV веках до н.э.

На секире головы двух хищных птиц – грифонов. Скорее всего секира имела не боевое, а символическое значение, была знаком отличия и обладания властью. Она могла принадлежать военному вождю либо, и на это указывают головы птиц, жрецу.