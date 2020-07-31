После ликвидации плановой советской экономики Коми попала в ловушку дикого периферийного капитализма, которому не нужны на Севере затратная социальная инфраструктура, наука, учебные заведения. А по большому счету – и люди. В последние 30 лет события в регионе развиваются как в плохом кино. Кстати, с кинокартины и начнем…



В популярной комедии «Осенний марафон» главный герой спешит в аэропорт, чтобы проводить дочь, улетавшую рейсом Москва – Амдерма. Фильм был снят в 1979 году, и сейчас молодежь вряд ли знает, «что такое» Амдерма. Между тем в советское время это был форпост освоения Арктики, расположенный недалеко от Воркуты. А сейчас Амдерму называют поселком-призраком, где осталось всего три сотни жителей.

Другой «форпост» – ненецкий поселок Варандей (по прямой 300 км от Воркуты) – ныне используется лишь как перевалочная база нефтяников.

Да и судьбу самой Воркуты счастливой не назовешь. Большинство угольных шахт здесь закрыто еще в «лихие» 90-е. А процветавшие в Заполярье шахтерские поселки тоже превращаются в «призраков».

А где же стимулы?

В декабре 2017 года на заседании Госсовета по развитию инвестиционной привлекательности регионов РФ Владимир Путин так обрисовал ситуацию: «У нас в значительной степени была утрачена привлекательность работы «на Северах». В советское время были созданы стимулы, но они были созданы в рамках плановой экономики, когда все было государственным. Сейчас создать те же самые условия в новых экономических реалиях старыми методами вряд ли представится возможным…»

Ключевые слова здесь «плановая экономика». Благодаря ей действительно создавались привлекательные условия, когда за несколько лет работы «на Северах» можно было купить кооперативную квартиру и машину. Поэтому на Крайний Север с удовольствием ехала работать молодежь. Кстати, и снабжение продуктами и товарами было на высоком уровне. Ну и, конечно, плюс северный стаж.

Заполярные арбузы

В советскую эпоху на Крайнем Севере не только возводились сложные промышленные объекты, но и полноценно развивалась социальная сфера и даже сельское хозяйство. Так, в поселке Новый Бор (Усть-Цилемский район) выращивали телят, а затем их переправляли в совхозы Воркуты! Известно, что в этом поселке за Полярным кругом в теплицах созревали даже арбузы. Круглый год шахтерский город снабжали свежими и качественными продуктами.

Сегодня Новый Бор, так же как и Амдерма, утратил свой былой статус. Хотя люди там остались и выживают как могут.

Дорогие карасики

Кто сегодня объяснит, зачем обустраивали военные аэродромы в Амдерме и Воркуте, под Печорой и в Нарьян-Маре? Неужели не хватило бы одного-двух?

Но можно задать и другой вопрос: почему в условиях рыночной экономики так и не удалось достроить обычный гражданский

аэропорт под Сыктывкаром? Ведь для этого были и средства, и квалифицированные кадры.

…Однажды по пути на рыбалку мы ехали на машине по взлетно-посадочной полосе. Грустное зрелище – полоса зарастает кустарниками, бетонные плиты расползаются. Если сегодня очередной новый начальник заявит, что возведение аэропорта под Сыктывкаром будет продолжено – не верьте! Аэропорт надо начинать строить заново. Только уже – некому. Да и не для кого: воздушное сообщение в современной России пришло в упадок.

Кстати, карасей ловили совсем рядом с полосой в рукотворном пруду – песок оттуда выгребли для нужд стройки. Прошло почти сорок лет, и теперь этот пруд, вокруг которого выросли деревья, похож на обычное лесное озеро. Вот и выходит, что возводили аэропорт, а конечным «продуктом» оказались карасики.

Проблемный товар

Важнейший показатель привлекательности любого населенного пункта – это рыночная стоимость жилья.

Сегодня в Воркуте и Инте, где недавно закрыли последнюю шахту, квартиры стоят в два раза дешевле, чем в Ухте, и в четыре раза дешевле, чем в Сыктывкаре. То есть они на Крайнем Севере практически стали бросовым товаром. Зато квартплату жильцам надо вносить регулярно.

Конечно, на фоне Воркуты цены на жилье в столице выглядят приемлемыми. Но если сделать поправку на инфляцию и девальвацию рубля по отношению к твердым мировым валютам, то за последние 5-6 лет квартиры в Сыктывкаре подешевели, как минимум, в два раза. И это не предел…

Ситуация усугубляется еще и тем, что последние два года в Сыктывкаре впервые за всю историю официально была зафиксирована убыль населения. Небольшая, всего на 500 человек в год, но это тревожный сигнал: отток населения в более крупные города – в первую очередь в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодарский край – набирает обороты.

Багаж потерялся

После обрушения плановой экономики Коми практически растеряла свой индустриальный багаж. В ту же Инту теперь приходится завозить уголь из Хакасии. В городе царит полная безнадега: работы нет, квартиру не продать, перспектив, особенно для молодежи – ноль.

Бывший руководитель администрации Инты Лариса Титовец в интервью главной федеральной газете как-то заявила, что после закрытия компании «Интауголь» город избавился от монозависимости, «ждем присвоения городу статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), рассчитываем, что к нам придут инвесторы…».

Пока ждали перемен к лучшему, сама Л. Титовец ушла по-плохому – она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Сегодня у Инты, как и у Емвы, нет обещанного им статуса ТОСЭР. Нет и программы по развитию Инты и Воркуты, которую должны были представить чиновники президенту страны еще в декабре прошлого года. (Соответствующее поручение было дано в августе 2019 года). Результат – нулевой.

Шагреневая кожа

По прогнозам Росстата, до 2031 года население в Коми сократится с нынешних 820 тысяч до 600 тысяч. Это еще оптимистический прогноз. По пессимистическому – здесь через 10 лет останется полмиллиона человек. Столько в Коми АССР проживало в первые послевоенные годы, в самом начале эпохи индустриализации.

Но куда денутся эти 200 тысяч? В рамках федеральной программы по переселению из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей сертификаты получают ежегодно примерно по 300 семей. А куда деваться остальным, если жилье не продать и нет денег на переезд? Люди стали заложниками Севера.

В Хабаровске уже началось…

Коми пытались превратить в «территорию мечты» (кстати, программа экс-главы Коми Вячеслава Гайзера должна была быть реализована к 2020 году). А потом – «возродить», как предлагал Сергей Гапликов. Все эти красивости в бумажном исполнении на поверку оказались обычной игрой политтехнологов для обмана доверчивых избирателей.

При этом чиновники прекрасно понимают, что кардинально поменять ситуацию можно только одним способом – увеличить долю региона при распределении налоговых поступлений. Сегодня две трети налогов забирает федеральный центр, а оставшихся средств едва хватает лишь для латания дыр в социально-экономической сфере.

В 60-70-е годы прошлого столетия Коми называли республикой молодых городов. Но совсем скоро, если сохранятся нынешние негативные тенденции, впору говорить о республике вахтовых и рабочих поселков.

Судя по тому, как в Коми развивается кампания по выборам нового главы региона (плановая замена одного москвича на другого), федеральный центр абсолютно устраивает нынешняя тихая стагнация огромной территории. Но недавние события в Хабаровске, да и в целом на Дальнем Востоке, показывают, что народ требует решительных перемен в отношениях между Кремлем и регионами.

Сергей МОРОХИН.