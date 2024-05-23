Признаки обрушения (Блиц от 24 мая)

Минстрой Коми признал аварийными более 600 домов в регионе.

В них проживает более 9,2 тысячи человек, и для переселения потребуется около 19 млрд рублей. Таких средств в бюджете республики на данный момент нет, поэтому глава Коми намерен обратиться к федеральному правительству с запросом о корректировке ассигнований, предус-

мотренных на расселение из аварийного жилья. Приоритетом будет переселение жителей из домов с признаками разрушения, подчеркнул глава. В одной только столице Коми таких домов насчитали аж 235. Напомним, что 11 мая в Печоре обрушилась аварийная пятиэтажка.

Фонд «Победа» собрал 2 млн рублей

Собранные средства пойдут на восстановление памятников на бесхозных могилах участников Великой Отечественной войны.

От районных и городских советов ветеранов поступили заявки на восстановление 493 памятников, необходимые средства уже отправлены в районы. Памятные знаки, кресты и таблички будут заказываться централизованно. «Надеемся, что в течение лета могилы приведут в порядок. По итогам выполненных работ и расходованию средств правление фонда отчитается в ноябре», – заверила директор фонда Людмила Жукова.

Три тысячи инфицированных

За 4 месяца 2024 года зарегистрировано 83 новых случая заболевания ВИЧ-инфекцией.

Всего, по данным Управления Роспотребнадзора Коми, на диспансерном наблюдении в республике состоят 3172 ВИЧ-инфицированных гражданина, в том числе 21 ВИЧ-инфицированный ребенок. За весь период регистрации ВИЧ-инфекции (с 1990 года) умерли 711 ВИЧ-инфицированных, из них за 4 месяца 2024 года – 8. Все нуждающиеся в лечении получают антиретровирусную терапию. В текущем году их количество составляет 3100 человек.

Капризы влетели в копеечку

Ненастная погода в мае стоила администрации Сыктывкара 590 тысяч рублей.

Об этом на брифинге 21 мая рассказал мэр столицы Коми Владимир Голдин. Напомним, май стал самым холодным за всю историю наблюдений. Дорожники и жилищные службы вынужденно меняли оборудование, из-за снегопада вызывали сотрудников на работу в праздники. Хорошо еще, не пришлось закупать химические реагенты, их запасы остались с зимы.

Бани переходят на летний режим

С конца апреля в общественных банях фиксируется сезонное снижение посещаемости.

Подробнее о расписании общественных бань в Сыктывкаре рассказал на городской планерке руководитель МУП «Банно-прачечный трест» Николай Поплинский. С 1 мая на двухдневный режим работы переведены бани в поселках Краснозатонский и Максаковка. С 1 июня переходят на летний режим и сокращают работу на один день бани в Лесозаводе и Выльтыдоре.

Имена в скорбном списке

На этой неделе стало известно о том, что в ходе специальной военной операции погибли еще трое наших земляков.

Это Иван Зобнин из села Пажга Сыктывдинского района, гвардии ефрейтор Михаил Сидоров, уроженец села Читаево Прилузского района, разведчик Роман Шахтаров из Печоры.

Работа для бывших зэков

13% работодателей Сыктывкара готовы принять на работу людей с непогашенной судимостью.

Лояльность к бывшим заключенным на рынке труда выросла. Такие данные приводит сервис SuperJob по результатам опроса по поиску высокооплачиваемой работы. Готовность трудоустроить ранее судимых демонстрируют добывающие, промышленные и строительные предприятия. Бывших заключенных принимают туда в основном разнорабочими.

Первый среди богачей

Экс-президент ЛУКОЙЛа стал № 1 среди самых богатых россиян.

Журнал Forbes опубликовал список 125 российских миллиардеров. Их, кстати, на 15 человек больше, чем в прошлом году, и это самое большое число россиян за всю историю рейтинга. Совокупное состояние российских миллиардеров за год увеличилось до $576,8 млрд. Впервые возглавил российский список совладелец и экс-президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Его состояние за год увеличилось с $20,5 млрд до $28,6 млрд.

Библия на коми кыв

В Национальной библиотеке презентовали перевод Священного писания на коми язык.

Презентация под названием «И в Слове зреет свет» прошла 21 мая в рамках празднования Дня коми письменности. Библия остается самой переводимой книгой за всю историю человечества. Сегодня она переведена на 736 языков народов мира. По признанию руководителя группы переводчиков из Коми Нины Ваттулевой, работе над переводом Библии на коми язык она посвятила 26 лет.

Меняем металл на бумагу?

Центробанк запустил акцию: с 20 мая по 2 июня можно без комиссии обменять мелочь на бумажные деньги.

Банк России объявил о начале акции «Монетная неделя». В ней примут участие около четырех тысяч подразделений 146 банков. В Коми к акции присоединился всего один банк, но имеющий отделения во всех городах и райцентрах. До 2 июня в отделениях банка можно будет обменять монеты на бумажные деньги или зачислить сумму на счет. Впервые Всероссийская акция по обмену монет была организована в прошлом году. Тогда было собрано более 20 млн монет почти на 83 млн рублей. Вес собранной мелочи составил 87 тонн.

Ты же не верблюд!

21-летний воркутинец заплатит штраф за плевок в администратора гостиницы.

Администратор гостинично-офисного комплекса «Воркута» сделал замечание молодому человеку, стоявшему с приятелями в тамбуре гостиницы. В ответ на это тот стал его оскорблять и даже плюнул в его сторону. Прокуратура Воркуты по итогам рассмотрения обращения обиженного администратора возбудила дело об административном нарушении. Мировой судья Горного судебного участка, рассмотрев его, назначил обидчику наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Бизнес по-печорски

Предприимчивый мужчина продавал похищенные сковородки через интернет.

Первоначально он выкупил у неизвестного ему земляка 12 сковородок, которые тот похитил из магазина «Магнит». Общая стоимость похищенного составила более 10 тысяч рублей, но скупщик краденого приобрел их за 1,5 тысячи. После этого он выложил фото сковородок на сайте объявлений, назначив цену от 1 тыс. до 1 400 рублей за штуку. В результате печорец продал неустановленным лицам девять сковород на общую сумму 9 тыс. рублей. Теперь, согласно приговору суда, он должен выплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.