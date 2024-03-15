Громкие заявления высокопоставленных чиновников, касающиеся социально-экономического развития Коми, стали вполне обыденным явлением. Они бодро вещают о радужных для республики горизонтах. Правда, эти горизонты почему-то постоянно отодвигаются…

Мечтать не вредно

Сейчас мало кто вспомнит, к примеру, о знаменитой «Стратегии 20/20». Или о том, как Вячеслав Гайзер и его команда обещали превратить Коми в «Территорию мечты» (причем то была конкретная, пошаговая программа развития региона).

Допустим, Гайзер просто не успел – его арестовали вместе с другими «мечтателями» из Желтого дома. Но выпавшее из рук Вячеслава Михайловича знамя подхватил другой губернатор – Сергей Гапликов.

Едва прилетев из Москвы, Сергей Анатольевич немедленно сочинил пафосную программу «Возрождение Коми». Он обещал поднять республику с колен и клятвенно заверил, что подвластное ему население уже через несколько лет будет «жить как в Европе». К сожалению, из названия места, в котором мы сейчас живем, пока совпали только три последние буквы.

Создается такое впечатление, что у здания администрации главы региона есть какая-то особая аура. Попадая туда, здоровые с виду люди теряют адекватность. Начинают предаваться болезненным фантазиям, сочинять небылицы и гоняться за призраками, нелепыми миражами. У них появляется мегаломания, патологическая склонность к грандиозным, но фантастическим прожектам.

Понятно, что чем масштабнее проект, тем больше возможностей для «распила» бюджетных денег. Но это слишком простое объяснение хроническому прожектерству чиновников. Причина, вероятно, глубже – в ментальной плоскости. В том, что «кабинетные сидельцы» оторвались от народа, от наших повседневных проблем. Ведь если смотреть на жизнь из окошка Желтого дома, получается совсем другая картинка, нежели та, которую видят обычные люди.

Ждем рассвета?

По пути из Сыктывкара в Емву я всегда обращаю внимание на купол нового корпуса санатория «Серегово». Уже, пожалуй, лет десять, а может и больше, картина не меняется – «все замерло здесь до рассвета…» Но рассвет все не наступает, хотя нам его партия власти обещала еще в 2020 году во время выборной кампании в Государственный Совет Коми. Программа «Единой России» так и называлась – «Время рассвета».

Кстати, площади провластного политклуба под названием «Рассвет» в Сыктывкаре после выборной кампании отдали под винно-водочный магазин…

Вечная стройка

Тема возведения сереговского санатория из долгоиграющей превратилась в символ грандиозной бесхозяйственности. Помню еще советские времена, когда этот строящийся объект по причине нехватки специалистов хотели передать югославской строительной фирме под названием «Партизанский путь». Нет уже давно страны Югославии, нет и СССР, а санаторий все еще строится.

В него, по официальным данным, уже вбухано более трех миллиардов рублей. Но эта цифра весьма условная, учитывая, сколько за прошедшие десятилетия страна пережила разного рода финансовых потрясений. И есть основания полагать, что она еще и заниженная, дабы не пугать общественность той самой «грандиозной бесхозяйственностью».

И ведь сама власть дает повод напоминать об этом долгострое. Главу Коми Владимира Уйбу никто за язык не тянул, когда он заявил, что нашелся инвестор из Татарстана, готовый запустить в эксплуатацию исторический долгострой уже в этом году.

Фантазии и реальность

Понятно, что «обещать – не значит жениться», но уже пора бы для начала проявить заявленному инвестору хоть какую-то хозяйственную активность, показать предпринимательскую жилку, ведь первый квартал уже подходит к концу.

Впрочем, дело здесь не только в сроках. Так считает Георгий Афанасьев, который долгое время работал директором санатория «Серегово». В 1989 году он избирался народным депутатом СССР. То есть уважаемый человек и авторитетный специалист.

Георгий Николаевич через соцсети напомнил, что еще в конце 2015 года экс-глава Коми Сергей Гапликов безапелляционно заявил, что открывать санаторий будут в марте 2016 года. Сроки были совершенно нереальные, поскольку очень много нерешенных проблем, начиная с проектирования и заканчивая общестроительными работами.

По пути своего предшественника пошел и Владимир Уйба, сделав очередное громкое заявление по «Серегово».

«Со всей ответственностью заявляю, что невозможно уложиться в сроки, указанные главой Коми, – говорит Георгий Афанасьев. – Готового и окончательного проекта, который бы прошел все экспертизы, нет. Не решены вопросы с утилизацией минеральной воды, пока есть только варианты, все они очень затратные, пока ни на каком не остановились. Не решен вопрос с грязедобычей, нет проектно-сметной документации. Не решены вопросы с канализационно-очистными сооружениями, водозабором. Есть еще много других технических проблем, которые просто не позволят ввести в этом году санаторий в эксплуатацию…»

Самое обидное, что все эти проблемы озвучивались и 10 лет назад, и 15, и 20. Более того, есть мнение, что санаторий в его нынешнем виде просто невозможно достроить ни при каком раскладе. Его проще снести, чем пытаться реанимировать. Но честно сказать об этом чиновники, вероятно, не могут. Вместо этого они продолжают плодить призрачные надежды.

Мост становится «золотым»

Так же еще с советских времен идут разговоры о необходимости наконец-то построить автомобильный мост через Печору в районе села Усть-Уса (Усинский район). Мол, сколько можно позориться – единственная крупная река в Европе (по протяженности занимает шестое место – 1800 километров), через которую нет ни одного автомобильного моста.

Но ждать осталось недолго, если верить министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми Андрею Чибисову. Уже в этом году завершится проектирование моста через Печору, на которое было потрачено почти полмиллиарда рублей. Вроде как финансирование проекта из федерального бюджета должно начаться с 2026 года, но региональные власти просят сдвинуть сроки на зимний период 2025 года. То есть стройка закипит уже вот-вот, осталось чуть подождать.

Хотя нет совершенно никакой уверенности в том, что какие-то средства будут выделены из федерального бюджета в обозримом будущем. Всем ведь очевидно, что сегодня в приоритете у государства совершенно иные задачи. Тем более что речь идет о достаточно крупной сумме. Стоимость моста с подходами к нему сейчас оценивается в районе 40 миллиардов рублей (в 2016 году фигурировала другая цифра – 16 млрд рублей, в 2022 году – 23 млрд рублей).

А еще совершенно непонятно, кто будет строить мост. Нет ни специалистов, ни техники. А причина на поверхности – в Коми просто утеряна практика возведения крупных и сложных объектов. И «поколению ЕГЭ» ничего этого не надо.

Индига в тумане

Теряет актуальность и идея со строительством железной дороги от Сосногорска до поселка Индига в Ненецком автономном округе, где планировалось обустроить глубоководный морской порт. Два года назад Владимир Уйба и губернатор НАО Юрий Бездудный даже подписали соответствующее соглашение. Официальные СМИ соседних регионов это «эпохальное событие» широко освещали. Еще бы, ведь в этот проект должен был вложиться миллиардер и хозяин компании «Воркутауголь» Роман Троценко.

Совсем недавно появилась информация о том, что олигарх вышел из проекта по прокладке железной дороги по тундре и обустройству причалов на берегу Баренцева моря. Это сообщение похоже на сенсацию, однако до сих пор нет ни одного публичного комментария ни от Романа Троценко, ни от высокопоставленных чиновников. Кто теперь будет реализовывать соглашение Владимира Уйбы и Юрия Бездудного? Опять же речь идет о многих десятках миллиардов рублей.

Идее обустройства морского порта на Баренцевом море уже больше сотни лет. Так что ждать и надеяться – это уже занятие привычное.

Урок от китайских товарищей

Все эти неуклюжие попытки Желтого дома формировать положительную социально-экономическую повестку из дорогостоящих проектов, которые попросту невозможно реализовать в обозримом будущем, уже давно напоминают какой-то политический стендап. Вы возьмитесь за малые проекты или доведите до конца уже начатые, например, достройте мост через реку Лыжу на дороге Печора – Усинск. Его уже 15 лет достраивают. И таких примеров, к сожалению, много.

Кстати, раз речь зашла о разного рода прожектах, то будет к месту привести казус, случившийся у наших географических соседей. Власти Ненецкого округа в прошлом году проводили переговоры о сотрудничестве с одной китайской компанией. Так вот китайские товарищи попросили не упоминать название их компании в средствах массовой информации до тех пор, пока дело не будет сделано.

То есть у них там, на Востоке, результат важнее слов. У нас же почему-то все наоборот. Поэтому все разговоры о развитии, оторванные от реальной ситуации в республике и в стране, превращаются в нелепый фарс. В то, чего нельзя воспринимать всерьез.

Сергей МОРОХИН.