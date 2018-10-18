Проблемы олигарха аукнулись в Сосногорске

Как стало известно из неофициальных источников, ввод в эксплуатацию тепличного комплекса под Сосногорском переносится минимум на год.

Согласно заявленным планам комплекс должен был заработать с 15 октября. А накануне, то есть в День работников сельского хозяйства, планировалось подвести итоги конкурса на разработку торгового бренда нового предприятия. Победителя конкурса ждала премия в размере 50 тысяч рублей.

Минувшей весной чиновники Минсельхоза утверждали, что к новогодним праздникам в торговую сеть из Сосногорска поступят две тысячи тонн томатов и 606 тонн огурцов. Глава сельхозведомства Коми Анатолий Князев заявил одному из региональных информагентств: «Здорово, что мы смогли убедить инвесторов зайти именно в нашу республику. Очень много регионов с более щадящими погодными условиями подали заявки, но повезло нам. Я уверен, что у нас все получится». Увы, получается пока как-то вяло…

Решение строить самый северный в России тепличный комплекс площадью в 11 гектаров было принято в начале 2017 года. В Сочи в рамках российского инвестиционного форума соглашение подписали глава Коми Сергей Гапликов и председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг.

Из республиканского бюджета под теплицу планировалось выделить 150 миллионов рублей. А львиную долю расходов — около 3 миллиардов рублей — должна была взять на себя группа «Ренова», контролирующая местную теплоэлектростанцию. Ожидалось, что тепличный комплекс будет подпитываться дешевым теплом, что позволило бы снизить себестоимость производимых овощей.

Похоже, что в условиях усиления антироссийских санкций Виктору Вексельбергу сейчас не до выращивания овощей под Сосногорском. Сохранить бы от разорения уже имеющиеся активы…

Вообще, проекты с участием крупного частного капитала в Сосногорском районе как-то не складываются. Напомним, что другой олигарх – Олег Дерипаска – в середине «нулевых» годов вынашивал грандиозные планы по строительству под Сосногорском глиноземного производства, но все обернулось огромными потерями для республиканского бюджета. Депутаты Коми парламента (видимо, по доброте душевной) выделили тогда более полумиллиарда рублей на строительство дороги до поселка Керки (Сосногорский район), где должно было размещаться новое современное производство. Дорогу построили, а завод так и остался в проекте. То есть деньги были пущены на ветер.

Сергей МОРОХИН.