Программа переселения в Коми по сути провалена

1 сентября 2017 года завершается реализация программ расселения аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года.

При этом предусмотрена обязанность регионов вернуть всю сумму финансовой поддержки, в случае невыполнения условий программы. Для Коми это более 8 миллиардов рублей. Об этом говорится в докладе прокурора республики Сергея Бажутова на состоявшейся на прошлой неделе коллегии прокуратуры РК.



Прокурор республики Сергей Бажутов.

«Уже сегодня можно констатировать, что в установленный срок программа реализована не будет. На конец июля фактическое ее исполнение составило 73,3%.

В целях наращивания темпов исполнения меняется способ расселения – со строительства домов на покупку жилья, однако его реализация проходит с нарушением закона, – заявил Сергей Бажутов. – Яркий пример тому ситуация с расселением аварийного дома в селе Ношуль Прилузского района, где администрацией вместо обещанного гражданам строительства новых домов подготовлена аукционная документация на приобретение 5 квартир на вторичном рынке, цена которых была приравнена к стоимости нового жилья. В результате бюджету причинен материальный ущерб на сумму 1 миллион 700 тысяч рублей.

Существенные проблемы сохраняются и при приобретении квартир у застройщиков. Например, в Корткеросском районе не завершены строительные работы по 19-ти домам, в которых администрация района покупает 104 жилых помещения. При этом строительная готовность жилых домов в поселках Намск и Визябож не превышает 20%, а в селах Корткерос, Сторожевск и Аджером только заканчиваются работы по кладке стен.

В условиях острого дефицита времени муниципалитеты будут стремиться вводить в эксплуатацию недостроенные жилые дома. Например, администрация Корткеросского района распоряжением от 31 марта 2017 года ввела в эксплуатацию четыре недостроенных жилых дома в поселке Приозерный, о чем отчиталась в Минстрой республики. В результате до сих пор строительство домов не завершено, квартиры гражданам не предоставлены.

31 марта возбуждено уголовное дело по материалам проверки прокуратуры Сыктывдинского района по факту приемки работ по строительству многоквартирного дома в селе Зеленец, разрешение на ввод в эксплуатацию которого выдано районной администрацией.

В текущем полугодии необходимо проверить каждый введенный в эксплуатацию дом, построенный по программе расселения аварийного жилья, полноту выполненных строительных работ и фактическое предоставление жилья гражданам», – отметил прокурор республики.