Происшествия и криминал (Криминал от 6 августа)

Поножовщина в больничной палате

Недавно суд разбирался в конфликте, который произошел в республиканском тубдиспансере.

62-летний пациент имел скверную привычку курить прямо в помещении, а его 55-летнего соседа это раздражало. Одна из ссор закончилась тем, что сосед ударил курильщика кухонным ножом. Приговор суда: два года лишения свободы в колонии общего режима.

Металл нынче дорог

В Троицко-Печорске вор попался полицейским с украденной трубой.

Патрульный экипаж увидел мужчину, который переносил через дорогу металлическую трубу. Он рассказал, что переносит трубы по договоренности с хозяином на другое место складирования. Полицейские решили проверить сказанное, позвонив хозяину склада, который заявил, что никого не нанимал для такой работы. Вскоре полицейские задержали второго мужчину, который участвовал в переноске конструкций. С места хранения металла воришки успели унести 15 труб общим весом 4000 килограмм. Возбуждено уголовное дело.

Возомнил себя Рэмбо

Бывший десантник развлекся ночью стрельбой из пистолета.

Установлено, что в ночь на 2 августа подвыпивший сыктывкарец около дома № 50 по улице Чкалова решил пострелять из пневматического газобаллонного пистолета. Он произвел около 30 беспорядочных выстрелов. В суде мужчина искренне раскаялся и был освобожден от уголовной ответственности.

Квартира и притон, и грядка

Вынесен приговор жителю Инты, который выращивал коноплю прямо на дому.

Судом установлено, что 26-летний интинец нашел легкий способ заработка: он выращивал марихуану, высушивал и продавал своим знакомым. Кроме того, свою квартиру он предоставлял для употребления наркотиков. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Воркутинец утонул в луже

Мужчина в полном расцвете сил захлебнулся, будучи мертвецки пьяным.

В полицию Воркуты днем 6 июля поступило сообщение об обнаружении тела мужчины на улице Привокзальной. Горожанин лежал лицом в луже и не подавал признаков жизни. Как сообщили «КомиОнлайну» в воркутинском отделе СУ СК по Коми, погибшим оказался 42-летний местный житель, который вел асоциальный образ жизни. Сутки он пролежал на улице, пока его не нашли прохожие.

Оставили жителей без подъемника

В Сыктывкаре на скамью подсудимых отправятся похитители лифта.

По версии следствия, в начале февраля текущего года двое приятелей, увидев возле подъездов домов 176 и 178 по Октябрьскому проспекту ящики с лифтовым оборудованием, в ночное время погрузили их на автомобиль «Газель» с надписью «Акватория». За сданный металл они получили 20 тысяч рублей. В полицию приметы похитителей и машины с запоминаемой надписью сообщил бдительный жилец дома. Воры задержаны, дело поступило в суд.