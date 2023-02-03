Проект или прожект? Губернатор Уйба решил в очередной раз обрадовать «дорогих земляков»

Быть ли автомобильному мосту через Печору? О его важности для Европейского Севера России периодически заявляют руководители Коми и Ненецкого автономного округа, но все ограничивается лишь словами. Есть ли шанс, что громкие заявления «конвертируются» в реальные дела?

На этой неделе глава Коми Владимир Уйба вновь вспомнил о планах строительства моста через Печору. В своем традиционном видеообращении он заявил, что реализацию этого проекта жители республики ждут более 20 лет. Тут он слегка слукавил, поскольку мост планировалось ввести в эксплуатацию еще в начале 90-х годов, как и всю автотрассу от Нарьян-Мара до Сыктывкара. Советский Союз давно развалился, а дорогу до сих пор строят. Причем именно мост через Печору в районе села Усть-Уса в Усинском районе – ключевое звено всего строительства. К тому же – самое дорогостоящее.

«Спасибо!» – «Пока не за что…»

Владимир Уйба сообщил, что властям Коми удалось добиться федерального финансирования на строительство моста через Печору, который вошел в федеральный перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2023-2027 годах.

В адресной региональной инвестиционной программе на ближайшие три года предусмотрено финансирование инженерных изысканий и работ по подготовке проектной и рабочей документации на строительство автомобильной дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар с мостом через реку Печора. Заключен контракт между государственным казенным учреждением Республики Коми «УправтодорКоми» и АО «Мосгипротранс». Работы планируется выполнить до конца 2024 года.

Уже до конца первого квартала этого года должны быть подготовлены варианты возведения моста.

В конце своего видеообращения Владимир Уйба поблагодарил правительство России и лично его председателя Михаила Мишустина, а также руководство Росавтодора «за оказанную поддержку и доверие».

Поощрив г-на Мишустина благодарностью, губернатор Коми теперь надеется на московские транши. Правда, смущают сроки реализации проекта.

Ждать пять лет

Выделение под печорский мост федеральных средств в размере 1 млрд 800 млн рублей (первый транш) предусмотрено в планах на 2027 год. Но за пять лет может произойти все что угодно. Сейчас уже пересматриваются планы дорожного строительства (они сворачиваются в ряде субъектов страны), которые были утверждены федеральным правительством летом прошлого года.

В апреле прошлого года Владимир Уйба и губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный подписали соглашение о строительстве железной дороги от Сосногорска до поселка Индига в НАО, где планировалось обустроить глубоководный морской порт. Сегодня эти планы потеряли свою актуальность, никто уже в обозримой перспективе не собирается прокладывать железную дорогу по тундре и возводить причалы на берегу Баренцева моря.

Если в советское время страна жила пятилетками, то сегодня реальность такова, что горизонт планирования сокращается до нескольких месяцев.

Деньги решают не все

По последним оценкам, под возведение нового моста требуется порядка 23 млрд рублей (в 2016 году называлась другая цифра – 14 млрд рублей). Но и эта сумма весьма условна, поскольку стоимость можно будет определить только после подготовки проектной документации. Необходимо будет не только возвести мост длиною 1300 погонных метров, а еще и обустроить подъездные пути к нему по заливной местности (6 километров). Поэтому реализация проекта явно не ограничится нынешним десятилетием.

Напомним, что в 2020 году ремонтные работы на мосту через Вычегду в районе деревни Малая Слуда Сыктывдинского района планировалось провести в течение одного года, а они растянулись аж на три! Кстати, в начале 60-х годов прошлого столетия столько же времени понадобилось на возведение этого моста. Факт красноречивый и тревожный. Очевидно, что помимо финансовых вопросов придется решать и кадровые. Где взять квалифицированных рабочих и инженеров под сложную новостройку, если сейчас возникают трудности даже с обычным ремонтом?

Надо еще учитывать, что в современной России навыки мостостроения через крупные реки практически утрачены (в Коми уж точно), нет и отечественной специальной техники. Поэтому будущая новостройка сейчас выглядит каким-то фантастическим мегапроектом.

«А для тупых повторяем…»

Любопытен и другой момент. Еще в ноябре 2022 года Госсовет Коми рассмотрел региональную госпрограмму по развитию транспортной системы. Основным докладчиком тогда был руководитель (теперь уже бывший) Министерства строительства и ЖКХ Коми Андрей Лисов. Говорил он в том числе и о печорском мосте.

В принципе г-н Лисов тогда озвучил все цифры, которые на этой неделе привел руководитель региона, подробно ответил на все вопросы депутатов. Спрашивается: с чего это вдруг Владимир Уйба вновь вспомнил о печорском проекте именно сейчас? Тем более что ничего принципиально нового он не добавил к уже сказанному экс-министром.

Губернатору, вероятно, позарез нужна положительная повестка. Сейчас народ озабочен совсем другими повестками, и мало кто помнит, что обещала власть еще прошлой осенью. Поэтому «новость» про печорский мост можно повторять по несколько раз в год – никто не удивится. Такой «долгоиграющей темой» еще недавно был проект «Белкомур». Но недавно «лавочку» прикрыли – и теперь надо искать информационные заменители.

Подписи не помогли

Еще в 2015 году жители Печоры собирали подписи в поддержку строительства автомобильного моста, но были согласны и на понтонную переправу. В последнем случае речь шла уже не о миллиардах, а всего о 40 млн рублей. Еще был вариант рассмотреть возможность провести реконструкцию действующего железнодорожного моста, а заодно попытаться как-то пристроить к нему и автомобильный.

Не нашлось тогда ни миллиардов, ни миллионов. Чиновники ссылались на отсутствие средств. А их, как известно, никогда не хватает, даже если республиканский бюджет является профицитным. Другими словами, пухнет от денег, которые никуда не инвестируются. Яркий пример – бюджет Коми за прошлый год: профицит 13,9 млрд рублей (при изначально запланированном дефиците в объеме 10,9 млрд рублей).

Как бы не вляпаться

Нынешние чиновники опасаются связываться с крупными проектами. Одно дело о них рассказывать, а совсем другой расклад – претворять в жизнь. Дело это весьма опасное, того и гляди можно запросто вляпаться в какое-нибудь уголовное дело.

Скорее всего, по этой причине дальше «бумаги» не пошел и проект возведения печорского моста, одобренный еще в 2017 году. Тогда было заявлено, что 68 процентов расходов возьмет на себя некий концессионер, остальное – средства Инвестиционного фонда России и правительства Коми. В итоге инвестфонд в том же году был ликвидирован, а кто являлся потенциальным концессионером, так и осталось тайной.

Поэтому очередное заявление Владимира Уйбы мало чем отличается от других подобных, которые лишь доказывают, что от слов до реальных дел целая пропасть.

Постскриптум

Печору углубят, мост построят

Власти дают оптимистические прогнозы

Как сообщили «Трибуне» в администрации главы республики, проект моста через Печору обеспечен и финансово, и организационно.

Удалось добиться выделения федеральных средств: на первом этапе 1 млрд 800 млн руб. Еще 94,8 млн руб. заложены в республиканском бюджете. Проектные работы планируется выполнить до конца 2024 года.

«Предварительно могу сказать, что протяженность моста составит более 2 километров. До конца первого квартала 2023 года будут подготовлены возможные варианты моста и оси трассы. Далее специалисты приступят к подготовке проектных решений, исходя из которых будут определены сроки, необходимые для строительства и стоимость строительно-монтажных работ», – рассказал Владимир Уйба.

Кроме того, на этой неделе губернатор объявил, что в 2023 году запланированы работы по углублению дна реки Печоры. Их проведут впервые за 20 лет, их объем составит 880 тысяч кубических метров. Благодаря этому можно будет беспрепятственно перевозить по реке грузы между НАО и Коми даже при падении уровня воды. Снизится нагрузка на муниципальные дороги в Усть-Цильме.

Порядок проведения дноуглубительных работ уже согласован. Они будут выполнены на участке от села Среднее Бугаево (Усть-Цилемский район) до местечка Кабель (Ижемский район).

Для справки

Река Печора – единственная из крупных рек в Европе (по протяженности занимает шестое место – более 1800 километров), через которую до сих пор нет ни одного автомобильного моста.

Сергей МОРОХИН.