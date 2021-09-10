Вакцинирование от коронавируса жителей Коми на особом контроле у чиновников. Для достижения нужных показателей случаются и «перегибы на местах». Но борются ли с ними?

Уколоться в балке

Жители поселка Жешарт Усть-Вымского района пожаловались депутату местного Совета Дмитрию Новожилову на то, что медики проводили вакцинирование прямо в садоводческом товариществе, в помещении, которое совершенно не подготовлено для таких процедур.

Действительно, есть федеральный закон и нормативные инструкции, которых нужно придерживаться во время проведения прививок. Судя по представленному фото, помещение действительно малопригодное для прививок. По сути это обычный балок. Ну, других нет, да и в садоводческом товариществе, как говорится, не «графья» живут, можно и потерпеть. Видимо, так и рассуждали организаторы массового вакцинирования сельчан.

Но «ковидная тема» в Жешарте неожиданно вышла за пределы садоводческого товарищества. И она оказалась настолько серьезной, что к ней неугомонный депутат решил подключить прокуратуру.

«Уноси готовенького!»

Жители поселка сообщили Дмитрию Новожилову, что из ковидного центра поселковой больницы выносили покойника (к сожалению, это не единичный случай). Дело, конечно, печальное, но ничего необычного в этом нет, если не считать того, что водитель автомобиля бросил фразу: «Давайте быстрее, мне еще обед везти». То есть получается, что одна и та же машина перевозит и еду, и усопших?

Вопрос не праздный, учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Из районной прокуратуры депутату пришел ответ, из которого следовало, что выяснением всех обстоятельств в данной истории должен заниматься федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзорный орган, туда и перенаправлено было депутатское обращение.

Орган не возбудился

На днях из территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе на имя Дмитрия Новожилова поступил подробнейший ответ с изложением прав и обязанностей надзорного органа. И только в самом его конце было указано, что депутат нарушил действующее законодательство, направив свое обращение не по форме. Поэтому оно не подлежит рассмотрению.

Логично было бы предположить, что сам по себе сигнал о том, что одна и та же больничная машина перевозит умерших от опасной инфекции и еду, должен был насторожить представителей надзорных органов. В конце концов, можно было бы провести обычную служебную проверку, а потом заявить, что водитель был опрошен, сигнал оказался ложным. Но получается, что можно все просто спустить на тормозах и за это ничего не будет.

А стоит ли после этого удивляться, что в Республике Коми такая сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка?

Сергей ПАВЛОВ.