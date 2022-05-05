Прихватила по пути (Криминал от 5 мая)

Жительница Коми сделала неприятный подарок родственнице, которая выписывалась из роддома с младенцем.

Две женщины пришли в магазин подарков за праздничными шарами. Пока одна оплачивала услугу, другая прихватила луковицы гладиолуса, лежавшие возле кассы. Это зафиксировала камера наблюдения, а запись попала в соцсети. Молодая мама, которую выписали с младенцем, увидела запись и попросила родственницу вернуть луковицы. Та вернулась в магазин, но заявила, что хотела, мол, оплатить товар позже, просто в тот момент у нее не было денег.

Бдительная бабушка

Школьник заплатил, чтобы родители не узнали о том, что он курит.

Жертвой интернет-преступления стал учащийся 9 класса одного из сыктывкарских образовательных учреждений для одаренных детей. На его телефон поступило сообщение. Неизвестный абонент требовал выплатить ему деньги под предлогом нераспространения сведений о том, что школьник курит. К сообщению была прикреплена фотография, подтверждающая, что парень курил электронные сигареты. Чтобы избежать неприятного разговора с родителями, школьник одолжил деньги у бабушки-пенсионерки и добавил свои накопления. Переведя их, молодой человек поделился проблемой с бабушкой, а та настояла, чтобы он сообщил о случившемся в полицию.

Две машины провалились под лед

4 мая четверо мужчин взяли с собой детей и отправились на рыбалку.

Рыбаки выехали на реку Косью на двух «Нивах-Бронто». В пяти километрах южнее села Косьювом автомобили провалились под лед. Когда взрослые поняли, что выбраться на берег не смогут, то позвонили в службу спасения. Спасатели с помощью вездехода проломили лед и по очереди эвакуировали людей. Операция продолжалась до трех часов ночи следующего дня. «Нивы» отбуксировали к берегу. Рыбаки и их дети 16-ти и 10-ти лет не пострадали.

Почему загорелась цистерна?

Трудинспекция Коми завершила расследование несчастного случая на станции Кожва.

19 марта этого года в Печорском районе произошла авария, в результате которой один человек умер, другой получил серьезные ожоги. Как выяснилось, причиной происшествия стала неудовлетворительная организация производства: были нарушены правила хранения и транспортировки нефтепродуктов, с работниками не проводились инструктаж и проверка знаний по охране труда.

«И зарублю, и зарежу!»

52-летний мужчина намеревался расправиться с собутыльником с помощью топора и ножа.

В одном из ухтинских общежитий компания распивала спиртное. В какой-то момент между двумя участниками вспыхнула ссора. Один из них нанес второму несколько ударов в область головы и шеи топором и ножом. Раненый выбежал из комнаты в подъезд. Благодаря помощи бригады «скорой», вызванной очевидцами, потерпевший остался жив. Подозреваемый, ранее неоднократно судимый за кражи, заключен под стражу.