Про еду и покойников. Жители Усть-Вымского района пожаловались депутату на «ковидные ужасы»

Сентябрь 10, 2021 - Актуально

Вакцинирование от коронавируса жителей Коми на особом контроле у чиновников. Для достижения нужных показателей случаются и «перегибы на местах». Но борются ли с ними?

Уколоться в балке

Жители поселка Жешарт Усть-Вымского района пожаловались депутату местного Совета Дмитрию Новожилову на то, что медики проводили вакцинирование прямо в садоводческом товариществе, в помещении, которое совершенно не подготовлено для таких процедур.
Действительно, есть федеральный закон и нормативные инструкции, которых нужно придерживаться во время проведения прививок. Судя по представленному фото, помещение действительно малопригодное для прививок. По сути это обычный балок. Ну, других нет, да и в садоводческом товариществе, как говорится, не «графья» живут, можно и потерпеть. Видимо, так и рассуждали организаторы массового вакцинирования сельчан.
Но «ковидная тема» в Жешарте неожиданно вышла за пределы садоводческого товарищества. И она оказалась настолько серьезной, что к ней неугомонный депутат решил подключить прокуратуру.

Балок для вакцинации в садоводческом товариществе.

«Уноси готовенького!»

Жители поселка сообщили Дмитрию Новожилову, что из ковидного центра поселковой больницы выносили покойника (к сожалению, это не единичный случай). Дело, конечно, печальное, но ничего необычного в этом нет, если не считать того, что водитель автомобиля бросил фразу: «Давайте быстрее, мне еще обед везти». То есть получается, что одна и та же машина перевозит и еду, и усопших?
Вопрос не праздный, учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Из районной прокуратуры депутату пришел ответ, из которого следовало, что выяснением всех обстоятельств в данной истории должен заниматься федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзорный орган, туда и перенаправлено было депутатское обращение.

Орган не возбудился

На днях из территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе на имя Дмитрия Новожилова поступил подробнейший ответ с изложением прав и обязанностей надзорного органа. И только в самом его конце было указано, что депутат нарушил действующее законодательство, направив свое обращение не по форме. Поэтому оно не подлежит рассмотрению.
Логично было бы предположить, что сам по себе сигнал о том, что одна и та же больничная машина перевозит умерших от опасной инфекции и еду, должен был насторожить представителей надзорных органов. В конце концов, можно было бы провести обычную служебную проверку, а потом заявить, что водитель был опрошен, сигнал оказался ложным. Но получается, что можно все просто спустить на тормозах и за это ничего не будет.
А стоит ли после этого удивляться, что в Республике Коми такая сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка?

Сергей ПАВЛОВ.

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