Призывника из Коми отправили на войну

Уроженец села Нижний Воч Усть-Куломского района Иван Логинов, проходящий срочную службу в армии, неожиданно попал на войну. Снимки с передовой «раненый солдат» регулярно выкладывал на своей страничке «ВКонтакте».



Оказалось, Иван участвовал в съемках исторической драмы режиссера Вадима Шмелева «Ильинский рубеж» (фильм еще находится в производстве). Ивану Логинову удалось побывать на передовой вместе со звездами российского кино — Евгением Дятловым, Сергеем Безруковым, Романом Мадяновым, Алексеем Бардуковым и Дмитрием Соломыкиным.

Это фильм о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой. Курсанты артиллерийского и пехотного училищ получили приказ занять оборону на Ильинском рубеже и держаться, пока не придет подкрепление. Курсанты сражались как львы, подбив до 100 танков и уничтожив около 5 тысяч гитлеровцев. Но и сами полегли в мерзлую землю…

«Этого надо взять!»

Иван Логинов служит в мотострелковых войсках, в знаменитой Кантемировской дивизии. Как он рассказал «Трибуне», в середине сентября на утреннее построение пришли какие-то «неизвестные люди» и начали отбирать солдат.

— Я подумал — произошло ЧП и нас отбирают на оцепление какого-то объекта. Потом они стали спрашивать, что мы умеем делать. А когда пришла моя очередь, один человек сразу сказал: «Этого нам надо взять!» Сначала я был в шоке, а потом понял, что попал в кино.

— Радовался?

— Конечно! Думаю, в тайне все об этом мечтают. Первую неделю я вообще не верил своему счастью…

Главное — не улыбаться

— Ты снимался вместе с Евгением Дятловым и Сергеем Безруковым. Ну и как тебе «звезды»?

— Я участвовал в массовке. Конечно, пару раз с этими актерами меня показали крупным планом. Они поддерживали постоянно, говорили: мол, не волнуйся, все будет хорошо. Главное — не улыбаться и не смотреть на камеру, когда снимают.

По словам Ивана Логинова, во время батальных сцен ощущение было такое, что на самом деле попал в пекло войны:

— Немецкие самолеты взрывали рубеж. От сильных взрывов земля содрогалась. Сейчас эти спецэффекты со стороны смотрятся шикарно. Но не дай бог, чтобы все это повторилось в жизни! Особенно впечатлил меня рукопашный бой. Ощущение опасности пробуждает в тебе качества, о которых и не подозревал даже.

— Что было труднее всего?

— Мне было сложно играть роль раненого солдата, которого привезли с передовой и несут на носилках в госпиталь. Надеюсь, что получилось.

Скоро «дембель»

В родном селе Нижний Воч Ивана Логинова с нетерпением ждут из армии. В местной школе нам рассказали, что у Вани есть три старшие сестры, он самый младший. Учился парень хорошо, в начальных классах участвовал в школьной самодеятельности, а в старших увлекся футболом.

После школы Иван поступил в пединститут. Но проучился всего пару месяцев — призвали на службу. А теперь он уже скоро приедет домой. 10 декабря у Логинова — «дембель».

Екатерина МАКАРОВА.