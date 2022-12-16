Первые новости о строительстве мусоросортировочного завода под Сыктывкаром появились в августе. Тогда свои планы ООО «Региональный оператор Севера» продемонстрировал депутатам Госсовета и провел для них презентацию на месте будущего завода в Эжве. Сведения жителям региона открыли скудные. Выделен участок 11 га, инвестиции составят 600 млн рублей. На заводе будут работать 35 человек. Первоначально степень сортировки составит 16%, затем ее увеличат до 50%. Остатки отправят на полигон.



Летняя новость прошла незаметно и вызвала настороженность только у экоактивистов. Тема вновь всплыла 5 декабря на «прямой линии» Екатерины Киселевич, министра природных ресурсов Коми. Она в прямом эфире сообщила, что в Эжву будут свозить мусор из южных районов Коми. Здесь из массы мусора будут пытаться выбирать полезные фракции и органику. При этом если в лучшем случае удастся извлечь около 15% полезного вторсырья, органики получится 30%, то остальные 55% уйдут на захоронение на полигон. Это звучало уже более тревожно, учитывая, что место было выбрано на окраине густонаселенной Эжвы. И активисты попытались узнать больше подробностей, чем вызвали гнев главы региона.

Владимир Уйба на своей «прямой линии» 14 декабря назвал активистов «экологическим мусором». При этом он в своей речи подменил понятия, сказав, что активисты против раздельного сбора мусора. Но людей интересовал не только сам мусоросортировочный комплекс (МСК), но и место для полигона. Владимир Уйба попал в скандал, а его цитата разошлась по федеральным СМИ. Многие припомнили, что глава Архангельской области Орлов во время протестов против мусорного полигона на Шиесе назвал народ «шелупонью». После этого брошенная им фраза еще долго ему аукалась и на фоне экологического недовольства привела к тому, что в апреле 2020 года Игорь Орлов и глава Коми Сергей Гапликов друг за другом лишились поста руководителей регионов.

Однако благодаря тому самому «экологическому мусору» многие скрытые чиновниками сведения о заводе и полигоне вышли на поверхность. И именно поднятая ими волна вынудила чиновников устроить живую встречу с населением. Она прошла 15 декабря во Дворце культуры бумажников в Эжвинском районе.

Вероятно, целью чиновников было прощупать почву, снять социальное напряжение. Однако степень открытости и информативности на встрече стремилась к нулю. Для начала в зал пускали только бюджетников по спискам, а остальных обещали пустить, если останутся места. Еще до начала встречи чиновники умудрились накалить атмосферу и настроить против себя народ. Поэтому, когда настойчивым людям удавалось пробиться в зал, звучали не только острые вопросы, но и крайне злые реплики. А тема Шиеса, как символа беззаконной стройки мусорного полигона, звучала рефреном.

Планы чиновников

Екатерина Киселевич, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми, напомнила, что с 2018 года вывозом мусора занимается Регоператор Севера, но нужные объекты инфраструктуры так и не были созданы. Стратегическая цель мусорной реформы в стране – к 2030 году сократить полигонное сохранение в два раза и перерабатывать отходы на 100%.

Сейчас в Коми есть 9 полигонов, пять из которых находятся в приаэродромной зоне. В Воздушный кодекс РФ были внесены изменения, по которым на расстоянии 15 км от взлетно-посадочной полосы запрещается размещать объекты, в том числе полигоны ТКО. Поэтому в ближайшее время использование пяти полигонов будет запрещено. Это касается Воркуты, Сыктывкара, Ухты, Усинска. Уже сейчас полигон в столице Коми эксплуатируется с нарушением законодательства, поэтому, скорее всего, полигон в Дырносе на основании судебного решения через два года будет закрыт.

– Чтобы не создать мусорный коллапс, потребовалось найти альтернативную площадку для размещения отходов. Республике нужен мусоросортировочный комплекс (МСК). Их целесообразно размещать в крупных конгломератах, где образуется наибольшее количество отходов, – это Сыктывкар и Ухта. Первый МСК предусмотрен в Сыктывкаре на 95 тысяч тонн в год, второй в Ухте – на 55 тысяч тонн, где тоже рассматривается новый земельный участок. До 2030 года должны появиться сортировки и на действующих полигонах в Вуктыле, Печоре, Инте, Воркуте.

Как считает Киселевич, большинство жителей уже готово сортировать отходы. Активисты по своей инициативе открывают пункты раздельного сбора отходов. «Но раздельный сбор отходов в Коми организован слабо, и нам особо похвалиться нечем, – признала министр. – Поэтому цель на ближайшие два года – максимально наладить раздельный сбор отходов». Второй целью она назвала поиск площадки для захоронения оставшихся после сортировки отходов.

– Это не свалка. Это современной комплекс, который будет построен с обязательным прохождением экологической экспертизы, – заверила министр. – Без соблюдения экологического законодательства разговор о строительстве МСК даже не будет подниматься.

За конкретику – то, что из себя будет представлять МСК, – отвечал Дмитрий Кондратенков, первый замдиректора Регионального оператора Севера. Он сообщил эжвинцам, что подготовил презентацию. Но решил ее не показывать, а пообещал оставить для знакомства в администрации района. Поэтому о технологической стороне проекта Кондратенков рассказывал на пальцах.

Он пояснил, что с 2018 года предполагалось строительство МСК на месте действующего полигона в Дырносе: проводились изыскания, разрабатывался проект. Но из-за требований Росавиации полигон в Дырносе, попавший в зону Сыктывкарского аэропорта, придется закрыть. Взамен этого нашли подходящий, по мнению Регоператора, участок в Эжве рядом с закрытой в 2013 году свалкой. Сейчас для него заканчивается подготовка проекта, после чего тот пройдет общественные слушания и будет направлен на экспертизу.

– Проект предусматривает строительство большого ангара, где разместится мусоросортировочная линия, – стал описывать Кондратенков. – При этом приемная площадка будет закрытого типа, то есть сортировка будет проходить под навесом. Там же будет отбираться крупногабаритный мусор. Основной мусор будет перемещаться на конвейер сортировочной линии. Здесь он будет проходить сепарацию, где будет отсеиваться мелкая фракция и биологические отходы. На 7 постах сортировки будут отбираться фракции бумаги, пластика. На конце линии магнитный сепаратор будет отделять мелкие металлы. Хвосты – то, что не подлежит сортировке, будут поступать в бункеронакопитель. Оттуда отходы будут транспортировать на полигон для дальнейшего захоронения.

Представитель Регоператора уточнил, что площадка для хранения хвостов будет забетонирована и оборудована необходимыми инженерными сетями. Открытого хранения отходов и того, что поступает на сортировочную линию, не предполагается.

Народ закипел

Народ выступления министра и представителя Регоператора слушал молча, не комментируя. Но стоило им закончить, как прорвавшаяся в зал женщина без микрофона высказала настрой зала, и ее голос утонул в аплодисментах: «Мы собрались здесь, чтобы сказать нет! Нет полигону в Эжве!» Выплеснув эмоции, жители стали задавать уточняющие вопросы. Многие выражали сомнения в эффективности и безопасности МСК.

– В проекте заявляется, что будет сортироваться 15% от поступающей массы. Откуда взята эта цифра? – поинтересовался мужчина из зала. – Я бывал в Подмосковье на подобных заводах. Люди там работают годами, и они даже сейчас не вычленяют 10% вторсырья. Более того, вторсырье, смешанное с биомассой, будет грязным. Для того, чтобы его мыть, потребуется применять дополнительно химию. Будет ли сделана система сбора фильтрата и отвода метана, сероводорода и других свалочных газов?

– 15% – это проектные мощности, а мы ставим амбициозные цели, – заявила Екатерина Киселевич. – А что касается грязных отходов, то планируются две линии сортировки – сухого и влажного мусора.

– 15% – это максимальный показатель, – уточнил Дмитрий Кондратенков. – Это зависит от состава мусора и квалификации персонала. Вы правы: на первом этапе процент отбора будет минимальным. При этом есть законодательно установленные требования, что даже раздельно собранные отходы должны проходить сортировку. И чем больше раздельно собранных отходов проходит сортировку, тем лучше процент выбора и меньше загрязнение отходов. По этому пути идет Подмосковье и Москва. Я видел сортировочные комплексы, которые работают с процентом отбора 7, 8, 12%. Мусоросортировочный комплекс и РСО – это параллельные истории. Раздельный сбор отходов нужно внедрять.

Работница Монди СЛПК Надежда Аристова прямо попросила перенести строительство МСК за пределы Эжвы. Она согласилась, что МСК нужны, но не вблизи населенного пункта с 60-тысячным населением, где почва болотистая, а рядом проходит водная артерия. Люди из зала добавили, что экологической нагрузки на район и так хватает – это Монди СЛПК, фанерный завод, Комитекс. На эту просьбу министр вновь повторила: МСК построят только после прохождения общественных слушаний и экологической экспертизы.

«Нас Шиес многому научил»

Люди в зале просили решать вопрос РСО комплексно. Они отметили, что после истории с Шиесом в Сыктывкаре люди к РСО относятся более ответственно. Эжвинка Анастасия Чистякова предложила установить в магазинах постаматы по приему вторсырья, а пункты приема создавать в шаговой доступности. «Надо начинать сортировать внутри домохозяйств. Люди хотят уменьшить количество отходов, готовы сдавать вторсырье. Надо мотивировать их, чтобы они получали за это деньги. Мы хотим, чтобы вы как представители государства занялись этим», – уточнила девушка.

Министр ответила, что Регоператор рассматривает эти проекты в Сыктывкаре и Ухте. На ее дальнейшие пояснения, звучавшие как заезженная пластинка, народ в зале начал кричать: «Хватит болтать!»

– Нас Шиес многому научил, – теперь о переменах в экологическом сознании напомнил Александр Слободчиков, председатель первичной профсоюзной организации Монди СЛПК. – Скажите, где будут хвосты несортированных отходов? Если вы думаете, что хвосты устроят рядом с сортировочным комплексом, то их не будет здесь вообще!

Он предложил создать общественный орган, который будет контролировать сам проект МСК, его строительство и предложил экспертов-экологов от своей профсоюзной организации.

Эжвинец Геннадий Кришнолобов обратил внимание на то, что нет информации о том, как строительство МСК повлияет на здоровье населения. Оно, по словам мужчины, и так неблагополучно в плане онкологии, аллергии. К тому же из-за экологии в Эжвинском районе цены на жилье ниже, чем в Сыктывкаре. И строительство МСК дополнительно отразится на стоимости квартир. Народ в зале поддержал его аплодисментами.

Жительница Эжвы Арина Сажина вот уже несколько лет в своем многоквартирном доме по ул. Весенней, 52 вместе с жителями успешно сортирует отходы. На вырученные от продажи вторсырья деньги они сообща приобретают нужные для дома и двора вещи: благоустраивают детскую площадку, оформляют двор к Новому году. И, выступая на встрече в ДКБ, она отметила, что в Коми централизованная система накопления сбора и вывоза опасных отходов отсутствует.

– В Эжве убрали экомобиль, который собирал опасные отходы, – батарейки, лампы, градусники. При этом УК, ТСЖ и другие предприятия, образующие опасные отходы, обязаны их сдавать платно! Жители, по закону, должны выкидывать опасные отходы в специальные баки, а их нет. Считаю, что каждый населенный пункт, муниципалитет должен сам разбираться со своими отходами. Только РСО и переработка решат проблему с мусором. И производителям нужно перестать производить мусор, например, пенопластовые подложки. В них свою продукцию продает птицефабрика «Зеленецкая», а их практически не сдать на переработку в России. Поэтому необходимо внедрять в территориальную схему обращения с отходами многоконтейнерный раздельный сбор отходов, разделить на категории: стекло, полимеры, бумага, металлы, органика и несортируемые отходы.

Собравшиеся раз за разом просили найти альтернативную площадку для МСК и полигона, а не нагружать экологическую обстановку в Эжве. И пытались получить ответ на вопрос: какие еще участки для МСК рассматриваются?

– Вопрос подбора земельного участка решал муниципалитет. Им на земле виднее, где такой объект размещать, – ответила Екатерина Киселевич, но снова не назвала конкретные территории. – Сейчас есть три участка, которые рассматриваются под такую площадку. Окончательное решение не принято.

С экспертным мнением из зала выступил Роман Василевич, ученый Коми научного Центра. Он отметил, что есть значительные экологические риски по загрязнению атмосферного воздуха, почвы и воды. И важно понимать, будет ли осуществляться сбор свалочных газов и по какой технологии. По словам ученого, строительство полигонов рекомендуется на глинистых и глинисто-суглинистых почвах, чтобы с полигона ничто не просачивалось в грунтовые воды.

– В 1,5 км находится ручей Емваль, в 2 км – река Вычегда. А на запланированном месте для МСК – хорошо дренированные пески, – уточняет Василевич. – Этот участок уже техногенно нагруженный: здесь два шламонакопителя, бывший полигон ТБО. Я бы вам предложил найти альтернативный участок, и не мне вам объяснять.

Люди вновь возвращали чиновников к волнующим их темам.

– Почему мы не услышим, когда у каждого дома будет устроен раздельный сбор мусора? Я посмотрел пример утилизации мусора в Копенгагене. Там мусороперерабатывающий завод построен в центре города, и там выбросы в атмосферу нулевые. Почему вы не рассматриваете такие варианты? А у нас есть только два контейнера для бумаги и пластика, на которых толком не указано, что туда можно выкидывать, – выступил эжвинец.

– Вы знаете, какая плата за обращение с отходами в Копенгагене? – задал ответный вопрос представитель Регоператора, намекая на то, что дайте денег и будет вам как в Копенгагене. Но закипевший народ не дал ему договорить.

Финальная речь эжвинки стала отражением общих мыслей собравшихся. Люди опасаются, что отмененный полигон на Шиесе для московского мусора могут попытаться частично реализовать в Сыктывкаре.

– У нас к вам огромное недоверие. Даже к этому собранию с людьми вы пришли категорически неподготовленные. Почему вы взяли Эжву? Я вам скажу. В Шиесе не удалось железную дорогу для полигона захватить, так вы ее здесь захватите. И будете везти мусор со всей России. У нас в Коми нет нормального правительства, который думал бы о нашем народе. Мы не верим вам. Поэтому категорически «нет» свалке в Эжве!

Встреча длилась почти полтора часа, и вопросы у жителей никак не заканчивались. Поэтому чиновники предложили желающим подойти и обсудить их лично. Воспользовавшись возможностью, журналист узнал, каким образом они дома сортируют мусор. Многие сыктывкарцы пару лет сами сортируют мусор тщательнее, чем предлагает Регоператор. В Дырносе активисты открыли экопункт, где принимают там до десятка разных фракций. Однако чиновники этой инициативой общественников не пользуются, но при беседе постарались показать себя сторонниками РСО. Только глава Эжвы честно признался, что пока сортирует две фракции – бумагу и бутылки ПЭТ, а до остального пока не дошел. Любопытным был ответ Анны Тюрниной, и.о. руководителя комитета Коми по тарифам. Она призналась, что также сортирует бумагу и ПЭТ, а другого мусора у нее в доме не бывает «А как же стекло? Например, от консервов или вина». Чиновница призналась, что консервы не употребляет, а вино покупает в картонных коробках. На удивление, насколько идеальным получился у нее раздельный сбор отходов, она заметила: «Вот такая у меня структура отходов».

Мнение эксперта

Своей позицией поделилась Нина Ананина, член «Комитета спасения Печоры»:

– К выбору места под полигон и МСК надо подходить взвешенно. И у республики для этого было время с 2012 года. Во-первых, требуется определенный тип почвы. С учетом колоссальных объемов – 95 тысяч в год – ориентироваться на одну изоляцию, заложенную при строительстве полигона, нельзя. Обязательно нужно смотреть тип почв, чтобы не произошло попадание свалочных фильтратов в подземные воды.

Во-вторых, нужно учитывать близость к населенным пунктам. Мы видим, что те протесты, которые вызвала вырубка леса в Пычиме, и жителей Мандача не обрадуют. Поэтому необходимо оценивать социальный момент.

В-третьих, нужно обязательно думать про экономику. Недавно на встрече с представителями из Архангельской области сказали, что столкнулись с этим моментом. Они выбрали место, учтя социальную сторону и отсутствие рядом населения, но столкнулись с тем, что только строительство инфраструктуры обходится в половину стоимости самого проекта – в миллиард. Это задача большая и серьезная. Ее должны решать совместно и экономисты, и ученые, но это не должно быть решением одного частного лица.

Но у нас, как говорят, «времени на раскачку нет». И ее объективно нет. В Воркуте уже полигон закрыли. Вскоре по накатанной по предписанию прокуратуры пойдут закрытия других полигонов, и у нас имеется год-два. Если не удастся найти подходящую территорию, то придется вернуться к первоначальному варианту – обустройству полигона в селе Мандач. Хотя по почвам он не очень подходит, но в него вложены миллионы рублей в проектирование.

Считаю, что нужно комплексно подходить к решению вопроса – выбрать место и не ждать решения о переводе земель. Представителю правительства или министру природных ресурсов нужно решать этот вопрос о землях оперативно на верхах. Этот вопрос нужно решать оперативно, а не сидеть и не устраивать встречи с общественностью, которая обалдела от перспектив в Эжве.

Светлана СЕЛИВАНОВА.