Голикова – Куратор Коми

Председатель правительства России подписал распоряжение о распределении полномочий между вице-премьерами.

Они официально теперь стали кураторами федеральных округов. Татьяне Голиковой достался Северо-Западный ФО. Кураторы будут следить за реализацией инвестиционных и национальных проектов, решать вопросы предоставления «закрепленным регионам» финансовой помощи.

В списках – шесть партий

На выборы в Госдуму заявилась новая для региона партия «Новые люди».

Документы о выдвижении в качестве кандидата по одномандатному округу в избирательную комиссию республики принес эксперт комитета Госдумы по инновациям, гендиректор ООО «Инновация» Виктор Филипчук. Кроме него выдвижение подтвердили Олег Михайлов от КПРФ, Татьяна Саладина из СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ, Андрей Никитин от ЛДПР, Иван Рубан от «Коммунистов России», Виктор Бетехтин от «Зеленые альтернативы».

Каждый второй – аварийный

60% мостов в Коми требуют капремонта.

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ Коми Эдуарда Слабикова, мосты приводят в порядок за счет республиканского бюджета. В этом году на эти цели выделено около 300 млн рублей.

Долги по зарплате снизились

Задолженность по зарплате перед работниками имели три организации.

По данным Комистата, на 1 июля «просрочка» в наблюдаемых видах экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) составила 16,5 млн рублей и по сравнению с 1 января снизилась на 2,6 млн рублей. Почти вся сумма задолженности сосредоточена в Усинске (16,2 млн руб.), остальные 252 тысячи – в Воркуте. Не получили вовремя заработную плату 393 человека, в среднем на каждого приходилось по 42 тысячи рублей долга.

Паспорт очистят от штампов

Запись в паспорте о регистрации брака и детях стала необязательной.

В российском паспорте остались только две обязательные отметки: о регистрации и отношении к воинской службе. Штампы о браке и детях можно ставить по желанию. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

С этого года в России должна начаться выдача электронных паспортов – пластиковых карточек с электронными носителями, на которых записана информация о гражданине, включая отпечатки пальцев.

Прячься, косолапый!

Охотникам разрешили добыть больше медведей.

В Коми утвердили лимиты добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022-го. В перечне оказалось всего два вида животных – медведи и выдры. В течение года охотники могут добыть 633 особи бурого медведя (в прошлом сезоне квота составляла 384 особи). Лимит добычи выдры – 15 особей (было 17).

Жару сменят дожди

Последняя неделя июля принесет в регион прохладу.

На всей территории республики пройдут дожди, в Воркуте, как предполагают синоптики, даже с грозами. Уходящая неделя на юге региона будет еще теплая, но на новой неделе температура будет постепенно понижаться, чему будут способствовать дожди.

Памятник Ивану Морозову

К Дню республики, 22 августа, в Сыктывкаре планируют открыть памятник первому секретарю Коми обкома КПСС.

Предложение увековечить память государственного деятеля Коми АССР поступило в администрацию Сыктывкара от Общественного совета Сысольского района. Инициатива была поддержана. Скульптуру планируется установить в парке им. Кирова в районе дома № 24 по одноименной улице. В этом доме Иван Морозов прожил большую часть жизни, там до сих пор живет его вдова. Автором памятника стал заслуженный художник России Анатолий Неверов.

«Мой дядя самых честных правил…»

Опекун присвоил деньги маленького племянника.

Сыктывкарский суд рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины. В 2018 году ему под опеку был передан малолетний племянник, на содержание которого были назначены ежемесячные выплаты, поступавшие на расчетный счет ребенка. На этом же счету находилась выплата, произведенная Фондом соцстраха в связи с гибелью матери мальчика.

Всего в 2018-2020 гг. на счет поступило свыше 1,9 млн рублей. Из них 1,4 млн рублей опекун израсходовал на цели, не связанные с содержанием мальчика. Год назад решение об опекунстве дяди было отменено, ребенок передан на воспитание бабушке. Неправомерно израсходованные денежные средства взысканы. Экс-опекуну назначено два года лишения свободы в колонии общего режима.

Деньги из центра

Коми получит 700 млн рублей на поддержание сбалансированности бюджета.

Прямые транши из федерального бюджета – часть комплекса мер по обеспечению финансовой стабильности регионов. В прошлом году на такую поддержку региональных бюджетов было выделено 300 млрд рублей. Средства пошли на поддержку граждан, закупку лекарств, развитие ЖКХ и социальной инфраструктуры.

В «зоне» особого внимания

В республике запустят завод по производству мебели.

Достигнута договоренность между ООО «Лузалес» и «Аскона» по началу совместного проекта в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Север» в Сыктывдинском районе. Предполагается строительство завода по производству мебели. Диваны, кресла и кровати будут создаваться для продажи в Коми и по России. «Это часть работы республики по диверсификации экономики – перехода от добычи к переработке», – считает глава Коми.

«Первичка» дорожает

Каждый квадратный метр в новостройке дорожает на тысячу рублей в месяц.

На первичном рынке цены идут в рост, начиная со второго квартала прошлого года. Тогда средняя цена квадратного метра в новостройках республики была 46,5 тыс. рублей. В начале этого года она выросла до 56,8 тыс., а на сегодня подросла уже до 60,5 тыс. рублей. На вторичном рынке происходят обратные процессы: в первом квартале 2021 г. подешевели все типы квартир, во втором – только типовой и самой дорогой недвижимости.

Одинокий «блондин» в серой стае

Один на миллион: редчайшего белого воробья заметили в Сосногорске.

Жительница Сосногорска Тамара Снежок запечатлела воробья-альбиноса. Необычная птица поселилась на ее дачном участке. По словам дачницы, воробьи не обижают своего сородича, однако белая птица чаще всего сидит одна на рябине. Считается, что белый воробей – очень редкое явление в природе. Таких птиц обнаруживали всего несколько раз за историю науки. Альбиносы – жертвы генетических мутаций, говорят зоологи.