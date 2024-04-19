Пробил твой час, субъект! На «московских смотринах» представители Коми просили денег и выслушивали упреки от Валентины Матвиенко

«Часом субъекта» в рамках пленарного заседания Совета Федерации завершились Дни Республики Коми в верхней палате российского парламента.

«Дни» проходили 15-17 апреля и включали в себя открытие выставки-презентации о Коми, обсуждение социально-экономических проблем в различных форматах. Но главным событием стал именно «Час субъекта», который неожиданно оказался информативно насыщенным. А больше всего наблюдателей поразила осведомленность о делах в Коми председателя Совфеда Валентины Матвиенко.

Сказочная республика

Перед выступлением главы Коми Владимира Уйбы был показан красочный видеоролик о регионе. Если поверить тому, что было показано, то обсуждать просто нечего: оказывается, наши люди живут в сказочном месте на «северной окраине Руси», где можно увидеть «живое серебро озер», «кружево болот и сполохи северных сияний».

Из презентационного ролика, сделанного, вероятно, за большие деньги, явствовало, что на «северной окраине» все «цветет и пахнет», народ благоденствует. И все мы, жители Коми, как говорит голос за кадром, «уверенно смотрим в будущее».

После этого ролика сенаторам, по идее, можно было и разойтись с чувством глубокой зависти к северянам из «сказки». Но губернатор решил усилить это впечатление. Ведь привлекательность Коми края можно измерить еще и в конкретных цифрах. С гордостью Владимир Уйба упомянул о 50-ти(!) инвестиционных проектах. О привлечении инвестиций в размере почти 150 миллиардов рублей (!!) и о создании 6 тысяч новых рабочих мест. Правда, все это пока только в планах. И реализовать их до 2026 года вряд ли возможно. Видимо, эти прожекты уходят за горизонт «светлого будущего». А в том, что оно наступит, губернатор почему-то уверен.

Налоговый «урожай»

Тема налоговых сборов с большим «перекосом» в сторону федерального центра сегодня очень болезненно воспринимается в Коми, да и в других регионах. Но когда выступаешь перед московской аудиторией, то губернатору не грех и похвастаться фискальными успехами. Что господин Уйба и сделал.

С 2020 года Республика Коми почти в четыре раза увеличила налоговые поступления в федеральный бюджет: со 100,9 млрд в 2020 году, до 403,7 млрд в 2023 году.

На экран в зале была выведена соответствующая таблица с цифрами, из которой следовало, что за этот же период налоговые поступления в бюджет Коми возросли лишь с 75,4 млрд до 108,2 млрд рублей. То есть, с учетом инфляции и девальвации, никакого роста нет, да и не предвидится, если не менять нынешнюю систему распределения налоговых поступлений.

Но этот самый важный момент для судьбы Коми в очередной раз не удостоился внимания со стороны Владимира Уйбы.

Где взять 200 миллиардов?

Выступил перед сенаторами и председатель Госсовета Коми Сергей Усачев. Начал он с цитирования Валентины Матвиенко: «Будут сильные регионы – будет сильная страна». Вроде начал издалека, но сразу дал понять, что без поддержки федерального центра Коми не будет сильным регионом, а останется неблагополучной периферией. Поэтому отсюда ежегодно уезжает примерно по 10 тысяч человек, дороги новые не строятся, приходится латать старые. В крайне изношенном состоянии находятся социальные объекты, сфера ЖКХ и так далее. Для исправления ситуации необходимо дополнительное финансирование в размере 200 миллиардов рублей в течение 3-5 лет.

По мнению Сергея Усачева, надо распространить льготную Арктическую ипотеку на всю территорию Коми, поскольку в северных муниципалитетах, где она работает (Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилемский район), новое жилье практически не строится. Напомним, что Арктическая ипотека предусматривает приобретение жилья в новострое по ставке не более 2 процентов годовых и первоначальном взносе в 20 процентов.

Еще спикер парламента Коми упомянул Печору, жители которой по чьей-то бюрократической ошибке оказались обделенными частью северных льгот при оформлении пенсий. Законодательную ошибку, по его словам, надо исправлять.

«Как же вы допустили?»

Валентина Матвиенко свое выступление начала с критики презентационного видеоролика: «Коми – это никакая не окраина»». Затем она напомнила, что из цилемской руды была выплавлена первая русская монета, в Ухте появились первые нефтяные промыслы.

Видимо, Валентина Ивановна подготовилась хорошо, обстоятельно. Правда, ее помощники при сборе информации чуток перемудрили. Они, вероятно, не знают, что легкой промышленности в Коми давно уже нет, а металлургической промышленности не было даже в советские времена, в период экономического расцвета республики. Но это так, незначительные «проколы»…

Из главных проблем Валентина Матвиенко в первую очередь отметила низкие темпы жилищного строительства: в Коми возводится 0,3 квадратных метра жилья на одного жителя (и это с учетом индивидуального строительства). Это один из худших показателей в России.

В Коми более тысячи детей-сирот не обеспечены жильем, смертность превышает рождаемость, за последние восемь лет закрылась 51 школа. Отдельно она заострила внимание на Кировском парке в Сыктывкаре, который не могут власти привести в порядок уже длительное время. «Это не вопрос больших денег, вопрос в другом: как допустили подобное безобразие?..» – возмущалась Валентина Ивановна. И тут же дала «личное задание» министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми Андрею Чибисову навести порядок в парке.

Плохо работаете!

Кроме того, Матвиенко отметила, впрочем, не вдаваясь в подробности, что есть поручения президента, которые в Коми не исполняются. И снова назвала это

безобразием.

Остается только гадать, какие именно поручения она имела в виду. Ведь их за последние годы было немало. К примеру, когда Сергей Гапликов был еще главой РК, Владимир Путин дал поручение разработать до конца 2019 года программу социально-экономического развития Воркуты и Инты. А в 2021 году должна была появиться программа социально-экономического развития Республики Коми, которой нет до сих пор. Власти региона должны были представить до 1 марта 2024 года предложения по совершенствованию механизмов переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. И где эти предложения?

Еще Валентина Матвиенко дала понять, что власти Коми плохо работают с крупным бизнесом, который должен нести ответственность за состояние социальной инфраструктуры, должен вкладываться в регион. Отдельно она отметила Воркуту: мол, собственник шахт довел город до катастрофы. (Кто кого и куда довел – это вопрос спорный, впрочем, и его надо обсуждать).

Валентина Матвиенко – политик опытный, давно находится во власти, поэтому за резкой критикой последовал и «пряник». В частности, она похвалила Владимира Уйбу за помощь луганскому городу Ровеньки. Глава РК удостоился похвалы и от сенатора от Луганской Народной Республики.

Что ж, теперь ждем Валентину Матвиенко с ответным визитом в Коми. Она пообещала приехать в село Айкино Усть-Вымского района на открытие после ремонта районного Дома культуры. Напомним, что этот социальный объект Валентина Ивановна взяла под свой личный контроль. Правда, деньги еще понадобятся и на ремонт дороги, по которой из Сыктывкара будет ехать статусная дама. Но тут уж должны как-то расстараться местные власти.

А что в «сухом остатке»?

После Дней Республики Коми Совет Федерации примет документ о поддержке социально-экономического развития региона. В нем, как обычно, будет много правильных слов и много важных рекомендаций в адрес федеральных органов исполнительной власти. Но все они будут носить рекомендательный характер.

Кстати, в 2020 году в Совете Федерации проходили Дни Ненецкого автономного округа. Озвучивались практически те же проблемы, что и в Коми. Говорилось и о несправедливом распределении налоговых поступлений. В 2020 году в Ненецком округе оставалось лишь 16 процентов от собираемых налогов, 8 процентов шло в бюджет Архангельской области, а все остальное в федеральную казну. Валентина Матвиенко тогда публично обещала заняться темой распределения налоговых поступлений между регионом и Москвой, сделать этот процесс более справедливым. Хотя сразу было понятно, что это ей не по силам.

Сергей МОРОХИН.

Фото rkomi.ru