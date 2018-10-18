Профсоюз бьет тревогу: компаниям грозит банкротство, а работникам дорожной отрасли — массовые увольнения

«Дорожная отрасль республики на грани краха. Если не принять срочных мер, уже в январе только в «Коми дорожной компании» за воротами окажутся 900 работников, а сама компания обанкротится. Такая же участь может постигнуть и более мелкие предприятия республики. Содержать дороги станет просто некому»…

К такому выводу пришли участники пленума Коми рескома профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, состоявшегося в прошедший вторник. Пленум принял решение обратиться к главе региона с просьбой об увеличении средств, выделяемых на содержание дорог. В обращении указан ряд пунктов, которые должны помочь выправить положение. В частности, разработка правительством программ повышения качества содержания дорог и обеспечения безопасности движения.

Выступавшие на пленуме заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Сергей Двуреченский и руководитель ГКУ РК «УправтодорКоми» Валерий Пронин признали, что средств действительно не хватает, а потому надо работать в рамках тех норм, которые утверждены правительством. И оптимизм в их речах отсутствовал начисто.

«Лишние» люди

По словам председателя рескома Ивана Урсу, если финансирование останется на нынешнем уровне, в дорожном хозяйстве наступит коллапс. В отрасли действует тарифное соглашение, согласно которому средняя зарплата работающих должна составлять порядка 50-60 тысяч рублей. Однако на многих предприятиях она в два раза ниже. А в связи с постоянным удорожанием производства и эта зарплата будет урезаться.

В той же «Коми дорожной компании» при существующем фонде зарплаты в следующем году работой будут обеспечены только 400 человек из 1200. Это значит, что 800 человек придется сократить. При этом компания будет обязана выплатить всем уволенным вынужденный полугодовой прогул, в результате ее ждет банкротство.

Миллиардные дыры

По мнению участников пленума, в настоящее время дороги содержатся не только за счет выделяемых государством средств, но и за счет рабочих — их элементарно грабят, недоплачивая по существующим расценкам тарифного соглашения. И они вынуждены с этим мириться, поскольку другой работы сегодня не найти…

В докладе, сделанном на пленуме руководителем «Коми дорожной компании» Игорем Смирновым, указывалось, что при нормативе затрат на содержание дорог в 896 млн рублей правительство республики выделило только 819 миллионов. То есть на 77 млн руб. меньше. Но задание-то нужно было выполнять! И такое положение по всем дорогам и компаниям.

Участники пленума указали на огромную разницу в нормативах на финансирование эксплуатации дорог федерального и регионального значения. К примеру, федеральный норматив обслуживания километра дороги Сыктывкар–Ухта – 613 тысяч рублей, а дороги Куратово–Широкий Прилук в Сысольском районе — только 231 рубль. Но даже эти деньги республика выделяет не в полном объеме. В результате недофинансирование отрасли составляет порядка 3,4 миллиарда рублей. И что остается делать дорожным компаниям? Либо «экономить» на качестве, либо урезать зарплату.

На производство работ «Коми дорожной компании» на зарплату по контракту требовался 171 млн рублей, а по смете на это выделялось значительно меньше. Поэтому руководство компании вынуждено недоплачивать своим рабочим.

На пленуме высказывалось предложение: добиваться финансирования в полном объеме, а еще лучше — взять за образец выделение денег для обслуживания дорог федерального значения. К примеру, если руководствоваться постановлением правительства РФ № 658 от 30 мая 2017 года, которое утвердило нормативы на их содержание, то той же «Коми дорожной компании» на обслуживание дорог нужно выделить 4,6 миллиарда рублей, что в 5,6 раза больше, чем разыгрывалось по государственным контрактам. Стоит ли говорить после этого о каких-то ямках на проселочных дорогах? Тут бы хоть те, что между райцентрами, в приличное состояние привести…

«Прокладки» на трассе

Если денег не хватает, их надо строго экономить. Но как тогда объяснить, что в дорожной отрасли появляются «прокладки» — фирмы-однодневки, которые получают выгодные подряды?

Сотни местных дорожников зачастую простаивают и находятся под угрозой увольнения. А между тем для выполнения подрядов регулярно привлекаются гастарбайтеры, в том числе из Армении. При этом работы этими подрядчиками зачастую выполняются некачественно, заявил на пленуме Валерий Пронин. В свою очередь Иван Урсу предложил при проведении аукционов пересмотреть требования по выбору подрядчика с тем, чтобы «свои» строители не оказались без работы.

По мнению ряда выступавших, нехватка средств на приведение в нормативное состояние многих участков дорог в республике вызвана еще и отвлечением части средств на второстепенную трассу Ираель–Печора, строящуюся на условиях концессии. На нее ушло уже около 1,3 млрд рублей (напомним, что весь Дорожный фонд Коми — 4 млрд руб.), и столько же будет уходить еще несколько лет. При этом, как отмечалось на пленуме, сегодня доехать до построенного участка практически невозможно: от Ухты до Ираеля подъезд находится в плачевном состоянии. В итоге новый участок будет простаивать, пока не будут приведены в порядок смежные участки. А истраченные 1,3 млрд могли бы очень пригодиться на других участках трасс, которые ждут ремонта…

Если рухнет мост через Вычегду…

На пленуме говорилось, что Министерство строительства и дорожного хозяйства надеется на то, что Москва выделит необходимые средства (8 млрд рублей), однако в это слабо верится.

Между тем дороги республики лучше не становятся, и особенно тревожит плачевное состояние мостов. Как рассказал Валерий Пронин, в республике имеется порядка 480 мостов, многие из действующих ныне давно отслужили свой срок и нуждаются в капитальном ремонте, а то и замене. Только на это требуется более 5 млрд рублей, и еще столько же — на содержание дорог. В планах же говорится лишь о сумме в 4 миллиарда. Он отметил, что по дорогам с ямами хоть и медленно, но ехать можно, а вот если рухнет мост через Вычегду возле Слуды, который нуждается в срочном ремонте, дорога остановится.

Подводя итоги обсуждения, Иван Урсу заявил: «Мы подвергаем опасности жизни людей, мы это заранее закладываем в планы. А такая позиция попахивает уголовной ответственностью. Надо обращаться за помощью к сенаторам и депутатам Госдумы от Коми. Нужно бить во все колокола».

Профлидер не исключил, что если обращение к властям и депутатам окажется безрезультатным, профсоюзы перейдут к решительным действиям — забастовкам и другим акциям протеста.

Анатолий ПОЛЬКИН.